Steam füllt das Gratis-Regal auf – vier Spiele jetzt dauerhaft kostenlos

Steam hat sein Gratis-Regal erneut aufgefüllt: Vier neue Spiele sind ab sofort komplett kostenlos verfügbar und zwar ohne zeitliche Begrenzung und ohne Haken wie Testphasen oder Abo-Pflichten. Wer also gerade etwas Neues zum Anspielen sucht, kann seine Bibliothek aufwerten, ohne auch nur einen Euro auszugeben.

Solche Releases sind auf Steam immer ein kleines Event, weil sie sich deutlich von typischen Rabattaktionen unterscheiden. Statt eines kurzen Free-Weekends oder einer Demo landet hier vollwertiger Content dauerhaft im Account, sobald ihr ihn zur Bibliothek hinzufügt.

Vier neue Free-to-Play-Titel auf Steam

Welche vier Spiele sind neu komplett kostenlos auf Steam? Steam spricht bei diesen Neuzugängen von Spielen, die gratis verfügbar sind, ohne dass ihr später zwingend bezahlen müsst, um weiterspielen zu können. Ihr könnt sie also einfach installieren, ausprobieren und behalten.

Wenn ihr bei kostenlosen Releases generell skeptisch seid: In diesem Fall geht es ausdrücklich um Spiele, die dauerhaft gratis angeboten werden. Optionales Zusatzzeug wie kosmetische Inhalte kann es bei einzelnen Titeln zwar geben, aber der Einstieg und das Grundspiel bleiben kostenfrei.

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Spiel 1: Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang.

Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang. Spiel 2: Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang.

Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang. Spiel 3: Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang.

Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang. Spiel 4: Kostenlos auf Steam, dauerhaft spielbar, ohne Kaufzwang.

So lohnt sich der schnelle Download besonders

Wie holt ihr das Maximum aus den neuen Gratis-Spielen heraus? Am sinnvollsten ist es, die Titel direkt eurer Bibliothek hinzuzufügen, damit ihr sie jederzeit parat habt, auch wenn ihr gerade keine Zeit zum Installieren findet. Danach könnt ihr in Ruhe schauen, welcher der vier Kandidaten bei euch hängen bleibt.

Praktisch ist auch ein kurzer Blick auf die Hardware-Anforderungen und die Steam-Features: Unterstützt ein Spiel Cloud-Saves, Controller oder Achievements, kann das im Alltag einen spürbaren Unterschied machen, gerade wenn ihr zwischen Desktop, Laptop oder Steam Deck wechselt.

Gratis auf Steam bleibt ein Trend mit Signalwirkung

Warum sind komplett kostenlose Steam-Releases für euch gerade jetzt spannend? Die Auswahl an Free-to-Play auf Steam ist riesig, aber wirklich neue, komplett kostenlose Veröffentlichungen ohne zeitliche Einschränkung stechen heraus. Für euch bedeutet das vor allem: mehr Abwechslung für zwischendurch, ohne Risiko und ohne Reue-Käufe.

Gerade wenn ihr euch nicht auf ein einziges Mammutspiel festlegen wollt, sind solche Drops perfekt, um ein Wochenende mit etwas Neuem zu füllen oder nach Feierabend einfach mal 30 Minuten reinzuschauen.

Welches der vier Gratis-Spiele wollt ihr als Erstes ausprobieren, und welche Free-to-Play-Titel auf Steam haben euch zuletzt wirklich überrascht? Schreibt es gern in die Kommentare.