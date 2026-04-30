Steam Deck Stable-Update – Quick Chat, Remote-Downloads und viele Bugfixes

Valve hat am 28. April 2026 ein neues Update für das Steam Deck im Stable-Channel ausgerollt. Der Patch bringt vor allem Komfort-Verbesserungen im Alltag, räumt aber auch in mehreren Bereichen mit Bugs auf, die zuletzt immer wieder genervt haben. Unterm Strich ist es genau die Art Pflege, die man sich für ein Handheld wünscht, das man ständig dabei hat.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Chat-Funktionen, neue Möglichkeiten fürs Download-Management und zahlreiche Detailkorrekturen bei Remote Play, Cloud-Speicher, Steam Input und Game Recording. Dazu kommen mehrere kleine Anpassungen im System, die das Handling im Gaming-Modus spürbar runder machen sollen.

Chat und Quick-Access werden deutlich praktischer

Welche neuen Chat-Funktionen bringt das Steam-Deck-Update? Steam Chat wandert direkt ins Quick-Access-Menü. Dadurch kannst du während eines laufenden Spiels schneller auf Chats zugreifen, ohne dich durch Menüs zu wühlen.

Zusätzlich führt Valve eine neue Quick-Chat-Funktion ein, die sowohl auf dem Steam Deck als auch im Big-Picture-Modus verfügbar ist. In einem Chat hältst du dafür die View-Taste gedrückt, wählst mit dem Stick eine kurze Nachricht aus und sendest sie beim Loslassen ab. Wer die Sprüche anpassen will, kann das unter Einstellungen und dann Tastatur erledigen.

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Auch die kleinen Ärgernisse im Chat wurden angegangen. Beim Scrollen durch den Verlauf springt der Fokus nicht mehr zu Replay-Buttons von Raumeffekten, und ein Bug, der das Laden älterer Nachrichten beim Hochscrollen teilweise verhindert hat, ist behoben.

Remote-Downloads und viele Reparaturen im Hintergrund

Was ist Remote Downloads Management auf dem Steam Deck? Mit dem neuen Feature kannst du Downloads auf Remote-Steam-Clients direkt über die Download-Seite deines Geräts verwalten. Praktisch wird das vor allem dann, wenn dein anderer PC gerade nicht erreichbar ist, du aber trotzdem schon Updates oder Installationen anschieben willst.

Du kannst zwischen verschiedenen Clients wechseln, indem du auf der Download-Seite die Y-Taste drückst. Außerdem bietet die App-Detailseite jetzt für Remote-Clients dieselben Optionen und Statusanzeigen wie für den lokalen Client. Wichtig ist dabei: Sowohl der lokale als auch der Remote-Client müssen auf dem aktuellen Stand sein, damit die Funktion zuverlässig verfügbar ist.

Darüber hinaus liefert das Update eine ganze Reihe an Korrekturen und Verbesserungen, die quer über das System verteilt sind:

Neue Option, um Switch To Desktop bereits im Login-Screen zu aktivieren, auffindbar in den Systemeinstellungen

Hinweis bei niedrigem Akkustand für Wireless-Gamepads

Neuer Batterie-Indikator in der Kopfzeile für Wireless-Gamepads

Store-Menüpunkt führt jetzt zur Steam-Store-Startseite statt zum Great-On-Deck-Hub

Bessere Kompatibilität mit WiFi-Captive-Portals

Mehr Performance, wenn viele ungelesene Account-Benachrichtigungen anliegen

Fix für einen Fall, in dem der Wechsel in den Preview-Channel still scheitern konnte

Kleinere Größen-Korrekturen beim Zuletzt-gespielt-Karussell

Voice-Chat-Tab im Quick-Access-Menü wird nach Verlassen aller Voice-Chats korrekt ausgeblendet

Rechtschreibprüfung funktioniert wieder in bestimmten Browser-Ansichten

Auch bei Recording, Remote Play, Cloud und Eingaben wurde nachgebessert. Der Shortcut für Instant-Clips funktioniert jetzt auch bei Non-Steam-Games, wenn du ein Gamepad nutzt, und ein Fehler beim Erstellen von Screenshots aus Recording-Clips wurde beseitigt. Für Remote Play gibt es zudem künftig Feedback, falls ein Capture auf dem Remote-Computer nicht gestartet werden kann. In der Cloud wurde ein Problem gefixt, das im Zusammenspiel aus Deinstallieren, Neuinstallieren und anschließendem Spielen ohne Client-Neustart im Extremfall zu Datenverlust führen konnte.

Bei Steam Input überarbeitet Valve außerdem die Controller-Einstellungen: weniger visuelles Durcheinander, bessere Gamepad-Bedienbarkeit und eine neue Struktur mit Menü plus Detailansicht statt Tabs für die Liste verbundener Controller. Dazu kommen Fixes für Radial-Menüs, die nach Stick-Loslassen manchmal nicht geschlossen haben, sowie eine Korrektur, wenn der Kalibrierungsbildschirm beim ersten Öffnen nicht die richtigen Werte geladen hat.

Valve spricht auch über kommende Hardware

Was ist der nächste Hardware-Schritt von Valve? Während das Steam Deck weiter regelmäßig Updates bekommt, hat SteamOS-Entwickler Pierre-Loup Griffais in einem Interview verlauten lassen, dass die Arbeiten an der Steam Machine gut vorankommen. Ein konkretes Release-Datum wurde dabei noch nicht genannt, die Veröffentlichung wird aber weiterhin für 2026 in Aussicht gestellt.

Die Dinge laufen gut.

Außerdem wurde ein neuer Steam Controller für den 4. Mai 2026 angekündigt. Gleichzeitig bleibt auch Steam Deck 2 ein Thema, denn laut Griffais ist Valve weiterhin intensiv an der nächsten Handheld-Generation dran, ohne bislang einen Termin zu nennen. Bis dahin zeigt dieses Update aber klar: Das aktuelle Steam Deck wird nicht nur verwaltet, sondern aktiv weiterentwickelt.

Habt ihr das Update schon installiert und welche Neuerung ist für euch im Alltag am wichtigsten: Quick Chat, Remote-Downloads oder die Steam-Input-Überarbeitung? Schreibt es gern in die Kommentare.