GTA Online Money Fronts Special – Boni, Rabatte und Tipps bis 3. Juni 2026

In GTA Online startet ab dem 28. Mai 2026 die neue Event-Woche, und diesmal steht alles im Zeichen des Money Fronts Special. Bis einschließlich 3. Juni 2026 dreht Rockstar an den Stellschrauben für Auszahlungen, Belohnungen und typische Wochen-Deals, damit sich euer kriminelles Imperium in Los Santos noch schneller rentiert.

Wie immer gilt: Wer in diesen Tagen gezielt die passenden Aktivitäten spielt und seine Routine an den Bonusplan anpasst, macht spürbar mehr GTA-Dollar und RP. Gerade, wenn ihr ohnehin auf ein größeres Upgrade spart oder euer Business-Netzwerk ausbauen wollt, lohnt sich ein Blick auf die Highlights dieser Woche.

Die wichtigsten Boni der Woche

Welche Inhalte stehen beim Money Fronts Special im Mittelpunkt? Das Special ist thematisch auf klassische Geldquellen und Geschäftsaktivitäten zugeschnitten, also genau die Inhalte, bei denen sich ein konsequenter Grind am stärksten bemerkbar macht.

Dazu gehören in einer typischen Money-Fronts-Woche vor allem Aufträge, die direkt oder indirekt mit Einnahmen aus Unternehmungen zusammenhängen, sowie wechselnde Aktivitäts-Boni, die euch schneller Kapital für Immobilien, Fahrzeuge und Ausrüstung an die Hand geben.

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Wenn ihr täglich einloggt und eure Sessions um die Bonus-Inhalte herum plant, holt ihr in der Regel deutlich mehr aus eurer Spielzeit heraus, als wenn ihr querbeet Missionen startet. Besonders effektiv ist es, die Bonus-Playlist mit euren Business-Lieferungen zu kombinieren, um Wartezeiten sinnvoll zu überbrücken.

Rabatte und wöchentliche Angebote

Was lohnt sich beim Shoppen in dieser Event-Woche besonders? Parallel zu den Bonus-Auszahlungen gehören Rabatte auf ausgewählte Fahrzeuge, Immobilien und Upgrades traditionell zum Pflichtprogramm, damit ihr eure Gewinne direkt reinvestieren könnt.

Gerade bei teuren Anschaffungen sind die wöchentlichen Preisnachlässe oft der entscheidende Punkt: Wer ohnehin mit einem neuen Fahrzeug liebäugelt oder ein Upgrade für ein bestehendes Geschäft plant, spart hier schnell einen spürbaren Betrag, den ihr wiederum in Ausrüstung, Schutzwesten und Munitionsreserven stecken könnt.

Mein Tipp für diese Woche: Kauft nicht aus dem Bauch heraus. Wenn ihr ein klares Ziel habt, etwa ein bestimmtes Unternehmens-Setup oder ein Fahrzeug für Heists und Freemode, prüft erst, ob genau dieses Teil gerade reduziert ist und ob es euren Alltag wirklich verbessert.

So holt ihr in kurzer Zeit mehr GTA-Dollar heraus

Wie maximiert ihr eure Einnahmen bis zum 3. Juni 2026? Der beste Weg ist eine feste Reihenfolge: Zuerst die Bonus-Inhalte mit den erhöhten Auszahlungen, danach eure zuverlässigsten Standard-Einnahmequellen, und zum Abschluss alles, was passiv weiterläuft.

Wenn ihr solo unterwegs seid, setzt auf Aktivitäten, die wenig Abstimmung erfordern und euch nicht zu lange in Ladebildschirmen festhalten. In einer Crew oder mit festen Mitspielern könnt ihr aggressiver planen und längere Ketten aus Missionen und Business-Runs durchziehen.

Außerdem lohnt es sich, die Event-Woche als Sparphase zu nutzen: Statt jeden Gewinn sofort auszugeben, legt ein Budget fest, bis ihr euer nächstes großes Ziel sicher erreicht. Dann erst kaufen, und zwar idealerweise genau in der Rabattwoche, in der es wirklich günstiger ist.

Welche Inhalte grindet ihr in der Money-Fronts-Woche am liebsten, und auf welches Upgrade spart ihr gerade? Schreibt es mir in die Kommentare.