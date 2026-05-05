Assassins Creed Black Flag Resynced – so werden Parkour und Stealth modernisiert

Ubisoft hat Assassin’s Creed Black Flag Resynced erneut in den Fokus gerückt und diesmal besonders ausführlich erklärt, wie Parkour und Stealth im Remake funktionieren sollen. In einem langen Beitrag über den offiziellen Assassin’s Creed Reddit Account beschreibt das Team, wie die Neuauflage die Grundlagen des Originals respektieren will, gleichzeitig aber spürbar moderner werden soll. Der Release ist weiterhin für den 9. Juli 2026 geplant.

Nach der Ankündigung am 20. April 2026 und einem eigenen Reveal wenige Tage später geht es jetzt klar darum, die Änderungen greifbar zu machen. Gerade weil Assassin’s Creed 4: Black Flag inzwischen fast 13 Jahre alt ist, sollen Bewegung und Schleichen in Resynced näher an heutige Serienstärken heranrücken, ohne den typischen Black-Flag-Flow zu verlieren.

Parkour mit mehr Kontrolle und Tempo

Welche Parkour-Verbesserungen bringt Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Laut Ubisoft wird Edwards Fortbewegung insgesamt direkter und reaktionsschneller. Das betrifft nicht nur die Eingaben selbst, sondern auch das Gefühl für Tempo, wenn ihr über Dächer, Vorsprünge und durch enge Gassen chainen wollt. Landungen, Rollen und Mantles sollen so abgestimmt sein, dass der Spielfluss weniger häufig abreißt.

Gleichzeitig kehren klassische Traversal-Tools zurück, die Fans aus dem Original kennen, darunter Corner Swings und Lifts. Neu sind zusätzlich Ziplines, die vor allem in Städten schnellere High-to-low-Routen ermöglichen sollen, also zügige Abkürzungen von oben nach unten, ohne dass ihr jede Kante einzeln ausspielen müsst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die größte Neuerung ist das sogenannte Advanced Parkour. Hier setzt Ubisoft auf mehr Ausdruck und mehr Entscheidungsspielraum, inklusive Side Ejects und Back Ejects, zusätzlicher Richtungsinputs für kontrolliertes Auf und Ab sowie einem manuellen Sprung, der Timing und Routenwahl belohnen soll. Wer diese zusätzliche Komplexität nicht möchte, kann Advanced Parkour laut Ubisoft optional deaktivieren.

Smoother Movement: Snappigere, responsivere Traversal-Abstimmung

Better Momentum: Landungen, Rollen und Mantles erhalten das Tempo

Returning Tools: Corner Swings und Lifts sind wieder dabei

New Ziplines: Schnellere Wege von hoch nach tief in Städten

Jungle Traversal: Flora schafft neue kletterbare Pfade

Advanced Parkour: Side Ejects und Back Ejects kehren zurück

Directional Control: Up- und Down-Inputs verfeinern die Bewegung

Manual Jump: Abkürzungen mit Timing und bewusster Entscheidung

Optional Guidance: Advanced Parkour kann deaktiviert werden

Stealth-Update mit Shadows-DNA und mehr Spielraum

Wie verändert Resynced das Schleichen im Vergleich zum Original? Ubisoft modernisiert das Stealth-System deutlich und nennt als Orientierung unter anderem jüngere Serienevolutionen wie Assassin’s Creed Shadows. Trotzdem bleiben viele ikonische Elemente erhalten, allen voran Adlerauge sowie klassische Tools, die seit Jahren zum Assassin’s Creed Baukasten gehören.

Neu und besonders wichtig für den Spielfluss: Edward kann nun frei überall crouchen, also nicht mehr nur an bestimmten Spots. Zusätzlich spielt Dunkelheit eine größere Rolle, denn nachts soll geducktes Bewegen die Entdeckungsrate verlangsamen. Für die Vorbereitung kommt außerdem ein Observe Mode hinzu, mit dem sich Gegner, Hinweise und Ziele markieren lassen.

Bei den Werkzeugen setzt Resynced auf vertraute Optionen wie Darts, Rauchbomben und Seildarts, um Gegner abzulenken, leise auszuschalten oder aus brenzligen Situationen zu entkommen. Social Stealth ist ebenfalls wieder ein Thema, inklusive Tänzerinnen, Menschenmengen und Versteckmöglichkeiten. Dazu kommen Reales, die ihr werfen könnt, um Wachen und Passanten gezielt zu locken. Eine spürbare Komfort-Änderung betrifft Missionen mit Verfolgung: Verliert ihr das Ziel, soll das nicht mehr sofort zur Desynchronisation führen.

Eagle Vision: Markiert Gegner, Geräusche und wichtige Objekte

Observe Mode: Markiert Gegner, Hinweise und Missionsziele

Free Crouch: Edward kann jetzt überall in die Hocke gehen

Darkness Stealth: Nachts geduckt unterwegs, langsamere Entdeckung

Stealth Tools: Darts, Rauchbomben und Seildarts kehren zurück

Hood Toggle: Kapuze kann jederzeit umgeschaltet werden

Improved Tailing: Verlorene Ziele führen nicht mehr sofort zur Desynchronisation

Social Stealth: Tänzerinnen, Menschenmengen und Verstecke sind wieder dabei

Throwing Money: Reales können Wachen und Bürger ablenken

Release im Juli und ein Remake zwischen Nostalgie und Moderne

Wann erscheint Assassin’s Creed Black Flag Resynced? Der Start ist weiterhin für den 9. Juli 2026 angesetzt. Bis dahin scheint Ubisoft gezielt Details nachzureichen, um zu zeigen, dass Resynced kein radikaler Neuaufbau werden soll, sondern eine Modernisierung mit Respekt vor dem, was Black Flag für viele bis heute so besonders macht.

Unterm Strich wirken die Anpassungen wie ein klarer Versuch, zwei Gruppen abzuholen: Fans, die das Originalgefühl behalten wollen, und Neulinge, die von einem aktuellen Assassin’s Creed vor allem flüssigere Bewegung, mehr Stealth-Freiheit und weniger frustige Missionsabbrüche erwarten.

Wie steht ihr zu den angekündigten Parkour- und Stealth-Änderungen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced, und was ist euch beim Remake am wichtigsten? Schreibt es gern in die Kommentare.