Hogwarts Legacy gratis im Epic Games Store – Aktion läuft bis 3. Mai 2026

Im Epic Games Store läuft gerade eines der größten Gratis-Angebote der letzten Zeit: Hogwarts Legacy lässt sich komplett kostenlos zur Bibliothek hinzufügen. Wer das Open-World-Rollenspiel noch nicht besitzt oder es zusätzlich auf dem PC einsammeln will, sollte sich beeilen, denn die Aktion endet sehr bald.

Wichtig ist dabei: Es reicht, das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums zu beanspruchen. Danach bleibt es dauerhaft in eurem Account, auch wenn ihr es erst später herunterladet.

So lange ist das Gratis-Angebot noch verfügbar

Bis wann könnt ihr Hogwarts Legacy gratis sichern? Das Giveaway läuft noch bis zum 3. Mai 2026 um 14:00 Uhr (deutsche Zeit). Danach ist das Spiel im Epic Games Store wieder regulär kostenpflichtig.

Das Angebot ist zudem kein Teil der klassischen wöchentlichen Gratis-Spiele, sondern eine zusätzliche Aktion. Parallel dazu gibt es im Store weiterhin andere Freebies, doch Hogwarts Legacy ist aktuell klar der größte Name im Line-up.

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Außerdem gibt es während der Promo einen Rabatt auf das Dark-Arts-Paket. Enthalten sind unter anderem der Thestral als Reittier, ein Dark-Arts-Kosmetikset sowie eine zusätzliche Kampf-Arena.

So funktioniert der Download und das Beanspruchen

Wie bekommt ihr Hogwarts Legacy kostenlos in eure Bibliothek? Der Ablauf ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt:

Epic-Games-Store starten oder im Launcher einloggen. Die Shop-Seite von Hogwarts Legacy aufrufen. Auf Get beziehungsweise In Bibliothek klicken und den Vorgang bestätigen. Optional direkt herunterladen oder später installieren.

Je nach Region kann es Einschränkungen geben. In Deutschland ist das Angebot im Regelfall problemlos verfügbar, entscheidend ist aber immer die Anzeige in eurem Epic-Account.

Darum ist Hogwarts Legacy für viele ein Pflicht-Download

Was macht Hogwarts Legacy so besonders? Das Action-RPG spielt lange vor den Ereignissen der Bücher und Filme, im 19. Jahrhundert. Ihr startet als neuer Hogwarts-Schüler, besucht Unterricht, lernt Zauber, erkundet das Schloss und streift durch bekannte Orte wie Hogsmeade.

Auch abseits des Fanservice funktioniert das Spiel als klassisches Open-World-Abenteuer mit Quests, Sammelaufgaben und Magie-Kämpfen. Die Mischung aus Erkundung, Story-Missionen und Duellen hat dem Titel nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen eingebracht.

Der Erfolg ist zudem messbar: Zum Release 2023 wurden in den ersten zwei Wochen mehr als 12 Millionen Exemplare verkauft und über 850 Millionen US-Dollar umgesetzt. Später wurde die Marke von 40 Millionen Verkäufen überschritten. Dass inzwischen immer wieder über ein Hogwarts-Legacy-2-Projekt spekuliert wird, überrascht da kaum.

Avalanche hat mit Hogwarts Legacy etwas wirklich Besonderes geschaffen. Es ist das Harry-Potter-Traumspiel, auf das viele gehofft haben, und legt ein starkes Fundament für weitere Wizarding-World-Spiele.

Habt ihr Hogwarts Legacy schon gespielt oder nutzt ihr das Gratis-Angebot jetzt für euren ersten Besuch in Hogwarts? Schreibt es gern in die Kommentare.