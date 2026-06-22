PS Plus Essential Juli 2026 – Ankündigung und Freischaltung wohl später als erwartet

Wer auf PlayStation Plus setzt, kennt das monatliche Ritual: Kurz vor dem Monatswechsel verrät Sony, welche PS-Plus-Essential-Spiele als Nächstes ohne Aufpreis im Abo landen. Im Juli 2026 läuft das diesmal etwas anders, denn die offizielle Ankündigung der monatlichen Gratis-Spiele verzögert sich im Vergleich zu dem Termin, den viele für Ende Juni erwartet hätten.

Der Grund ist allerdings kein großes Mysterium, sondern schlicht die Art, wie der etablierte PS-Plus-Zeitplan im Kalender dieses Mal aufgeht. Dadurch verschiebt sich die Reveal-Woche, obwohl das Muster grundsätzlich gleich bleibt.

Der Zeitplan für Juli 2026

Wann werden die PS-Plus-Essential-Spiele für Juli 2026 angekündigt? Üblicherweise folgt Sony einer sehr konstanten Formel: Die monatlichen Essential-Games werden am letzten Mittwoch vor dem ersten Dienstag eines Monats vorgestellt und am darauffolgenden Dienstag freigeschaltet.

Viele Abonnenten hatten deshalb für die Juli-Spiele zunächst Mittwoch, den 24. Juni 2026, auf dem Zettel, weil es der letzte Mittwoch im Juni ist. Entscheidend ist aber nicht der letzte Mittwoch des Vormonats, sondern der letzte Mittwoch vor dem ersten Dienstag des neuen Monats.

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Da der erste Dienstag im Juli 2026 auf den 7. Juli 2026 fällt, ist der passende Mittwoch davor der 1. Juli 2026. Damit gilt aktuell: Die offizielle Enthüllung der PS-Plus-Essential-Spiele für Juli 2026 dürfte am Mittwoch, 1. Juli 2026 erfolgen, während die Freischaltung dann am Dienstag, 7. Juli 2026 ansteht.

Termin Datum Was passiert? Voraussichtliche Ankündigung 01.07.2026 Reveal der PS-Plus-Essential-Monatsspiele für Juli 2026 Voraussichtliche Freischaltung 07.07.2026 Spiele werden im PS-Plus-Essential-Plan verfügbar

Diese Spiele sind noch aktiv und was im Juli bereits feststeht

Welche PS-Plus-Spiele könnt ihr aktuell noch sichern? Bis zum Wechsel im Juli bleiben die PS-Plus-Essential-Titel aus Juni 2026 weiterhin verfügbar. Dazu gehören das Survival-Spiel Grounded: Fully Yoked Edition, der Platform-Fighter Nickelodeon All-Star Brawl 2 und das kooperative Actionspiel Warhammer 40K: Darktide.

Wer eines davon noch nicht in der Bibliothek hat, sollte also rechtzeitig zuschlagen, bevor die Juli-Rotation startet. Sobald die neuen Monatsspiele live gehen, wird das Juni-Paket üblicherweise aus dem Abholfenster genommen.

Was ist für PS Plus im Juli 2026 bereits bestätigt? Auch wenn die Essential-Liste noch auf sich warten lässt, steht mindestens ein Neuzugang für den Sommer bereits fest: Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy soll Mitte Juli 2026 im PS-Plus-Premium-Angebot erscheinen. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Nick Scryer, der im Umfeld einer Terrororganisation ermittelt und in ein geheimes Programm für psionische Waffen hineingezogen wird. Besonders in Erinnerung geblieben ist der Titel vielen wegen seiner physikbasierten Psycho-Kräfte.

Ausblick auf die nächsten Monate im Abo

Welche weiteren PS-Plus-Neuzugänge sind schon für 2026 angekündigt? Über Juli hinaus gibt es bereits offiziell kommunizierte Eckpunkte für kommende Monate. Für August ist Big Walk als Essential-Zugang bestätigt, während Onimusha: Dawn of Dreams für Premium eingeplant ist.

Für September ist außerdem Runescape: Dragonwilds als Zugang für PS Plus Extra angekündigt. Unterm Strich heißt das: Auch wenn die Essential-Ankündigung für Juli 2026 etwas später kommt als von vielen Ende Juni erwartet, ist die Pipeline für die nächsten Monate bereits gut gefüllt.

Wie wichtig ist euch der pünktliche Reveal der PS-Plus-Monatsspiele, und was wünscht ihr euch für Essential im Juli 2026? Schreibt es gern in die Kommentare.