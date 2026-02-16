Clair Obscur: Expedition 33 räumt bei den D.I.C.E. Awards 2026 ab

Clair Obscur: Expedition 33 sammelt weiter Trophäen und hat bei den D.I.C.E. Awards 2026 gleich fünf Auszeichnungen abgeräumt. Bei der 29. Ausgabe der Preisverleihung der Academy of Interactive Arts & Sciences, die am Donnerstag in Las Vegas stattfand, wurde das Rollenspiel nicht nur in mehreren Kategorien ausgezeichnet, sondern holte sich auch den wichtigsten Preis des Abends.

Die D.I.C.E. Awards werden von der weltweiten Mitgliedschaft der Academy abgestimmt, zu der laut Veranstalter mehr als 30.000 Branchenprofis zählen. Entsprechend groß ist das Gewicht des Ergebnisses, gerade weil hier nicht nur Community-Votings, sondern eine breite Jury aus Entwicklerinnen, Publishern und weiteren Fachleuten mitentscheidet.

Der große Abend für Clair Obscur: Expedition 33

Welche Awards hat Clair Obscur: Expedition 33 gewonnen? Das Spiel wurde bei den D.I.C.E. Awards 2026 in insgesamt fünf Kategorien ausgezeichnet. Neben Game of the Year gab es Preise für Art Direction, Story, Game Direction sowie als Role-Playing Game of the Year.

Damit setzt Clair Obscur: Expedition 33 seinen Lauf durch die aktuelle Award-Saison fort und unterstreicht, dass nicht nur das Gesamtpaket überzeugt, sondern auch die handwerklichen Disziplinen wie Inszenierung, visuelle Gestaltung und Regiearbeit. Gerade die Kombination aus Story- und Regie-Auszeichnung ist ein starkes Signal, weil sie sowohl das Schreiben als auch das Zusammenspiel aus Gameplay, Tempo und Szenenführung würdigt.

Bei der Zeremonie nahm unter anderem Sandfall-Interactive-Mitgründer François Meurisse den Preis für Game of the Year entgegen. Für viele dürfte das ein weiterer Hinweis sein, dass sich das Studio mit Expedition 33 endgültig in der Spitzengruppe etabliert hat.

Weitere Gewinner des Abends

Welche anderen Spiele wurden bei den D.I.C.E. Awards 2026 ausgezeichnet? Neben Clair Obscur: Expedition 33 konnten vor allem Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach und Blue Prince mehrfach punkten. Ghost of Yōtei gewann drei Preise, Death Stranding 2 holte zwei Auszeichnungen, ebenso Blue Prince.

Ghost of Yōtei überzeugte dabei vor allem in kreativen Kategorien und wurde für Character, Original Music Composition sowie als Adventure Game of the Year prämiert. Death Stranding 2: On the Beach erhielt Auszeichnungen für Audio Design und als Outstanding Technical Achievement, was den Fokus auf Technik und Sound-Inszenierung klar widerspiegelt.

Blue Prince konnte sich als Indie-Vertreter in zwei wichtigen Bereichen durchsetzen und gewann sowohl Outstanding Achievement for an Independent Game als auch Outstanding Achievement in Game Design.

Stimmen zur Preisverleihung und Bedeutung für die Branche

Was sagt die Academy zu den Gewinnern? Academy-Präsidentin Meggan Scavio betonte in einem Statement die Bandbreite an Talent und Kreativität, die die diesjährigen Preisträger zeigen, und hob hervor, wie stark Entwicklerteams interaktive Unterhaltung durch Innovation, Storytelling und bedeutsame Erlebnisse weiterentwickeln.

Die bei den diesjährigen D.I.C.E. Awards ausgezeichneten Spiele zeigen die außergewöhnliche Bandbreite an Talent und Kreativität, die unsere Branche definiert. Es ist inspirierend zu sehen, wie diese Entwickler interaktive Unterhaltung weiter auf ein neues Niveau heben, durch Innovation, Erzählkunst und bedeutungsvolle Erlebnisse.

Gerade im Kontext der Gewinnerliste wirkt 2026 wie ein Jahr, in dem sich Blockbuster-Qualitäten und kreative Spezialleistungen nicht ausschließen. Während Clair Obscur: Expedition 33 die große Gesamtwertung dominiert, nehmen andere Titel gezielt Kategorien mit, die einzelne Stärken besonders sichtbar machen.

Alle Gewinner der 29. D.I.C.E. Awards im Überblick

Welche Kategorien und Sieger wurden bei den D.I.C.E. Awards 2026 bekanntgegeben? Hier ist die vollständige Liste der Gewinner, wie sie bei der Verleihung genannt wurde.

Outstanding Achievement in Animation: South of Midnight

Outstanding Achievement in Art Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Outstanding Achievement in Character: Ghost of Yōtei, Atsu

Outstanding Achievement in Original Music Composition: Ghost of Yōtei

Outstanding Achievement in Audio Design: Death Stranding 2 : On the Beach

: On the Beach Outstanding Achievement in Story: Clair Obscur: Expedition 33

Outstanding Technical Achievement: Death Stranding 2: On the Beach

Action Game of the Year: Hades II

Adventure Game of the Year: Ghost of Yōtei

Family Game of the Year: LEGO Party!

Fighting Game of the Year: Mortal Kombat: Legacy Kollection

Racing Game of the Year: Mario Kart World

Role-Playing Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33

Sports Game of the Year: Rematch

Game of the Year: The Alters

Online Game of the Year: Arc Raiders

Immersive Reality Technical Achievement: Hotel Infinity

Immersive Reality Game of the Year: Ghost Town

Outstanding Achievement for an Independent Game: Blue Prince

Mobile Game of the Year: Persona5: The Phantom X

Outstanding Achievement in Game Design: Blue Prince

Outstanding Achievement in Game Direction: Clair Obscur: Expedition 33

Game of the Year: Clair Obscur: Expedition 33

