Grotti Itali Classic in GTA Online vor Release ohne GTA+ verfügbar

Mit dem aktuellen wöchentlichen Update zu GTA Online hat Rockstar Games ein neues Fahrzeug veröffentlicht: den Grotti Itali Classic. Allerdings wird er nicht sofort für alle verfügbar sein – denn wie üblich beim sogenannten Dripfeed kommt es zur gestaffelten Freischaltung. Doch es gibt einen Trick, wie du das neue Supercar noch vor dem offiziellen Release-Datum am 12. Februar 2026 fahren kannst, ganz ohne GTA+ Abo.

Exklusiver GTA+ Frühzugang mit Rabatt

Wie viel kostet das Fahrzeug mit einem GTA+ Abo? Falls du derzeit ein aktives GTA+ Abonnement besitzt, kannst du den Grotti Itali Classic sofort über den Vinewood Car Club kaufen – und das zum reduzierten Preis von 1.620.000 GTA-Dollar. Regulär soll das Fahrzeug künftig über den Ingame-Anbieter Legendary Motorsport erhältlich sein, dort dann zum Normalpreis von 2.025.000 GTA-Dollar.

Wie lange bleibt das Auto exklusiv für GTA+ Mitglieder? Der Frühzugang für GTA+ Abonnentinnen und Abonnenten ist zeitlich begrenzt. Eine Woche lang – also bis einschließlich Donnerstag, dem 12. Februar 2026 – bleibt das Fahrzeug exklusiv über den Vinewood Car Club erhältlich. Ab diesem Tag wird es dann auch für reguläre Spielerinnen und Spieler über die bekannten Ingame-Websites kaufbar sein.

Trick zum Vorabkauf ohne GTA+

Wie komme ich früher an das Auto, ohne GTA+? Auch ohne laufendes GTA+ Abo hast du bereits jetzt die Möglichkeit, das neue Fahrzeug zu erwerben – mithilfe eines kreativen Ingame-Mechanismus. In Los Santos funktioniert das sogenannte LS Car Meet nämlich nicht nur zum Austausch und Tuning: Dort können andere Teilnehmende auch direkt Fahrzeuge kaufen, die live vor Ort gezeigt werden.

Was muss ich dafür tun? Du benötigst lediglich Kontakt zu einer Person, die das Fahrzeug bereits besitzt – also einem GTA+ Mitglied, das den Grotti Itali Classic schon erworben hat. Wenn diese Person das Auto beim LS Car Meet zeigt, erhältst du die Möglichkeit, es direkt dort für den vollen Listenpreis von 2.025.000 GTA-Dollar zu kaufen – auch wenn es noch nicht im Online-Shop verfügbar ist.

Wie finde ich eine GTA+ Person zum Kauf?

Welche Möglichkeiten gibt es, Besitzer des Autos zu finden? Die GTA Online Community gilt oft als hilfsbereit – besonders wenn es darum geht, schwer verfügbare Fahrzeuge weiterzugeben. Am besten nutzt du Foren, soziale Netzwerke oder Reddit, insbesondere die deutschsprachigen GTA-Subreddits oder Discord-Server, um mit anderen in Kontakt zu treten. Viele Nutzer sind dort bereit, anderen Zugang zu limitierten Fahrzeugen zu ermöglichen.

Welche Plattformen sind ideal zur Kontaktaufnahme? Hier eine Auswahl an beliebten Community-Plattformen, die du nutzen kannst:

Reddit (z. B. r/gtaonline oder r/grandtheftautode)

GTA spezifische Discord-Server

PlayStation- oder Xbox-Communityseiten

Gaming-Foren mit Fokus auf GTA Online

Hintergrund zur Fahrzeugbeschränkung

Warum ist der Grotti Itali Classic nicht regulär kaufbar? Seit einer umfassenden Überarbeitung der Fahrzeuglisten durch Rockstar Games im Jahr 2024 wurden viele ältere Fahrzeuge aus dem Online-Katalog entfernt. Dies betrifft nicht nur Retro-Wagen, sondern auch neue Modelle, die nur limitiert oder über besondere Wege (wie GTA+ oder Events) verfügbar gemacht werden. Ziel dieser Maßnahme war es offenbar, die Fahrzeugvielfalt übersichtlicher zu gestalten und gezielte Ingame-Aktionen attraktiver zu machen.

Welche Rolle spielt dabei das LS Car Meet? Im Zuge dieser Änderungen wurde das LS Car Meet zu einer wichtigen Schnittstelle für Fahrzeughandel. Selbst nicht gelistete Modelle können durch das sogenannte Vor-Ort-Kauf-Feature weitergegeben werden. Diese recht offen gestaltete Möglichkeit erlaubt es dir, trotz Einschränkungen an neue Fahrzeuge zu kommen – vorausgesetzt du findest jemanden, der es für dich vorstellt.

Lohnt sich der Kauf vor dem offiziellen Release?

Hat der frühe Zugang Vorteile? Abseits vom Prestige, das mit dem Besitz des neuesten Sportwagens einhergeht, bringt der frühe Erwerb des Grotti Itali Classic vor allem spielerische Vorteile in Rennen oder bei Missionen, wo hohe Geschwindigkeit zählt. Besonders für Sammler kann sich der frühe Zugriff auszahlen, bevor das Auto massenhaft ins Spiel gelangt.

Wenn du ohnehin mit dem Gedanken spielst, das Auto zum späteren Zeitpunkt zu kaufen, kann es sich lohnen, diesen Trick anzuwenden – auch wenn er den vollen Retailpreis von 2.025.000 GTA-Dollar kostet.

Wirst du dir den Grotti Itali Classic früher sichern, oder wartest du auf den offiziellen Release? Teile deine Meinung und Erfahrungen mit der Community gerne in den Kommentaren!