Sichere dir Along the Edge kostenlos auf Steam bis Januar 2026!

Die Zeit läuft! Noch bis zum 29. Januar 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit kannst du dir das narrative Visual-Novel-Spiel Along the Edge kostenlos auf Steam sichern. Das Spiel begeistert mit einer packenden Geschichte, tollen Illustrationen und einer düsteren, mystischen Atmosphäre, die sich um eine junge Frau dreht, die ihr Schicksal in einer alten Hexenlinie entdeckt.

Im Gegensatz zu den derzeit ebenfalls kostenlosen Steam-Games Cursedland und Kiki, die beide auf Jump’n’Run-Gameplay setzen, richtet sich Along the Edge eher an Fans von Story-getriebenen Erlebnissen. Es punktet mit verzweigten Handlungssträngen, Entscheidungsfreiheit und romantischen Optionen.

Was macht Along the Edge so besonders?

Warum lohnt sich das Spiel für Visual-Novel-Fans? In Along the Edge schlüpfst du in die Rolle von Daphne, die nach einem tragischen Wendepunkt in ihrem Leben aufs Land zieht, um neu anzufangen. Dort stößt sie nicht nur auf ihre eigene mystische Herkunft, sondern muss sich auch mit übernatürlichen Kräften und Entscheidungen über ihr zukünftiges Leben auseinandersetzen.

Die Geschichte nimmt je nach deinen Entscheidungen unterschiedliche Verläufe. Du kannst Persönlichkeitsmerkmale beeinflussen, Beziehungen zu anderen Figuren aufbauen oder zerstören und sogar über Leben und Tod entscheiden. Die künstlerische Präsentation mit handgezeichneten Hintergründen und Porträts wurde von Kritikern besonders hervorgehoben.

Diese Gratis-Angebote auf Steam solltest du nicht verpassen

Welche weiteren Spiele kannst du aktuell kostenlos bekommen? Neben Along the Edge gibt es derzeit noch zwei weitere Titel gratis auf Steam:

Cursedland – verfügbar bis 1. Februar 2026: Ein 2D-Platformer mit skurrilem Humor und knackigem Schwierigkeitsgrad. Perfekt für Fans von klassischen Jump’n’Runs mit Retro-Charme.

– verfügbar bis 1. Februar 2026: Ein 2D-Platformer mit skurrilem Humor und knackigem Schwierigkeitsgrad. Perfekt für Fans von klassischen Jump’n’Runs mit Retro-Charme. Kiki – verfügbar bis 31. Januar 2026: Ein farbenfroher 3D-Plattformer, bei dem du gefährlichen Hindernissen ausweichen und präzise Bewegungen meistern musst.

Alle drei Spiele sind nur für begrenzte Zeit kostenlos erhältlich – du solltest also schnell zuschlagen, wenn du deine Sammlung erweitern möchtest.

Auch im Epic Games Store gibt es Gratis-Games

Was bietet die Konkurrenz von Steam aktuell kostenlos an? Wer zusätzlich zum Steam-Konto auch beim Epic Games Store aktiv ist, kann dort derzeit ebenfalls zuschlagen. Noch bis zum 29. Januar 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit gibt es das mittelalterliche Actionspiel Rustler kostenlos.

Rustler erinnert spielerisch an die frühen Grand-Theft-Auto-Teile, bringt das Konzept aber in eine mittelalterliche Welt voller Diebstahl, Chaos und schwarzem Humor. Zwar sind die Bewertungen gemischt, doch für Fans von Sandbox-Spielen mit einem Augenzwinkern könnte es einen Blick wert sein.

Ab dem 29. Januar folgt dann Definitely Not Fried Chicken, ein schräges Wirtschafts-Aufbauspiel, in dem du ein Fastfood-Restaurant als Tarnung für einen Drogenring leitest – ganz im Stil von Breaking Bad.

Ein starker Gratis-Start ins Jahr 2026

Warum lohnt es sich gerade jetzt, regelmäßig bei Steam und Epic reinzuschauen? Viele kostenlose Spieleangebote enden gegen Ende Januar, doch der Start ins neue Jahr war bereits sehr großzügig. Wer sich regelmäßig informiert, kann seine Spielebibliothek deutlich vergrößern – ganz ohne einen Cent auszugeben.

Wenn du also Fan von Visual Novels, Plattformern oder absurden Aufbauspielen bist, solltest du die aktuellen Gratisangebote nicht verpassen. Besonders Along the Edge ist für Genre-Fans ein echtes Highlight und überzeugt mit seiner dichten Atmosphäre und gut geschriebenen Story.

Wie sieht es bei dir aus – hast du dir eines der kostenlosen Spiele schon gesichert? Schreib uns in die Kommentare, welche der aktuellen Gratis-Angebote du ausprobiert hast oder noch ausprobieren willst!