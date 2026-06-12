Lost Castle 2 startet mit Version 1.0 – 21.326 Spieler-Peak auf Steam

Lost Castle 2 ist aus dem Early-Access-Korsett raus und startet direkt mit einem Ausrufezeichen: Das Indie-Beat-em-up-Roguelite von Hunter Studio ist am 10. Juni 2026 in Version 1.0 auf Steam erschienen und hat kurz nach Release bereits eine beachtliche Marke geknackt. Wer schon immer wieder nach einem Koop-Titel mit Castle-Crashers-Vibes gesucht hat, bekommt jetzt einen weiteren Kandidaten, der nicht nur optisch und vom Humor her in eine ähnliche Kerbe schlägt, sondern auch bei den Zahlen ordentlich Druck macht.

Laut SteamDB schoss die Spielerzahl zum Launch nach oben und erreichte einen neuen Höchstwert von 21.326 gleichzeitig aktiven Accounts. Für ein Spiel, das seit 2024 im Early Access lief, ist das ein klarer Beleg dafür, dass das Interesse am finalen Release groß war, insbesondere bei Fans von chaotischem Side-Scrolling-Koop.

Passend dazu läuft zum Release ein zeitlich begrenzter Rabatt auf Steam: Der Preis sinkt von 17,99 US-Dollar auf 12,59 US-Dollar bis zum 24. Juni. Für Deutschland ist entscheidend, was Steam in Euro ausweist, aber unterm Strich ist es das typische Launch-Angebot, das den ersten großen Schwung zusätzlich befeuern dürfte.

Starker Start auf Steam und Entwicklerreaktion

Welche Marke hat Lost Castle 2 zum Release erreicht? Das wichtigste Signal kommt diesmal nicht aus einem Marketing-Claim, sondern aus den Live-Daten: Mit 21.326 gleichzeitigen Spielern markiert Lost Castle 2 zum Start von Version 1.0 einen neuen Allzeit-Peak. Gerade im Koop-Genre ist das ein relevanter Wert, weil hohe Gleichzeitigkeit meist auch bedeutet, dass Matchmaking und Mitspieler-Suche deutlich besser funktionieren.

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Zum Vollrelease hat sich auch Hunter Studio zu Wort gemeldet und den finalen Stand als komplettes Erlebnis angekündigt.

Wir sind begeistert, endlich das vollständige Lost-Castle-2-Erlebnis mit euch zu teilen.

Wichtig dabei: Die 1.0-Version kommt nicht als kleines Finale, sondern als großes Gratis-Update mit neuen Systemen, mehr Progression und zusätzlichen Herausforderungen für die Zeit nach dem Abspann.

Das steckt im kostenlosen 1.0-Update

Welche neuen Inhalte bringt Lost Castle 2 mit Version 1.0? Mit dem Launch hat Hunter Studio eine ganze Liste an Features und Content nachgeschoben, die sich klar an Fans richten, die langfristig grinden, Builds basteln und Runs optimieren wollen. Hier sind alle genannten Neuerungen im Überblick:

Neues Feature zur Waffenverbesserung

Neue Seelensteine als Items zur Fähigkeitsverbesserung

Überarbeitetes Quest-System für die Story

Sammelobjekte

Neue Waffen und Rüstungsteile

Durch Bosse freischaltbare Waffen und Ausrüstung

Höhere Schwierigkeitsgrade für den Albtraum-Modus

Versteckter Endgame-Bosskampf

Gerade die Mischung aus Build-Tiefe und Endgame ist in diesem Genre oft der Punkt, an dem sich entscheidet, ob ein Spiel nach zwei Abenden wieder deinstalliert wird oder ob es zum festen Koop-Ritual im Freundeskreis wird.

Warum der Titel für Castle-Crashers-Fans interessant ist

Warum fühlt sich Lost Castle 2 nach Castle Crashers an? Der Vergleich kommt nicht aus dem Nichts: Lost Castle 2 setzt ebenfalls auf eine mittelalterliche Kulisse, einen leicht albernen Look und vor allem auf hektische Prügel-Action, die im Koop erst richtig zündet. Eine 2D-Oberweltkarte und Burgschauplätze können dabei nostalgische Vibes auslösen, wenn du Castle Crashers damals bis zum Umfallen gespielt hast.

Der große gemeinsame Nenner ist das Kerngefühl: Vier Figuren auf dem Screen, Effekte, Trefferfeedback, kontrolliertes Chaos und das ständige Absprechen, wer gerade wen revive-t und wer den Boss bindet. Lost Castle 2 unterstützt sowohl lokalen als auch Online-Mehrspielermodus, was es für Couch-Koop genauso wie für feste Online-Gruppen interessant macht.

Der Unterschied liegt im Unterbau: Lost Castle 2 hängt sein Kampfsystem an eine klassische Roguelite-Struktur. Dazu kommt ein deutlich tieferes Build-System mit Verzauberungen, permanenten Buffs sowie Loot, Rüstung und Drops während eines Runs, die jede Runde spürbar anders formen können. Genau dieses Run-zu-Run-Varianzprinzip ist ein starker Pluspunkt für die Langzeitmotivation.

Aktuell liegt die Gesamtwertung auf Steam bei Größtenteils positiv mit über 11.000 Reviews. Gleichzeitig sind die jüngsten Bewertungen in einigen nicht englischsprachigen Regionen Richtung Gemischt gerutscht, unter anderem wegen gemeldeter Performance-Probleme nach dem 1.0-Update. Hunter Studio hat während der Early-Access-Phase regelmäßig Hotfixes nachgereicht, entsprechend dürfte es hier zeitnah weitere Patches geben.

Hast du Lost Castle 2 schon im Koop ausprobiert, und würdest du dir eher den klassischen Prügler-Flow wie bei Castle Crashers wünschen oder lieber noch mehr Roguelite-Tiefe? Schreib es gern in die Kommentare.