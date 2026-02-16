Hogwarts Legacy 2 – Debatte um Multiplayer, Koop und möglichen Online-Fokus

Gerüchte um Hogwarts Legacy 2 sorgen gerade für richtig viel Gesprächsstoff, denn ein mögliches Multiplayer-Feature spaltet die Community. Während viele nach dem Erfolg des ersten Teils vor allem mehr Story, mehr Magie und mehr Freiheit wollen, wünschen sich andere zusätzlich gemeinsame Abenteuer in Hogwarts. Genau diese Mischung aus Hoffnung und Skepsis lässt die Stimmung in Foren und sozialen Netzwerken kippen.

Auslöser für die neue Diskussion ist unter anderem eine Stellenanzeige von Avalanche, in der von einem neuen Online-Multiplayer-RPG die Rede ist. Der Haken: Der Bezug zu Hogwarts Legacy 2 wird nicht ausdrücklich genannt. Trotzdem hängt seitdem über dem Projekt die Frage, ob der Nachfolger einen Online-Fokus bekommt oder ob es bei einem klassischen Einzelspielererlebnis bleibt.

Der aktuelle Stand rund um Hogwarts Legacy 2

Was ist über Hogwarts Legacy 2 bisher bekannt? Offiziell ist vor allem klar, dass sich der Titel in Entwicklung befindet, während konkrete Details zu Release, Plattformen oder Features weiterhin ausstehen. Das reicht aber schon, um die Gerüchteküche auf Temperatur zu bringen, zumal die Marke Harry Potter in Games seit dem Erfolg von Hogwarts Legacy wieder eine enorme Strahlkraft hat.

Das Original erschien am 10. Februar 2023 als Singleplayer-Open-World-RPG und schickte euch ins 19. Jahrhundert, also weit vor Harry Potter. Der Reiz lag in der Fantasy, Hogwarts und Hogsmeade in Ruhe zu erkunden, Geheimnisse rund um uralte Magie aufzudecken und dabei die eigene Figur komplett auf den persönlichen Spielstil zuzuschneiden.

Dazu kommt: Hogwarts Legacy hat zuletzt erneut Aufmerksamkeit bekommen, weil es für viele Interessierte durch die Aufnahme in die PlayStation-Plus-Bibliothek leichter zugänglich wurde. In Kombination mit den Spekulationen um Teil 2 ist das ein perfekter Nährboden für neue Erwartungen.

Warum Multiplayer plötzlich wieder so realistisch wirkt

Warum glauben viele an einen Multiplayer-Modus? Der Begriff Online-Multiplayer-RPG in einer Avalanche-Stellenanzeige wirkt wie ein Hinweis darauf, dass intern zumindest über Online-Funktionen nachgedacht wird. Das kann vieles bedeuten: von optionalem Koop bis hin zu einem stärker serviceorientierten Ansatz, der langfristig Inhalte nachliefert.

Ein weiteres Argument liefert die Community selbst: Ein inoffizieller Multiplayer-Mod für Hogwarts Legacy hat gezeigt, wie groß der Wunsch nach gemeinsamem Erkunden ist. Viele träumen davon, mit Freunden durch Hogwarts zu laufen, zusammen Aufgaben zu lösen oder sich in Duellen zu messen, ohne dass daraus automatisch ein dauerhaftes Online-Spiel mit Zwangsanbindung ans Internet werden muss.

Genau hier liegt aber auch die Bruchlinie in der Debatte. Ein optionaler Koop-Modus fühlt sich für viele nach einer Erweiterung an, ein Always-online-Konzept hingegen nach einer grundlegend anderen Spielidee.

So gespalten reagiert die Community auf Koop und Online

Wie reagieren Fans auf die Koop-Idee? In einem viel diskutierten Reddit-Thread brachte ein Nutzer den Wunsch nach einem Koop-Modus aus einem sehr persönlichen Blickwinkel auf den Punkt: gemeinsames Spielen mit der Familie, zusammen durch Hogwarts ziehen, Erlebnisse teilen. Die Vorstellung traf durchaus einen Nerv, aber die Antworten waren auffällig skeptisch.

Nein, absolut nicht. Es gibt schon unzählige Koop-Spiele, die voll mit Toxizität und Mikrotransaktionen sind. Wir brauchen mehr Singleplayer-Stories. Hogwarts Legacy ist dafür perfekt. Spiel ein MMORPG, wenn du ein Fantasy-Universum mit anderen willst.

Spannend ist dabei: Viele Kommentierende verstanden den Vorschlag offenbar als Forderung nach einem Live-Service-Game. Sobald es aber um eine Lösung ging, die den Solo-Fokus bewahrt und Koop nur als Option anbietet, wurde der Ton deutlich versöhnlicher.

Als positives Beispiel fiel ein Modell, bei dem eine zweite Person einfach in eine laufende Kampagne einsteigen kann, mit eigener Figur, aber ohne dass das gesamte Spiel auf Online-Strukturen ausgerichtet wird. Das wäre für viele ein Kompromiss, der den Kern von Hogwarts Legacy schützt und trotzdem gemeinsame Momente ermöglicht.

Welche Multiplayer-Formen bei Hogwarts Legacy 2 denkbar wären

Welche Multiplayer-Varianten wünschen sich viele? Die Diskussion zeigt ziemlich klar, dass es nicht um ein simples Ja oder Nein geht, sondern um das Wie. Gerade in einem Story-RPG ist der Unterschied zwischen optionalem Koop und Live-Service riesig, weil Fortschritt, Loot, Balancing und Erzähltempo davon abhängen.

Optionaler Koop mit Drop-in und Drop-out, während die Story weiterhin im Vordergrund steht

Separate Koop-Aktivitäten, etwa Dungeons oder Duelle, unabhängig von der Kampagne

Komplett eigenständiger Online-Modus, der nicht in den Singleplayer eingreift

Vollwertiges Always-online-Konzept mit Service-Struktur, Seasons und dauerhaften Updates

Vor allem die letzten Punkte sind es, die viele Fans nervös machen, weil häufig Befürchtungen rund um Mikrotransaktionen, Grind und eine verwässerte Story mitschwingen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine große Gruppe, die sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich gemeinsam durch Hogwarts zu streifen.

