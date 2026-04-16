GTA Online 420-Event-Woche 16. bis 22. April 2026 – Inhalte und Tipps

GTA Online startet vom 16. April 2026 bis 22. April 2026 in eine neue Event-Woche, die sich klar am 420-Thema orientiert. In der Praxis heißt das: ein Fokus auf passende Aktivitäten, temporäre Belohnungen und thematisch stimmige Extras, mit denen ihr eure Karriere in Los Santos ein paar Tage lang etwas effizienter vorantreiben könnt.

Wie gewohnt gilt: Die Inhalte sind zeitlich begrenzt und werden innerhalb des genannten Zeitfensters über die wöchentlichen Rotationen aktiviert. Wer bestimmte Boni oder Freischaltungen mitnehmen will, sollte die Woche entsprechend einplanen und nicht bis zum letzten Tag warten.

Neue 420-Inhalte in GTA Online

Was steckt im neuen 420-Content der Event-Woche? Rockstar setzt in dieser Woche auf frische, saisonal gefärbte Inhalte rund um das 420-Motto. Dazu gehören üblicherweise zeitlich begrenzte Gegenstände, thematische Belohnungen und passende Anpassungsoptionen, die nur während des Events verfügbar sind.

Wenn ihr euer Outfit, eure Fahrzeugsammlung oder eure Sammelobjekte gern komplettiert, ist das die wichtigste Woche, um alles mitzunehmen, was nur kurz im Umlauf ist. Gerade solche Themenwochen sind in GTA Online oft der Zeitpunkt, an dem seltene Kosmetik oder Event-Items wieder auftauchen oder erstmals freigeschaltet werden.

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Praktisch für alle, die gerade erst (wieder) einsteigen: 420-Wochen sind in der Regel nicht nur Deko, sondern werden mit Events gekoppelt, die sich schnell farmen lassen. Damit eignet sich die Rotation auch als kurze Geld- und RP-Phase, wenn ihr ohnehin regelmäßig reinguckt.

Event-Zeitraum und Ablauf

Wann läuft die GTA Online Event Week vom 16. bis 22. April 2026? Das Event ist vom 16.04.2026 bis einschließlich 22.04.2026 aktiv. Innerhalb dieses Zeitraums sind die wöchentlichen Inhalte und Rotationen verfügbar, bevor sie mit der nächsten Wochenaktualisierung wieder ausgetauscht werden.

Für euren Wochenplan bedeutet das: Alles, was an Belohnungen, freischaltbaren Items oder besonderen Aktivitäten dran hängt, muss in diesem Fenster erledigt werden. Wenn ihr mehrere Charaktere nutzt oder mit der Crew gemeinsam farmen wollt, lohnt es sich, eure Sessions frühzeitig zu koordinieren.

Wer gerne effizient spielt, kann die Woche auch gut splitten: erst die Inhalte mit einmaligen Freischaltungen abarbeiten und danach auf die Aktivitäten gehen, die sich am besten wiederholen lassen, um Geld und RP mitzunehmen.

Tipps für eure Session in Los Santos

Wie holt ihr das Maximum aus der 420-Event-Woche heraus? Plant zuerst die Inhalte ein, die nur einmalig zählen oder an Bedingungen geknüpft sind, etwa spezielle Freischaltungen oder zeitlich limitierte Items. Danach lohnt sich der Blick auf wiederholbare Aktivitäten, die sich in kurzer Zeit mehrfach spielen lassen.

Wenn ihr mit Freunden unterwegs seid, wird die Woche meist deutlich entspannter: Viele Event-Aktivitäten laufen im Team schneller, sind weniger fehleranfällig und bringen konstantere Auszahlungen. Solo lohnt es sich vor allem, die Inhalte zu priorisieren, die ihr ohne lange Wartezeiten und ohne Abhängigkeit von Matchmaking durchziehen könnt.

Außerdem sinnvoll: Räumt vor dem Start eurer Farm-Phase kurz euer Inventar und eure Garage auf, damit neue Belohnungen nicht untergehen. Gerade bei Event-Wochen sammelt sich schnell viel Kleinkram an, den man später mühsam suchen muss.

Wie gefällt euch die 420-Event-Woche in GTA Online vom 16. bis 22. April 2026, und auf welche Belohnungen oder Aktivitäten habt ihr es diesmal abgesehen? Schreibt es gern in die Kommentare.