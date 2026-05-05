Neuer Steam Controller sofort ausverkauft – eBay-Scalper treiben Preise hoch

Der neue Steam Controller ist am 4. Mai 2026 erschienen und war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Kaum war der Verkauf gestartet, tauchten auf eBay bereits die ersten Angebote auf, die den Controller zu massiv überhöhten Preisen weiterverkaufen wollen. Besonders dreist: Teilweise geht es dabei noch nicht einmal um ein bereits versendetes Gerät, sondern um eine angeblich erfolgreiche Bestellung.

Parallel zum schnellen Ausverkauf häufen sich Berichte über Probleme beim Kaufprozess. Viele Nutzer konnten die Shop-Seite zeitweise nicht erreichen oder mussten sich durch Fehlermeldungen und Ladeprobleme kämpfen, bis eine Zahlung überhaupt durchging.

Ausverkauf und technische Probleme beim Steam-Launch

Wie lief der Verkaufsstart des neuen Steam Controllers ab? Berichten zufolge war der Controller innerhalb der ersten 30 Minuten vergriffen, obwohl der Launch exklusiv über den Steam-Shop lief. Die Nachfrage war offenbar so hoch, dass Steam zeitweise instabil wurde und es zu Ausfällen und Fehlfunktionen kam.

In sozialen Netzwerken machten viele ihrem Frust Luft, weil sie nicht einmal auf die Produktseite kamen oder der Kaufvorgang an der Kasse hängen blieb. Auch Störungsmeldungen bei gängigen Statusdiensten zeigten rund um den Startzeitpunkt einen deutlichen Peak.

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Selbst einige Käufer, die am Ende Erfolg hatten, beschrieben den Prozess als zäh. Häufig genannt wurde, dass die Zahlungsseite mehrfach aktualisiert werden musste, bevor die Bestellung tatsächlich durchging.

Ebay-Angebote mit Aufschlag und Verkauf von bestätigten Bestellungen

Wie teuer sind die Scalper-Angebote im Vergleich zum offiziellen Preis? Auf eBay sind kurz nach dem Ausverkauf Listings aufgetaucht, die den Preis teils auf mehr als das Dreifache treiben. Ein besonders auffälliges Angebot wirbt im Titel damit, dass der Kauf bestätigt sei, und verlangt umgerechnet rund 290 Euro.

Preisart Einordnung Offizieller Steam-Preis etwa 87 Euro Beispielhafter eBay-Preis etwa 290 Euro Aufschlag mehr als das Dreifache

Der Knackpunkt: Zum Zeitpunkt der Angebote hatte offenbar noch niemand das Gerät physisch erhalten, weil der Versand erst einige Tage dauert. Praktisch werden damit nicht fertige Ware, sondern erfolgreiche Bestellvorgänge weiterverkauft, inklusive dem Risiko, dass Käufer am Ende auf eine unsichere Abwicklung angewiesen sind.

Rufe nach Anti-Scalper-Maßnahmen und Blick auf kommende Valve-Hardware

Welche Maßnahmen wünschen sich Fans gegen Bots und Weiterverkäufer? In der Community werden bereits Vergleiche zu Nintendos Vorgehen bei großen Hardware-Starts gezogen. Dort kamen je nach Region unterschiedliche Hürden zum Einsatz, etwa strengere Account-Prüfungen, limitierte Reservierungen und Nachweispflichten bei Servicefällen. Viele hoffen, dass Valve ähnliche Schutzmechanismen nachrüstet, um Bot-Käufe und Massenbestellungen schneller auszubremsen.

Währenddessen warten viele, die leer ausgegangen sind, auf klare Aussagen zu Nachschub. Zum aktuellen Stand gibt es keine konkreten Angaben zu einem Restock-Termin. Die Erwartung ist allerdings, dass Valve wie bei anderen Steam-Geräten in Wellen nachlegt, sobald neue Bestände verfügbar sind.

Zusätzlich stehen bei Valve noch weitere Hardware-Projekte im Raum, darunter Steam Machine und Steam Frame, die ebenfalls starkes Interesse wecken. Nach den Erfahrungen beim Controller hoffen viele, dass die nächsten Releases besser gegen Überlastungen im Shop und den schnellen Abgriff durch Reseller abgesichert werden.

Wie lief euer Versuch, den neuen Steam Controller zu bekommen, und würdet ihr für sofortige Verfügbarkeit überhaupt einen Aufpreis zahlen? Schreibt es in die Kommentare.