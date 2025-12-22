Halo Infinite: Fortsetzung als Roman – Fans erhielten Buch statt neuem Spiel

Die Geschichte von Halo Infinite wird doch noch weitererzählt – allerdings nicht in Form eines Spiels. Statt eines DLCs oder eines neuen Serientitels erhalten Fans die Fortsetzung der Kampagne in Buchform. Der Roman Halo: Edge of Dawn, erschienen am 16. Dezember 2025, knüpft direkt an die Geschehnisse des Spiels an.

Geschrieben wurde das neue Werk von Kelly Gay, einer erfahrenen Autorin im Halo-Universum, die bereits mehrere Romane zur Reihe beigetragen hat. Die Handlung folgt dabei Master Chief, Fernando Esparza und Joyeuse (auch bekannt als „The Weapon“) bei ihrem Kampf gegen die Verbannten – und liefert damit endlich Antworten, auf die viele seit dem Ende von Halo Infinite gewartet haben.

Die Entscheidung für ein Buch statt eines Spiels

Warum erscheint die Fortsetzung nicht als DLC oder neues Spiel? Bereits seit einiger Zeit kursierten Gerüchte, dass Halo Studios keine Pläne mehr für eine Erweiterung von Halo Infinite hätten. Diese Gerüchte wurden durch die Veröffentlichung des Romans indirekt bestätigt. Statt eines spielbaren Nachfolgers erhalten Fans nun eine literarische Fortsetzung – was nicht bei allen gut ankommt.

Gerade weil Halo Infinite mit einem offenen Ende abschloss, war die Erwartung groß, dass Master Chiefs Reise in spielbarer Form weitergehen würde. Dass dies nun über ein Buch geschieht, sorgt für gemischte Reaktionen. Viele wünschen sich ein interaktives Erlebnis statt einer rein lesbaren Lösung.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Inhalte und Charaktere von Halo: Edge of Dawn

Worum geht es im neuen Buch? Der Roman setzt direkt nach dem Cliffhanger von Halo Infinite ein. Master Chief, Esparza und Joyeuse müssen sich erneut der Bedrohung durch die Verbannten stellen. Dabei taucht das Buch tief in die emotionale Entwicklung der Charaktere ein und beleuchtet Hintergründe, die im Spiel nur angedeutet wurden.

Mit Halo: Edge of Dawn wird das bekannte Universum erweitert – mit neuen Einsichten zur KI Joyeuse, zu Esparzas Rolle an Bord der Zeta Halo und weiteren Aspekten der Bedrohung durch die Verbannten. Die Geschichte bleibt dabei fest im Kanon verankert und ist für Fans, die dem Lore folgen, ein Muss.

Verfügbarkeit und Formate

Wo kann man das Buch kaufen? In Deutschland ist Halo: Edge of Dawn über bekannte Anbieter wie Amazon oder den lokalen Buchhandel erhältlich. Der Preis liegt bei rund 18 € für die Print-Ausgabe, das E-Book ist etwas günstiger. Auch ein Hörbuch ist verfügbar – gesprochen von einem erfahrenen Sprecherteam, das bereits andere Halo-Titel vertont hat.

Der Roman ist bisher nur auf Englisch erschienen. Eine deutsche Übersetzung wurde noch nicht angekündigt, könnte aber bei entsprechender Nachfrage folgen – wie es auch bei früheren Romanen der Fall war.

Das Echo der Community

Wie reagieren Fans auf die Veröffentlichung? Die Meinungen sind geteilt. Während viele langjährige Halo-Fans sich über neues Material freuen, äußern andere Enttäuschung über das Ausbleiben eines neuen Spiels. Besonders für jene, die sich ausschließlich für die spielbare Erfahrung interessieren, ist die Entscheidung, die Story in Romanform fortzusetzen, schwer nachvollziehbar.

Allerdings hat die Halo-Reihe schon immer stark auf ihre Buchreihe gesetzt. Die Lore wurde seit jeher durch Romane, Comics und Filme erweitert. Für Leseratten unter den Fans bietet Edge of Dawn daher eine willkommene Vertiefung der bekannten Welt.

Weitere Projekte im Halo-Universum

Was erwartet uns sonst noch rund um Halo? Neben dem Roman wurde auch ein Remake des ersten Halo-Spiels angekündigt: Halo: Campaign Evolved erscheint 2026 für Xbox, PC und erstmals auch für die PlayStation 5. Damit wird Halo zum ersten Mal auf einer Sony-Konsole spielbar sein – ein historischer Schritt für das Franchise.

Dieses Remake bringt nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch neue Inhalte mit sich. Auch wenn es kein vollkommen neues Spiel ist, markiert es einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der Reihe. Es bleibt zu hoffen, dass nach dieser Phase der Neuinterpretationen bald auch ein komplett neuer Haupttitel angekündigt wird.

Ein neues Kapitel für Master Chief – aber nicht auf dem Schlachtfeld

Mit Halo: Edge of Dawn wird die Geschichte von Master Chief, Esparza und Joyeuse weitergeführt – jedoch nicht in der Form, die sich viele Fans gewünscht hätten. Während die Wartezeit auf ein neues Spiel anhält, bietet der Roman zumindest einen tiefen Einblick in das Halo-Universum und beantwortet einige der offenen Fragen aus Halo Infinite.

Wie stehst du zu der Entscheidung, die Fortsetzung als Buch zu veröffentlichen? Hast du Halo: Edge of Dawn bereits gelesen oder planst du, es dir zu holen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!