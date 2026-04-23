Steam verschenkt Open-World-Survival SurrounDead Poly Construction bis 25. April 2026

Wer gerade Lust auf ein kleines Indie-Abenteuer hat, kann bei Steam für kurze Zeit ein Open-World-Spiel gratis abstauben. Bis zum 25. April 2026 lässt sich SurrounDead Poly Construction im Rahmen einer Free-to-Keep-Aktion kostenlos der Bibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten.

Das Spiel ist ein sehr kleines Projekt und kostet normalerweise nur 5,99 Euro. Trotzdem gilt wie immer: Wenn es einmal gesichert ist, bleibt es nach Aktionsende in eurer Steam-Bibliothek.

Gratis-Spiel bei Steam bis 25. April 2026 sichern

Bis wann läuft die Aktion in Deutschland? Die Aktion endet am 25. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr SurrounDead Poly Construction ohne Kosten freischalten und anschließend dauerhaft behalten.

Steam nutzt solche Free-to-Keep-Deals immer wieder, um kleineren Titeln mehr Sichtbarkeit zu geben. Dadurch taucht das Spiel aktuell deutlich prominenter im Store auf als es bei einem Nischenprojekt dieser Größenordnung normalerweise der Fall wäre.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Wer solche Aktionen schon länger verfolgt, kennt aber auch die Schattenseite: Die Qualität schwankt spürbar. Genau deshalb lohnt es sich, vor dem Download kurz zu checken, ob euch Genre, Präsentation und Umfang überhaupt ansprechen.

Das steckt in SurrounDead Poly Construction

Was für ein Spiel ist SurrounDead Poly Construction? Der Titel beschreibt sich als Open-World-Survival-Adventure und setzt auf eine Third-Person-Perspektive. Optisch geht es in eine bewusst einfache, knetartige Richtung, die auf den ersten Blick an Humor-Physics-Spiele erinnert, inhaltlich aber klar woanders hinwill.

Im Kern dreht sich alles um eine Mischung aus Erkunden, Rätseln und Kämpfen: Ihr sammelt Ressourcen, stellt Crafting-Materialien her und baut diese Systeme aus, um an bessere Ausrüstung, neue Waffen und zusätzliche Bauelemente zu kommen. Dazu kommt eine offene Spielwelt, in der ihr euch relativ frei bewegt, Gegner aus dem Weg räumt und euch Schritt für Schritt Richtung Ziel vorarbeitet.

Welche Features sind besonders wichtig? Steam listet für das Spiel unter anderem folgende Schwerpunkte, die auch den Spielfluss definieren:

Open-World-Erkundung mit Sammeln von Ressourcen

Crafting und Fortschrittssysteme für neue Elemente

Neue Waffen, Ausrüstung und Gebäude freischalten

Kämpfe und Puzzle-Abschnitte als zentrale Aufgaben

Online-Mehrspieler, um Inhalte gemeinsam anzugehen

Gerade der Koop-Aspekt wird als eher locker und casual beschrieben, also weniger als knallharte Survival-Herausforderung, sondern eher als gemeinsames Durchspielen und Ausprobieren.

Weitere Free-to-Keep-Spiele im selben Zeitraum

Welche anderen Spiele sind ebenfalls kurzzeitig gratis? Parallel zur Aktion rund um SurrounDead Poly Construction gibt es (zumindest rund um denselben Zeitraum) noch zwei weitere Spiele, die bei Steam zeitlich limitiert kostenlos verfügbar sind.

Zum einen ist da Sentience: The Android’s Tale, ein storygetriebenes Adventure, in dem ihr einen Androiden in einer Kolonie spielt. Entscheidungen beeinflussen Beziehungen und sorgen für unterschiedliche Enden. Zum anderen ist Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager ein Strategie-Roguelike, in dem ihr einen Dungeon verwaltet, Monster anheuert, Fallen platziert und Helden von eurem Schatz fernhaltet, inklusive Ressourcenmanagement zwischen den Kämpfen.

Die beiden Titel sind laut Aktionsfenster noch bis zum 23. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos, während SurrounDead Poly Construction bis zum 25. April 2026 um 16:00 Uhr gratis bleibt.

Wie sind eure Erfahrungen mit Steam-Free-to-Keep-Aktionen? Holt ihr euch solche Spiele grundsätzlich immer, oder schaut ihr vorher genau auf Bewertungen und Umfang? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.