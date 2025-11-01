Halo 2 und 3 Remakes ohne Multiplayer – Fans enttäuscht?

Die Gerüchteküche brodelt: Nachdem Halo: Campaign Evolved offiziell angekündigt wurde, könnten nun Halo 2 und Halo 3 ebenfalls Remakes im Stil von Campaign Evolved erhalten. Laut einem Leaker sollen diese Spiele, ähnlich wie die CE-Neuauflage, ohne PvP-Multiplayer erscheinen und sich ausschließlich auf die Kampagne konzentrieren. Diese Entscheidung könnte für einige Fans enttäuschend sein, da Halo 3 oft als das beste Multiplayer-Erlebnis der Serie gilt und Halo 2 als das erste Spiel, das Online-Kämpfe in die Serie einführte.

Die Zukunft von Halo

Was ist über die kommenden Halo-Remakes bekannt? Nach der jüngsten Ankündigung von Halo: Campaign Evolved, das 2026 erscheinen soll, gibt es Spekulationen, dass auch Halo 2 und 3 Remakes erhalten könnten. Diese Gerüchte wurden durch einen Beitrag des Halo Leaks Accounts auf Twitter befeuert, der behauptet, dass diese Spiele ebenfalls ohne Multiplayer erscheinen werden, jedoch mit der umstrittenen Sprint-Mechanik ausgestattet sind.

Ein weiteres interessantes Gerücht betrifft Halo 7, das angeblich ein neues Multiplayer-Erlebnis bieten soll. Dies könnte die Entscheidung erklären, warum die Remakes von Halo 2 und 3 auf PvP-Multiplayer verzichten. Stattdessen könnte es sein, dass Microsoft sich darauf konzentriert, die Kampagnen der originalen Trilogie für eine neue Generation von Spielern zu modernisieren.

Erweiterte Plattformverfügbarkeit

Wie sieht die Plattformverfügbarkeit der neuen Halo-Spiele aus? Brian Jarrard, Community Director von Halo Studios, hat durchblicken lassen, dass zukünftige Halo-Spiele auch auf der PlayStation verfügbar sein werden. Dies bedeutet, dass die Remakes von Halo 2 und 3, sollten sie tatsächlich erscheinen, ein breiteres Publikum erreichen könnten. Dies würde auch für das spekulative Halo 7 gelten, allerdings fehlt hier noch die offizielle Bestätigung oder ein Veröffentlichungsfenster.

Die Entscheidung, die Halo-Spiele auf der PlayStation verfügbar zu machen, könnte eine strategische Maßnahme von Microsoft sein, um die Reichweite der Franchise zu erweitern und neue Spieler anzusprechen. Dies ist besonders bemerkenswert, da die Serie traditionell eng mit der Xbox-Plattform verbunden ist.

Was Fans erwarten können

Welche Änderungen bringt Halo: Campaign Evolved mit sich? Halo: Campaign Evolved, ein vollständiges Remake von Halo: Combat Evolved, wird mit verbesserten Grafiken und neuen Missionen aufwarten. Entwickelt mit der Unreal Engine 5, wird das Spiel neue Mechaniken, Waffen und narrative Ergänzungen bieten. Es wird keine kompetitiven Multiplayer-Elemente enthalten, aber eine Vier-Spieler-Online-Koop sowie einen Zwei-Spieler-Splitscreen-Modus auf Konsolen unterstützen.

Besonders spannend ist die Einführung neuer Waffen und Gegner, die an spätere Spiele der Serie erinnern. Die Möglichkeit, Fahrzeuge zu kapern, und das Hinzufügen von Sammlerstücken wie Schädeln, die das Gameplay verändern, sind ebenfalls bemerkenswerte Anpassungen. Diese Neuerungen sollen nicht nur Veteranen der Serie ansprechen, sondern auch neue Spieler in die faszinierende Welt von Halo einführen.

