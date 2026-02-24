Hogwarts Legacy 2 – Spekulationen über Release erst 2028 oder 2029 spalten Fans

Seit dem Release von Hogwarts Legacy am 10. Februar 2023 warten viele Fans auf ein klares Zeichen, wie es weitergeht. Jetzt sorgt ausgerechnet das mutmaßliche Release-Zeitfenster von Hogwarts Legacy 2 für Diskussionen in der Community. Der Grund: Während das Sequel laut Berichten bei Warner Bros. intern eine hohe Priorität haben soll, deuten aktuelle Spekulationen auf eine deutlich längere Wartezeit hin, als viele gehofft hatten.

Besonders brisant ist das, weil die Erwartungen an Teil 2 ohnehin hoch sind. Hogwarts Legacy war zwar ein Verkaufshit, doch gleichzeitig gab es seitdem viel Kritik an fehlenden Inhalten nach dem Launch. Und genau diese Baustellen sollen im Nachfolger idealerweise deutlich konsequenter angegangen werden.

Der aktuelle Stand zur Fortsetzung

Was ist zu Hogwarts Legacy 2 bereits bekannt? Ein offizielles Release-Datum oder auch nur ein bestätigtes Release-Zeitfenster gibt es derzeit nicht. Klar ist lediglich: Hogwarts Legacy 2 befindet sich in Entwicklung bei Avalanche Software, veröffentlicht werden soll es erneut unter dem Warner Bros.-Dach.

Parallel dazu steht im Raum, dass zentrale Planungen rund um das Wizarding-World-Universum stärker verzahnt werden sollen. Berichten zufolge gibt es Überlegungen, Ereignisse und Timing des Sequels mit der kommenden Harry-Potter-Serie von HBO zu koordinieren. Das würde erklären, warum sich konkrete Ankündigungen bislang ziehen.

In Fankreisen kursiert deshalb immer wieder ein Zeitraum zwischen 2027 und 2029. Einzelne Stimmen halten sogar einen Release erst 2029 für realistisch, was die Community spürbar spaltet.

Warum das Release-Zeitfenster so polarisiert

Warum reagieren Fans so unterschiedlich auf eine mögliche Wartezeit bis 2029? Ein Teil der Community ist erstaunlich gelassen und argumentiert, dass eine längere Entwicklungszeit dem Spiel guttun könnte. Gerade nach den Erfahrungen vieler großer Releases der letzten Jahre wünschen sich etliche, dass Avalanche Software nicht zu einem frühen Launch gedrängt wird.

Andere sind dagegen deutlich skeptischer, weil Hogwarts Legacy für viele zwar ein stimmungsvoller Ausflug nach Hogwarts war, sich aber spielerisch nicht immer wie eine wirklich lebendige Open World anfühlte. Besonders häufig fällt die Kritik, dass nach dem Durchspielen zu wenig Substanz übrig blieb und zusätzlicher Content zu lange ausblieb.

Zu wenig relevante Aktivitäten abseits der Hauptstory

Eine Open World, die stellenweise als leer empfunden wurde

Enttäuschung über fehlende oder überschaubare DLC-Unterstützung

Hohe Erwartungen, dass Teil 2 mehr Tiefe und Langzeitmotivation liefert

Community-Stimmen und ein Blick auf Entwicklungszyklen

Welche Zeiträume halten Fans für realistisch? In Diskussionen wird häufig damit gerechnet, dass ein Reveal frühestens gegen Ende 2027 stattfinden könnte, mit einem optimistischen Release-Zeitfenster in 2028. Andere rechnen eher mit 2029 oder sogar 2030 und begründen das mit dem Entwicklungszyklus des ersten Teils.

Dazu passt, dass Hogwarts Legacy laut Community-Rechnung über mehrere Jahre hinweg entwickelt wurde und sich der Release am Ende nach hinten verschoben hatte. Übertragen auf den Nachfolger ergibt sich für viele eben das Bild: Vor Ende des Jahrzehnts könnte es knapp werden.

Unterm Strich bleibt vor allem ein Eindruck: Die Vorfreude ist riesig, aber die Geduld nicht bei allen gleichermaßen. Wer Teil 1 als magisches Fundament gesehen hat, hofft jetzt auf einen Nachfolger, der diese Basis mit mehr Leben, mehr Rollenspiel-Tiefe und mehr Konsequenz in Nebenquests und Weltgestaltung ausbaut.

Wie steht ihr zu einem möglichen Release von Hogwarts Legacy 2 erst 2028 oder 2029: Lieber länger warten und dafür größer denken, oder braucht ihr schneller neue Inhalte im magischen Universum? Schreibt es in die Kommentare.