Hogwarts Legacy 2 bringt Multiplayer-Abenteuer mit Quidditch und Duellen

Ein neues Kapitel im Harry-Potter-Universum könnte bevorstehen: Wie aktuelle Stellenausschreibungen von Warner Bros. Games nahelegen, arbeitet Avalanche Software an einem Nachfolger zu Hogwarts Legacy, der möglicherweise deutlich ambitionierter ausfällt als das Original. Erste Hinweise deuten auf eine umfassende Online-Multiplayer-Komponente hin, inklusive Matchmaking, Lobbys und kompetitiven Spielmodi.

Das ursprüngliche Hogwarts Legacy erschien im Februar 2023 und wurde zu einem der erfolgreichsten Spiele des Jahres. Es verkaufte sich weltweit über 40 Millionen Mal und erzielte über eine Milliarde Euro Umsatz. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist – doch die neuen Entwicklungen könnten Fans dennoch überraschen.

Mehrspieler-Elemente im Fokus

Was sagen die aktuellen Hinweise zum Multiplayer? In einer neuen Stellenausschreibung sucht Avalanche nach einem Senior Software Engineer für ein Online-Multiplayer-RPG. Die Aufgaben umfassen unter anderem die technische Unterstützung für Matchmaking, Server-Infrastruktur und Spieler-Datenpersistenz – alles klassische Elemente eines kompetitiven Online-Erlebnisses.

Das verstärkt die Spekulationen, dass Hogwarts Legacy 2 nicht nur eine Erweiterung der Einzelspieler-Erfahrung sein wird, sondern womöglich ein vollständiger Online-Titel. Besonders Quidditch und Zauberduelle, die viele in Teil 1 vermisst haben, könnten in diesem Zusammenhang als PvP-Features ihren Weg ins Spiel finden.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Branchende Story und neue Ausrichtung

Wie könnte sich die Erzählweise verändern? Neben den Multiplayer-Aspekten deuten weitere Stellenausschreibungen darauf hin, dass die Fortsetzung narrative Verzweigungen bieten wird. Das bedeutet: Deine Entscheidungen im Spielverlauf könnten direkten Einfluss auf den Ausgang der Geschichte nehmen – ein Feature, das dem ersten Teil fehlte.

Mit einer möglichen Kombination aus Singleplayer-Narrative und Online-Kompetitionen beschreitet Avalanche damit neue Pfade innerhalb des Wizarding World-Franchise. Ob es sich dabei um ein einzelnes Spiel handelt oder um zwei separate Projekte – etwa einen klassischen Nachfolger und ein separates MMORPG – bleibt bislang unklar.

Was Fans erwarten dürfen

Welche Inhalte wünschen sich die Spielenden? Viele hoffen nach wie vor auf eine spielbare Quidditch-Erfahrung. Auch das Duellieren, das in Hogwarts Legacy lediglich in kleinen Trainingssequenzen stattfand, könnte in einem kompetitiven Rahmen mehr Tiefe erhalten. Die technische Grundlage für solche Modi scheint nun gelegt zu werden.

Die Einführung von Lobbys und Matchmaking weist darauf hin, dass Online-Funktionen nicht nur Beiwerk sein werden, sondern ein zentrales Element des Spiels darstellen könnten. Ob dies auch bedeutet, dass der Titel Free-to-Play erscheint, ist bislang Spekulation – entsprechende Hinweise finden sich aber in mehreren Stellenausschreibungen.

Ein Blick zurück – und nach vorn

Wie hat sich das Franchise bisher entwickelt? Hogwarts Legacy überzeugte 2023 mit einer offenen Welt rund um das Hogwarts des 19. Jahrhunderts. Du konntest als neuer Fünftklässler Zaubersprüche lernen, Zaubertränke brauen und die Geheimnisse einer uralten Magie aufdecken. Die Handlung spielte bewusst abseits der bekannten Bücherfiguren und bot damit eine neue Perspektive auf das Universum.

Mit dem riesigen finanziellen Erfolg im Rücken ist eine Fortsetzung mehr als wahrscheinlich – und mit dem neuen Konzept könnte sich das Spiel grundlegend ändern. Die Frage lautet daher nicht mehr ob, sondern wann wir mit einer offiziellen Ankündigung rechnen dürfen.

Viel Potenzial, aber auch offene Fragen

Wie reagieren Fans auf die neuen Hinweise? Die Community ist gespalten: Während viele gespannt einer Multiplayer-Komponente entgegenfiebern, wünschen sich andere eine Fortsetzung im bekannten Singleplayer-Stil. Avalanche könnte hier versuchen, beide Gruppen zu bedienen – entweder mit einem hybriden Spiel oder zwei parallelen Projekten.

Solange Warner Bros. Games jedoch keine offizielle Ankündigung macht, bleibt vieles Spekulation. Die starke Nachfrage nach einem neuen Hogwarts-Spiel und der offensichtliche Ausbau des Entwicklerteams sprechen aber eine deutliche Sprache.

Was denkst du über ein mögliches Hogwarts Legacy 2 mit Multiplayer-Fokus? Würdest du dich auf kompetitives Quidditch oder Duelle freuen – oder bevorzugst du ein reines Einzelspieler-Erlebnis? Verrate es uns in den Kommentaren!