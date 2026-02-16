Hogwarts Legacy-Fans diskutieren, warum die Spielfigur so brutal wirkt

In der Hogwarts-Legacy-Community wird eigentlich über alles gestritten: über Hauspunkte, Romanzen, Skill-Builds und darüber, welche Story-Entscheidungen wirklich zählen. Umso witziger ist, dass sich Fans jetzt ausgerechnet bei einem Thema erstaunlich einig sind: Der gefährlichste Charakter im Spiel ist nicht irgendein Oberbösewicht, sondern du selbst.

Auf Reddit hat sich in den letzten Tagen ein Tenor durchgesetzt, der gleichzeitig ironisch und unangenehm treffend ist. Viele feiern den spielerischen Power-Trip, andere finden ihn moralisch komplett drüber. Der gemeinsame Nenner lautet: Die Hauptfigur wirkt in der Summe ihrer Aktionen brutaler als Lord Voldemort.

Wenn die Community bei einem Punkt plötzlich geschlossen ist

Worauf einigen sich Hogwarts-Legacy-Fans aktuell? Auf die Erkenntnis, dass das Spiel trotz Teen-Rating extrem viel Gewalt in den Loop packt, nur ohne Blut und Gore. Du ziehst durch Lager, Höhlen und Ruinen, und am Ende bleiben jede Menge Goblins, dunkle Zauberer und Banditen liegen.

Gerade weil Hogwarts Legacy tonal oft harmlos wirkt, knallt dieser Kontrast für viele umso mehr. Das Abenteuer ist auf den ersten Blick ein klassisches Fantasy-Rollenspiel mit Schulalltag und Magie-Entdeckung, aber im Kern ist es auch eine ziemlich effiziente Kampfmaschine, die dich Gegner in Serie abräumen lässt.

In den Diskussionen wird das dann nicht mehr als Heldentat gelesen, sondern als etwas, das in der Summe eher nach rücksichtsloser Säuberung aussieht. Und genau da kommt der berüchtigte Vergleich ins Spiel.

Der dunkle Spiegel der Hauptfigur

Warum wirkt die Spielfigur schlimmer als Voldemort? Fans argumentieren, dass die reine Anzahl der besiegten Gegner jede klassische Bösewicht-Bilanz sprengt. Ein Nutzer bringt es sinngemäß auf den Punkt, dass die Menge an getöteten Goblins schon in Richtung ethnische Säuberung gehe, während Voldemort angeblich deutlich weniger direkte Opfer auf dem Konto habe.

Die Menge an Goblins, die du umlegst, müsste als ethnische Säuberung gelten.

Andere Kommentare drehen den Spieß über den Alltag im Spiel um. Du brichst in Häuser ein, nimmst Items mit und wirst von NPCs oft nicht einmal dafür angesprochen. Das wird von manchen als eigentlicher Horror gelesen, weil es die Welt so wirken lässt, als hätte sie längst akzeptiert, dass du unantastbar bist.

Du brichst in Häuser ein, klaust Zeug, und sie tun so, als würden sie dich nicht sehen. Sie haben zu viel Angst, etwas zu sagen.

Memes, Moral und die Frage nach dem Ton

Wie reagieren Fans auf diesen moralischen Kurzschluss? Viele mit schwarzem Humor, und der trifft einen Nerv, weil er das Power-Fantasy-Design entlarvt. Ein besonders populärer Spruch vergleicht Voldemorts Horcrux-Morde mit dem eigenen Tagespensum im Spiel.

Er hat sechs Menschen ermordet, um Horkruxe zu machen. Ich habe sechs Leute vor dem Frühstück erledigt. Wir sind nicht gleich.

Der Ton kippt dann schnell von Kritik zu Meme. Voldemort wird als überschätzt dargestellt, inklusive Seitenhieb darauf, dass er gegen ein Baby verloren habe, während die Hogwarts-Legacy-Figur im Fanbild als kompromissloser Endgegner durchgehen würde.

Voldemort ist überbewertet. Der Lord ohne Nase hat gegen ein Baby verloren.

Die Hauptfigur aus Hogwarts Legacy würde niemals gegen ein Baby verlieren.

Spannend ist dabei: Es geht weniger darum, die Lore exakt zu rechnen, sondern darum, wie sich Spielmechanik anfühlt. Wenn dein Standard-Gameplay aus systematischem Ausschalten kompletter Camps besteht, wirkt die Story-Behauptung, du seist der gute Part, irgendwann wie eine dünne Ausrede.

Blick nach vorn auf Hogwarts Legacy 2

Was bedeutet das für den nächsten Teil? Dass viele genau hinschauen werden, ob ein Nachfolger wieder auf den gleichen kompromisslosen Action-Loop setzt oder ob das Spiel die Konsequenzen stärker spürbar macht. Hogwarts Legacy 2 ist aktuell in Arbeit, ein konkreter Termin steht noch aus, möglich ist eine Veröffentlichung noch 2026, andernfalls 2027.

Wenn Avalanche Software und Warner Bros. Interactive an der Grundformel festhalten, ist der nächste Protagonist vermutlich wieder eine Naturgewalt mit Zauberstab. Die Frage ist nur, ob die Inszenierung das diesmal bewusster einbettet, oder ob die Community erneut die Rolle des eigentlichen Schreckens der Magierwelt übernimmt.

Wie seht ihr das: Ist die Brutalität in Hogwarts Legacy für euch einfach typisches Action-RPG-Design, oder wirkt die Hauptfigur dadurch tatsächlich unangenehm skrupellos? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.