Halo Campaign Evolved – Remake soll mit mehreren Studios entstehen

Halo kehrt offenbar nicht nur mit einem großen Remake zurück, sondern auch mit einem größeren Team. Neuen Berichten zufolge arbeiten an Halo: Campaign Evolved gleich mehrere Studios mit, statt dass Halo Studios das Projekt komplett allein stemmt. Für Fans ist das vor allem deshalb spannend, weil der Titel als wichtiges Signal für die Zukunft der Marke gilt.

Bestätigt ist seit Oktober 2025, dass Halo: Campaign Evolved die Kampagne von Halo: Combat Evolved aus dem Jahr 2001 als modernisierte Neuauflage zurückbringt. Neben überarbeiteten Steuerelementen und deutlich besserer Grafik soll es auch neue Inhalte geben, darunter drei zusätzliche Missionen, die exklusiv für das Remake entwickelt werden.

Mehr Studios für ein großes Comeback

Welche Entwickler sollen an Halo: Campaign Evolved beteiligt sein? Laut dem Halo-orientierten Reporter Rebs Gaming unterstützt Abstraction Games die Entwicklung von Halo: Campaign Evolved. Abstraction war bereits in der Vergangenheit mit der Reihe verbunden und half bei Halo: The Master Chief Collection, unter anderem bei Lokalisierung und Features zur Barrierefreiheit.

Das Studio war außerdem an großen Produktionen außerhalb des Halo-Universums beteiligt, darunter Mass Effect: Legendary Edition, Dune: Awakening und Baldur’s Gate 3. Die zusätzliche Manpower könnte besonders bei einem Projekt helfen, das einerseits nostalgisch bleiben, andererseits aber technisch und spielerisch auf aktuelle Standards gehoben werden soll.

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Berichten zufolge fällt Abstraction Games dabei nicht nur eine Nebenrolle zu. So soll das Team unter anderem bei der Anpassung von Gameplay-Elementen helfen, die aus späteren Halo-Teilen bekannt sind, wie etwa Sprint.

Was sich im Remake spielerisch und technisch ändern soll

Was ist in Halo: Campaign Evolved neu? Das Remake soll die komplette Kampagne des Originals enthalten, aber zugleich modernisieren. Geplant sind unter anderem neue Inhalte, erweitertes Gameplay und ein deutlicher Technik-Sprung bei Grafik, Audio und Inszenierung.

Zu den gemeldeten Aufgaben von Abstraction Games zählen außerdem die Konzeption und das Polishing einzelner Missionen, das Erstellen geskripteter Events, Unterstützung beim Level-Layout sowie Hilfe bei der Implementierung von Multiplayer-Features. In Kombination mit dem Richtungswechsel bei Halo Studios, inklusive Umstieg auf Unreal Engine 5 und neuem Markenauftritt, wirkt das wie ein bewusstes All-hands-on-deck-Szenario.

Die wichtigsten angekündigten und berichteten Features im Überblick:

Komplette Kampagne von Halo: Combat Evolved, neu aufgebaut und modernisiert

Drei neue Prequel-Missionen mit Master Chief und Sergeant Johnson

Überarbeitete Steuerung, verbesserte Wegführung und aktualisierte Cinematics

Erweiterte Gameplay-Elemente aus späteren Serienteilen, inklusive Sprint

Erweitertes Waffenarsenal mit zusätzlichen ikonischen Waffen der Reihe, darunter Energischwert, Battle Rifle und Nadelgewehr

Neue und überarbeitete Fahrzeuge sowie zusätzliche Möglichkeiten wie ein fahrbarer Wraith

Skulls und Remix-Optionen für mehr Wiederspielwert, inklusive variabler Gegner, Waffen und Umgebungen

Koop: 2-Spieler-Splitscreen auf Konsole sowie bis zu 4-Spieler-Online-Koop

Crossplay und Cross-Progression über alle Plattformen

Halo erstmals auf PlayStation als Wendepunkt

Wann und wo erscheint Halo: Campaign Evolved? Der Release ist für 2026 angesetzt und das Spiel soll auf Xbox Series X, Xbox Series S und PC erscheinen. Besonders bemerkenswert ist aber der ebenfalls geplante Launch auf PlayStation 5, womit die traditionsreiche Xbox-Flaggschiff-Serie erstmals auf Sonys Hardware landet.

Gerade nach den teils kontrovers diskutierten Jahren rund um Halo Infinite ist der Zeitpunkt brisant: Ein Remake des Klassikers kann für viele eine Rückkehr zu den Wurzeln sein, gleichzeitig aber auch ein moderner Einstieg für alle, die das Original nie gespielt haben. Mit mehreren Studios im Boot und einer Plattformstrategie, die die Reichweite deutlich erweitert, könnte Halo: Campaign Evolved zu einem echten Neustart-Moment für die Marke werden.

Wie seht ihr die Unterstützung durch ein zweites Studio und den PS5-Release: freut ihr euch auf Halo: Campaign Evolved oder seid ihr bei Remakes inzwischen eher skeptisch? Schreibt es in die Kommentare.