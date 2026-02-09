GTA 6 – 177-Tage-Theorie zur Verschiebung und möglichem Trailer 3 Datum

Rockstar Games hat Grand Theft Auto 6 kürzlich auf den 19. November 2026 verschoben und damit weltweit für lange Gesichter gesorgt. Kaum war die neue Release-Ansage draußen, hat sich in der Community schon die nächste große Theorie breitgemacht: Die Verzögerungen könnten von Anfang an eingeplant gewesen sein.

Der Kern dieser Spekulation ist eine auffällige Zahl, die Fans jetzt quer durch Rockstars Trailer Historie ziehen. Ob da wirklich mehr dahintersteckt als reiner Zufall, wird gerade heiß diskutiert.

Die 177-Tage-Theorie und der Vergleich mit Red Dead Redemption 2

Worum geht es bei der 177-Tage-Theorie? Laut einem aktuellen Reddit-Thread soll es eine merkwürdige Übereinstimmung geben: Zwischen dem dritten Trailer von Red Dead Redemption 2 und dem finalen Release lagen damals 177 Tage.

Genau 177 Tage liegen jetzt auch zwischen dem ursprünglich anvisierten Release-Termin von Grand Theft Auto 6 am 26. Mai 2026 und dem neu bestätigten Datum am 19. November 2026. Für einige ist das ein Fingerzeig, dass Rockstar den Zeitplan bewusst so gelegt haben könnte, statt erst kurzfristig umzuplanen.

Die Idee dahinter: Rockstar hätte den Mai Termin nie als echtes Ziel gesehen, sondern eher als Marker für den nächsten großen Marketing Schritt, während der November Release intern schon länger als realistische Ziellinie feststand.

Was das für Trailer 3 bedeuten könnte

Wann könnte Trailer 3 zu Grand Theft Auto 6 erscheinen? Einen offiziellen Termin für einen dritten Trailer gibt es bislang nicht. Trotzdem wirkt der 26. Mai 2026 durch die Theorie plötzlich wie ein Datum, das man im Kalender markieren kann.

Die Logik der Fans: Wenn Rockstar den ursprünglich kommunizierten Release-Tag schon nicht mehr für den Launch nutzt, könnte er als Ersatzbühne für einen großen Reveal dienen. Also: Trailer 3 genau an dem Tag, an dem das Spiel eigentlich hätte erscheinen sollen.

Zusätzlichen Rückenwind bekommt diese Spekulation durch Aussagen aus dem jüngsten Take Two Earnings Call, in dem eine Marketing Offensive im Sommer erwähnt wurde. Außerdem flammt dadurch erneut die Diskussion um Vorbestellungen auf, auch wenn viele kursierende Gerüchte zuletzt wieder eingefangen wurden.

Der 26. Mai 2026 wäre symbolisch stark, weil es der ursprüngliche Release-Termin war.

Ein Trailer an diesem Datum würde den Frust mancher Fans zumindest mit einem klaren Signal abfedern.

Ein Sommer Marketingfenster passt grundsätzlich zu einem großen Trailer Drop im späten Frühjahr.

Wäre nice, wenn sie den dritten Trailer an dem Tag droppen, an dem das Spiel eigentlich erscheinen sollte.

Zwischen Hype und Realitätssinn in der Community

Wie reagieren Fans auf die Theorie? Während einige sich an der 177-Tage-Symmetrie festbeißen, treten andere kräftig auf die Bremse. Gerade bei Rockstar sei es leicht, in jedes Detail zu viel hineinzuinterpretieren, weil die Wartezeiten traditionell lang sind und jedes Fitzelchen Info sofort seziert wird.

Entsprechend gibt es auch Spott für die Vorstellung, ein Studio würde eine der größten Veröffentlichungen der Spielegeschichte absichtlich verzögern, nur um eine Zahl aus der Vergangenheit zu spiegeln. Ein Kommentar bringt das trocken auf den Punkt.

Bei Rockstar vergehen 60 Sekunden pro Minute.

Unterm Strich zeigt die Debatte aber vor allem eins: Viele suchen nach einem Muster, das die Verschiebung emotional greifbarer macht, selbst wenn es am Ende nur ein hübscher Zufall ist.

Warum sich Muster schnell wie Beweise anfühlen

Warum wirken solche Zufälle so überzeugend? Wenn ein Release erst von einer groben 2025 Planung auf den 26. Mai 2026 rutscht und dann weiter auf den 19. November 2026, ist der Wunsch nach einer klaren Erklärung riesig. Genau da greifen Theorien wie die 177-Tage-Idee, weil sie Ordnung in ein Chaos aus Warten, Marketing Schweigen und Terminverschiebungen bringen.

Dazu passt ein Begriff, der in solchen Diskussionen immer wieder auftaucht: Apophänie, also die menschliche Tendenz, in zufälligen Daten bedeutungsvolle Muster zu erkennen. Mit Millionen Fans, die jedes Datum, jeden Abstand und jede frühere Rockstar Veröffentlichung vergleichen, ist es fast zwangsläufig, dass irgendwo eine Zahl perfekt passt.

Trotzdem: Selbst wenn es nur Zufall sein sollte, wäre es keine Überraschung, wenn Rockstar den 26. Mai 2026 nicht komplett verstreichen lässt. Ein kleines Augenzwinkern oder ein echter Trailer Drop würden perfekt in die Rockstar Dramaturgie passen.

Wie siehst du das: Ist die 177-Tage-Theorie ein echter Hinweis auf Rockstars Plan, oder einfach nur ein Zufall, der sich gut anfühlt? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.