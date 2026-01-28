Leak enthüllt mögliches Veröffentlichungsdatum für Final Fantasy 7 Remake Part 3

Final Fantasy 7 Remake Part 3 ist aktuell eines der meistdiskutierten Themen unter JRPG-Fans. Ein neuer Leak hat nun das potenzielle Veröffentlichungsfenster für den dritten Teil der Remake-Trilogie angedeutet und sorgt für einheitliche Euphorie in der Community.

Laut aktuellen Informationen ist die Hauptgeschichte von Part 3 bereits weitgehend abgeschlossen. Die Veröffentlichung beider Vorgängerteile – Final Fantasy 7 Remake und Final Fantasy 7 Rebirth – auf Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 im Jahr 2026 deutet stark darauf hin, dass die Bühne für den abschließenden Teil der Trilogie bereitet wird.

Was wissen wir über die Veröffentlichung von FF7 Remake Part 3?

Wann erscheint Final Fantasy 7 Remake Part 3? Offiziell wurde noch kein exakter Termin genannt. Doch die aktuelle Veröffentlichungsstrategie von Square Enix lässt stark auf ein Release im Jahr 2027 schließen. Wenn sich der Rhythmus der bisherigen Teile fortsetzt, dürfte ein Release zwischen Februar und Dezember 2027 wahrscheinlich sein – was exakt vier Jahre nach dem Launch von Rebirth im Februar 2024 entspräche.

Ein Kommentar auf Reddit bringt es auf den Punkt:

„Zwei Spiele in einem Kalenderjahr? Es ist fast so, als hätten sie etwas für nächstes Jahr geplant, das es nötig machte, dass Teil 1 und 2 vorher draußen sind.“

Multiplattformstrategie von Square Enix

Warum erscheinen Remake und Rebirth 2026 auf Xbox und Switch 2? Der Schritt, beide vorherigen Teile im selben Jahr auf weiteren Plattformen zu veröffentlichen, spricht dafür, dass Part 3 von Anfang an als Multiplattform-Spiel geplant ist. So haben auch Xbox- und Nintendo-Spieler die Möglichkeit, die komplette Trilogie zu erleben, ehe das Finale erscheint.

Diese Strategie erweitert die Zielgruppe erheblich und könnte den Erfolg des dritten Teils maßgeblich steigern. Bereits jetzt ist Final Fantasy 7 Remake mit über 7 Millionen verkauften Einheiten (bis September 2023) eines der erfolgreichsten Spiele des Franchises.

Was erwartet uns in der finalen Episode?

Welche Inhalte könnten im dritten Teil behandelt werden? Während Teil 1 sich auf Midgar konzentrierte und Teil 2 mit Rebirth die Welt außerhalb der Stadt erschloss, erwarten Fans in Part 3 die dramatischsten Momente der FF7-Story. Orte wie der Vergessene Wald, die Nordhöhle und der finale Konfrontationspunkt mit Sephiroth sind wahrscheinliche Schauplätze.

Die Rückkehr von Minispielen wie Queen’s Blood, die bereits für Rebirth bestätigt wurden, könnte ebenfalls ein Hinweis auf die gestiegene Gameplay-Vielfalt im Finale sein. Zudem wird spekuliert, dass sich die Geschichte noch weiter von der Originalvorlage entfernt, wie es bereits in den ersten beiden Teilen der Fall war.

Die Trilogie im Überblick

Wie ist der zeitliche Abstand zwischen den Teilen? Ein Blick auf die bisherigen Veröffentlichungstermine zeigt ein klares Muster:

Titel Veröffentlichung Plattformen Final Fantasy 7 Remake April 2020 PS4, später PS5, PC, Xbox, Switch 2 Final Fantasy 7 Rebirth Februar 2024 PS5, 2026 auf Xbox, Switch 2 Final Fantasy 7 Remake Part 3 (vermutet) 2027 Multiplattform (wahrscheinlich)

Einheitlicher Hype unter Fans

Wie reagiert die Community auf die Leaks? Die Fan-Reaktionen sind überwiegend positiv. In Foren und sozialen Medien herrscht ein Gefühl der Vorfreude, das durch die neue Leak-Welle erneut entfacht wurde. Viele freuen sich, dass Square Enix offenbar einen durchdachten Veröffentlichungsplan verfolgt, der es ermöglicht, alle Teile rechtzeitig zu erleben.

Der Leak-Insider NatetheHate hat mehrfach zuverlässige Informationen geliefert. Seine Aussagen, wonach Rebirth 2026 auf zusätzlichen Plattformen erscheint, gelten daher als glaubwürdig und stärken die These eines geplanten 2027-Releases für Part 3.

Was bedeutet das für neue Spieler?

Jetzt einsteigen oder warten? Wer bisher keinen der Teile gespielt hat, hat nun ideale Voraussetzungen. Mit Remake und Rebirth ab 2026 auf Xbox und Switch 2 verfügbar, können neue Spieler die komplette Geschichte nachholen, bevor 2027 das Finale erscheint.

Die technische Umsetzung – etwa mit Unreal Engine 4, erweiterten ATB-Kampfsystemen und voll vertonten Cutscenes – macht den Einstieg auch heute noch attraktiv. Zudem bieten die Spiele eine Mischung aus Echtzeit-Action und strategischen Elementen, was sie auch für RPG-Neulinge interessant macht.

Ein Blick nach vorn

Was könnte Square Enix nach Part 3 planen? Auch wenn Part 3 das Ende der Remake-Trilogie darstellt, ist die Zukunft des Final-Fantasy-Universums offen. Neben möglichen Spin-offs rund um Nebenfiguren wie Zack oder Vincent könnten auch Remakes anderer Klassiker – etwa Final Fantasy 6 – ins Auge gefasst werden.

Für den Moment aber konzentriert sich alles auf das finale Kapitel der FF7-Saga. Die Vorzeichen für einen großen Release 2027 stehen gut – sowohl aus Fansicht als auch aus strategischer Perspektive.

Was denkst du über die aktuellen Entwicklungen zu Final Fantasy 7 Remake Part 3? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!