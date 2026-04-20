Pragmata startet auf Steam mit 97 Prozent positiv und zählt zu Capcoms Top-Spielen

Pragmata legt auf dem PC einen beeindruckenden Start hin und katapultiert sich nur wenige Tage nach Release in die absolute Spitzengruppe von Capcoms bestbewerteten Steam-Spielen. Das Sci-Fi-Abenteuer ist am Freitag, den 17. April 2026, erschienen und sammelt seitdem massenhaft positives Feedback ein.

Besonders auffällig ist dabei die Konsistenz der Bewertungen: Schon in der frühen Phase nach Veröffentlichung wirkt das Urteil der Community erstaunlich eindeutig. Für Capcom ist das der nächste starke PC-Moment in einem Jahr, das der Publisher ohnehin mit Rückenwind erlebt.

Starke Steam-Wertungen zum Release

Wie gut kommt Pragmata auf Steam an? Laut den aktuellen Steam-Reviews liegt Pragmata bei 97 Prozent positiven Bewertungen, was das Spiel direkt in Capcoms interne Steam-Elite befördert. Zusätzlich wird ein SteamDB-Rating von 93,87 Prozent genannt, das die sehr hohe Zustimmung nochmals unterstreicht.

Im Vergleich mit anderen Capcom-Schwergewichten auf Steam muss sich Pragmata dabei kaum verstecken. Es liegt nur knapp hinter Resident Evil Requiem, dem nächsten großen 2026-Hit des Publishers, und bewegt sich in Reichweite von Resident Evil 4, das als Capcoms höchstbewertetes Steam-Spiel mit 96,11 Prozent nur minimal darüber liegt.

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Damit macht Pragmata schon nach wenigen Tagen klar: Das Spiel ist nicht nur ein Nischen-Release für Sci-Fi-Fans, sondern ein echter Prestige-Titel, der auf dem PC gerade genau den Nerv vieler trifft.

Ein langer Weg durch mehrere Verschiebungen

Warum hat Pragmata so lange gebraucht? Der Erfolg wirkt heute umso bemerkenswerter, weil Pragmata eine spürbar holprige Entwicklung hinter sich hat. Erstmals angekündigt wurde das Projekt bereits im Jahr 2020, damals noch mit einem geplanten Release für 2022.

Später wurde der Termin auf 2023 verschoben, ehe es dann noch länger dauerte, bis Pragmata schließlich am 17. April 2026 tatsächlich erschienen ist. Laut Aussagen des Directors, die im September 2025 öffentlich wurden, war ein zentraler Grund für die Verzögerungen die notwendige Feinabstimmung der Spielmechaniken.

Der Knackpunkt: Pragmata setzt darauf, dass ihr sowohl Hugo als auch Diana spielt. Diese spielerische Vielfalt klingt auf dem Papier nach einem Plus, braucht in der Praxis aber viel zusätzliche Zeit, damit sich beide Perspektiven und Systeme rund anfühlen und der Spielfluss nicht leidet.

Capcoms Rückenwind im Jahr 2026

Welche Rolle spielt Pragmata im aktuellen Capcom-Lauf? Pragmata erscheint in einem Zeitraum, in dem Capcom ohnehin einen echten Lauf hat. Bereits zuvor landete der Publisher mit Resident Evil Requiem, auch bekannt als Resident Evil 9, einen Volltreffer.

Resident Evil Requiem gilt 2026 nicht nur als eines der meistverkauften Spiele des Jahres, sondern soll auch der am schnellsten verkaufte Teil innerhalb der Reihe sein. Dass Pragmata nun auf Steam ähnlich stark performt, sorgt für das Bild eines Publishers, der aktuell sowohl Horror als auch Sci-Fi auf Top-Niveau abliefert.

Unterm Strich passt Pragmata damit perfekt in Capcoms bisherige 2026-Erzählung: große Releases, starke Zahlen, sehr gute Resonanz.

Habt ihr Pragmata schon angespielt oder steht es bei euch noch auf der Liste? Schreibt in die Kommentare, wie euch das Dual-Gameplay mit Hugo und Diana gefällt und ob ihr die Steam-Bewertungen nachvollziehen könnt.