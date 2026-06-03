Auch wenn die großen Updates für Red Dead Online längst der Vergangenheit angehören, versorgt Rockstar die Western-Onlinewelt weiterhin regelmäßig mit neuen Monatsaktionen. Im Juni 2026 stehen dabei alle Spezialrollen im Mittelpunkt.

Spieler können sich auf doppelte Belohnungen, kostenlose Schnellreisen, exklusive Kleidungsstücke und zahlreiche Rabatte freuen.

Doppelte Belohnungen für Kopfgeldjäger, Händler und Sammler

Wer in diesem Monat als Kopfgeldjäger unterwegs ist, erhält für reguläre, berüchtigte und legendäre Kopfgeldjagden die doppelte Menge an RDO$ und Erfahrungspunkten. Zusätzlich winkt das exklusive Clovelly-Hemd für alle Spieler, die bis zum 29. Juni mindestens eine legendäre Kopfgeldjagd erfolgreich abschließen.

Auch Sammler profitieren von erhöhten Belohnungen. Der Verkauf kompletter Sammlersätze bringt im Juni doppelte RDO$ und XP ein. Wer zusätzlich ein Fossil findet, erhält die hängenden Clovelly-Hosenträger als Bonus.

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Händler, Naturkundler und Schwarzbrenner gehen ebenfalls nicht leer aus. Verkäufe von Handelswaren, Wildtierproben und Schwarzbrenner-Waren werden im gesamten Monat mit doppelten Belohnungen vergütet.

Doppelt Gold durch tägliche Herausforderungen

Besonders interessant dürfte die Aktion für Spieler sein, die regelmäßig ihre täglichen Herausforderungen absolvieren.

Bis zum 29. Juni gibt es für sämtliche Daily Challenges die doppelte Menge Gold. Wer an einem Tag alle Herausforderungen abschließt, erhält zusätzlich die Goldwing-Sporen. Händler können sich außerdem die Clovelly-Stiefel verdienen, wenn sie sämtliche täglichen Händler-Herausforderungen meistern.

Kostenlose Schnellreisen im gesamten Grenzland

Eine der praktischsten Änderungen betrifft die Schnellreise-Funktion.

Bis Ende Juni entfallen sämtliche Schnellreisekosten. Spieler können sich dadurch kostenlos zwischen den verschiedenen Regionen der Karte bewegen und ihre Aufgaben deutlich effizienter erledigen.

Schatzkarten für erfahrene Spezialisten

Rockstar belohnt in diesem Monat außerdem Spieler, die den maximalen Rang in ihrer jeweiligen Rolle erreicht haben.

Je nach Woche winken unterschiedliche Schatzkarten:

2. bis 8. Juni: Schwarzbrenner auf Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte von North Ridgewood.

Schwarzbrenner auf Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte von North Ridgewood. 9. bis 15. Juni: Kopfgeldjäger auf Rang 20 erhalten die Bürgerkriegs-Schlachtfeld-Schatzkarte.

Kopfgeldjäger auf Rang 20 erhalten die Bürgerkriegs-Schlachtfeld-Schatzkarte. 16. bis 22. Juni: Sammler auf Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte von O’Creagh’s Run.

Sammler auf Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte von O’Creagh’s Run. 23. bis 29. Juni: Händler auf Rang 20 erhalten einen Gutschein für die Schatzkarte für Bluewater Marsh.

Voraussetzung ist, dass die jeweilige Rolle auf Rang 20 gebracht wurde und im Aktionszeitraum gespielt wird.

Zeitlich limitierte Kleidung kehrt zurück

Zusätzlich bringt Rockstar mehrere seltene Kleidungsstücke zurück in den Katalog.

Vorübergehend erhältlich sind:

Irwin-Mantel

Karomütze

Alligatorhut

Chambliss-Korsett

Hochgeschürzter Rock

Außerdem können Spieler ein kostenloses Community-Outfit freischalten, das von einem Mitglied der Red-Dead-Fashion-Community entworfen wurde.

Hohe Rabatte auf Rollen und Ausrüstung

Wer noch nicht alle Spezialrollen freigeschaltet hat, kann jetzt günstiger einsteigen.

Unter anderem gibt es:

5 Goldbarren Rabatt auf Kopfgeldjägerlizenz

5 Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch

5 Goldbarren Rabatt auf die Sammlertasche

5 Goldbarren Rabatt auf die Schwarzbrennerei

5 Goldbarren Rabatt auf die Naturkundler-Probenausrüstung

30 Prozent Rabatt auf Rollenpferde und Rollen-Outfits

50 Prozent Rabatt auf Emotes

50 Prozent Rabatt auf Pistolen und Pistolen-Anpassungen

40 Prozent Rabatt auf Stiefel, Handschuhe und Hemden

Perfekter Monat für die Rückkehr nach Red Dead Online?

Auch wenn viele Fans weiterhin auf Neuigkeiten zu einem möglichen Next-Gen-Update oder größeren Inhalten hoffen, bietet der aktuelle Bonus-Monat vor allem für Rückkehrer einen guten Anlass, wieder ins Grenzland aufzubrechen.

Durch die Kombination aus doppelten Belohnungen, kostenfreien Schnellreisen und zahlreichen Rabatten lassen sich Rollen deutlich schneller aufleveln als gewöhnlich.

Spielt ihr Red Dead Online noch regelmäßig oder wartet ihr inzwischen lieber auf Neuigkeiten rund um Red Dead Redemption 3?