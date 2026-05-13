Seit über einem Jahr warten Fans von Grand Theft Auto VI inzwischen auf neues Gameplay oder zumindest einen weiteren Trailer. Genau diese lange Funkstille hat in den vergangenen Tagen allerdings zu einem regelrechten Hype-Ausbruch innerhalb der Community geführt.

Denn viele Spieler waren plötzlich überzeugt: Trailer 3 erscheint am 12. Mai.

Das Problem? Am Ende passierte genau nichts.

Fans suchten überall nach geheimen Hinweisen

Auslöser waren mehrere Theorien, die sich in sozialen Netzwerken und Foren immer weiter hochschaukelten.

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Besonders häufig genannt wurden:

der kommende Finanzbericht von Take-Two Interactive am 21. Mai

die Tatsache, dass Trailer 2 im vergangenen Jahr ebenfalls neun Tage vor einem Earnings Call erschien

eine kurzfristig leere Phase im PS Store ohne große Angebote

ein neues Cover von Game Informer, das angeblich GTA 6 zeigen sollte

Vor allem letzterer Punkt sorgte für massive Erwartungen. Einige Fans waren überzeugt, dass Rockstar kurz vor einer großen Marketing-Offensive steht.

Am Ende stellte sich das neue Game-Informer-Cover allerdings als The Blood of Dawnwalker heraus.

Rockstar selbst sagte nie etwas zu Trailer 3

Das eigentlich Spannende an der ganzen Situation: Rockstar selbst hat die Gerüchte nie angeheizt.

Die komplette Theorie entstand praktisch nur durch:

Fan-Spekulationen

Zufälle im Kalender

vermeintliche Muster

Social-Media-Hype

Trotzdem steigerten sich Teile der Community immer weiter hinein. Auf X und Reddit kursierten bereits genaue Uhrzeiten für den angeblichen Trailer-Release.

Marketing für GTA 6 soll im Sommer starten

Ganz unbegründet ist die Erwartung neuer Infos allerdings nicht.

Take-Two Interactive erklärte bereits, dass die große Marketing-Phase für Grand Theft Auto VI im Sommer starten soll.

Da der Release inzwischen auf den 19. November 2026 verschoben wurde, dürfte Rockstar tatsächlich bald deutlich aktiver werden müssen.

Viele Fans rechnen deshalb weiterhin mit:

Trailer 3

ersten Gameplay-Szenen

neuen Screenshots

Vorbestellungen

einer großen PlayStation-Marketingkampagne

Sony bereitet offenbar bereits PS4-Spieler auf GTA 6 vor

Interessant ist außerdem, dass Sony Interactive Entertainment zuletzt aktiv PS4-Spieler dazu aufforderte, auf die PlayStation 5 umzusteigen.

Hintergrund dürfte vor allem Grand Theft Auto Online sein, das auf PS4 weiterhin extrem populär ist.

Viele gehen deshalb davon aus, dass Sony erneut eine große Marketing-Partnerschaft rund um GTA 6 besitzt.

Trailer 3 dürfte trotzdem nicht mehr weit entfernt sein

Auch wenn sich der 12.-Mai-Hype am Ende als kompletter Fehlalarm herausstellte, deutet inzwischen vieles darauf hin, dass Rockstar bald wirklich nachlegen wird.

Immerhin sind es bis zum Release nur noch rund sechs Monate. Und für ein Spiel dieser Größenordnung wäre es ungewöhnlich, deutlich länger komplett abzutauchen.

Die eigentliche Frage scheint deshalb inzwischen weniger „ob“, sondern eher „wann“ Trailer 3 endlich erscheint.