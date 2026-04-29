Black Flag Resynced – Weltkarte geleakt, DLC-Inseln wohl direkt dabei

Assassin’s Creed Black Flag Resynced nimmt Kurs auf Current-Gen und jetzt ist erstmals die komplette Weltkarte des Remakes aufgetaucht. Die Karte zeigt die vertraute Karibik aus dem Original, legt aber gleichzeitig nahe, dass Ubisoft beim Umfang nicht nur am Feinschliff dreht, sondern auch Inhalte ergänzt, die früher nur als Zusatzpakete verfügbar waren.

Offiziell angekündigt wurde Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 23. April 2026, nachdem das Projekt zuvor bereits lange als offenes Geheimnis durch die Community geisterte. Der Release ist aktuell für den 9. Juli 2026 angesetzt.

Die Weltkarte bleibt klassisch, wächst aber an den Rändern

Welche Orte sind auf der Resynced-Map zu sehen? Auf dem Marketingmaterial, das von einem Assassin’s Creed Fan-Account geteilt wurde, ist eine manuscriptartige Karte der Karibik zu erkennen, die sich stark am Layout des Originals orientiert. Zu sehen sind die bekannten Knotenpunkte und Häfen, darunter Havanna, Nassau und Kingston, sowie die vielen Inseln, die das Segelrevier von Edward Kenway prägen.

Wer genau hinschaut, entdeckt aber zusätzliche Landmassen: Sacrifice Island, Black Island und Mystery Island sind in den Ecken der Karte verzeichnet. Diese Inseln waren im Original Teil des Illustrious Pirates Pack, was wiederum darauf hindeutet, dass kosmetische Inhalte und Extras aus diesem Paket im Remake wieder eine Rolle spielen könnten.

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Unklar bleibt bislang, welche weiteren DLC-Inhalte in Resynced aufgehen. Eine Ausnahme wird jedoch bereits klar benannt: Freedom Cry ist in dieser Version nicht enthalten.

Technik-Upgrade und Design-Chancen für eine modernere Karibik

Was wurde bei Black Flag Resynced technisch und spielerisch überarbeitet? Ubisoft setzt beim Remake auf eine von Grund auf neu erstellte Version mit aktuellen Weiterentwicklungen der Anvil Engine. Genannt werden dynamisches Wetter, raytraced Global Illumination sowie deutlich aufgewertete Charaktermodelle und Texturen.

Auch spielerisch soll sich etwas tun: Kampf und Schleichsysteme wurden überarbeitet, die offene Welt soll nahtlos funktionieren und damit das alte Gefühl von Abschnittswechseln und Ladegrenzen ablegen. Außerdem sind neue Missionen für Edwards Geschichte geplant, also nicht nur ein optischer Neuaufguss, sondern auch frische Inhalte im Story-Kontext.

Warum ist die Map-Erweiterung für das Open-World-Feeling wichtig? Gerade Black Flag war zur Veröffentlichung für viele ein Highlight, wurde aber durch damalige Konsolenlimits sichtbar gebremst. Bereiche, die nach Dschungel und Inland aussahen, waren oft nur Kulisse oder durch klassische Barrieren wie Felsenketten und unsichtbare Grenzen eingeschränkt. Wenn Ubisoft die Karibik tatsächlich mehr als zusammenhängenden Raum begreift, könnten solche Flächen diesmal sinnvoll nutzbar werden, etwa für neue Schätze, Routen, Nebenaufgaben oder Missionen, die den zusätzlichen Platz ausreizen.

Das Wichtigste zu Release und Inhalt im Überblick

Welche Eckdaten sind zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced bekannt? Wer sich schnell orientieren will, findet hier die wichtigsten Punkte gesammelt.

Release: 9. Juli 2026

Setting: Karibik mit den bekannten Hauptknotenpunkten wie Havanna, Nassau und Kingston

Map: vertrautes Layout, ergänzt um Sacrifice Island, Black Island und Mystery Island

Technik: dynamisches Wetter, raytraced Global Illumination, bessere Modelle und Texturen

Gameplay: überarbeitetes Kampfsystem und Schleichsystem, nahtlose Open World

Inhalte: neue Missionen für Edward Kenway

DLC-Status: Illustrious Pirates Pack-Inseln deuten auf integrierte Extras hin, Freedom Cry ist ausgeschlossen

Wie gefällt euch die Richtung von Assassin’s Creed Black Flag Resynced bisher, und welche Inhalte würdet ihr euch in der erweiterten Karibik am meisten wünschen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.