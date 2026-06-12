PS Plus Extra im Juni 2026 – Sony verteilt Spiele gestaffelt, Sonic früher

PlayStation Plus Extra bekommt im Juni 2026 eine kleine Überraschung: Ein neues Spiel aus der Extra-Auswahl ist in mehreren Regionen früher freigeschaltet worden als üblich. Statt wie gewohnt mit dem großen Schwung zur Monatsmitte zu erscheinen, ist Sonic X Shadow Generations bereits jetzt spielbar, obwohl der reguläre Termin eigentlich auf den 16. Juni 2026 fällt.

Damit testet Sony offenbar weiter an der Auslieferung der Extra-Inhalte herum. Für Abonnenten kann das einerseits bedeuten, dass ein Highlight früher verfügbar ist, andererseits verschiebt sich dadurch der Rhythmus für den Rest des Monats.

Sonic und Shadow kommen früher als geplant

Wer kann Sonic X Shadow Generations bereits spielen? Abonnenten von PS Plus Extra in den USA, dem Vereinigten Königreich und Japan können Sonic X Shadow Generations schon jetzt starten, also vier Tage vor dem erwarteten Rollout am 16. Juni 2026.

Inhaltlich setzt das Paket auf zwei separate Story-Modi: Einen für Sonic und einen für Shadow. Der Sonic-Part ist dabei eine überarbeitete Version eines älteren Spiels, während der Shadow-Part als frische, neue Kampagne positioniert ist. Unterm Strich wirkt das wie ein Zwei-in-eins-Angebot, das sowohl Nostalgie als auch neue Inhalte abdeckt.

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Gerade für Fans von schnellem 3D-Gameplay dürfte das frühe Freischalten ein netter Bonus sein. Gleichzeitig ist es ein deutliches Signal, dass Sony die Release-Strategie für den Extra-Katalog nicht mehr starr nach dem bekannten Schema durchzieht.

Gestaffelte Extra-Releases im Juni 2026

Welche PS Plus Extra-Spiele erscheinen wann im Juni 2026? Während andere Regionen die komplette Extra-Auswahl weiterhin am 16. Juni 2026 erhalten sollen, werden die Zugänge in den USA, dem Vereinigten Königreich und Japan im Juni 2026 gestaffelt verteilt. Das heißt: Ein Spiel ist früher da, mehrere andere kommen später als der klassische Mid-Month-Drop.

Spiel Termin im Juni 2026 Sonic X Shadow Generations bereits verfügbar (in ausgewählten Regionen) Final Fantasy 16 16. Juni 2026 Gitaroo Man 16. Juni 2026 Kingdom Come: Deliverance 23. Juni 2026 Life is Strange: Double Exposure 23. Juni 2026 Farming Simulator 25 30. Juni 2026 Blades of Fire 30. Juni 2026 Black Desert 30. Juni 2026

Global zeitgleich sollen im Juni 2026 vor allem Final Fantasy 16 und Gitaroo Man erscheinen. Alles Weitere verteilt sich dann auf den 23. Juni 2026 und den 30. Juni 2026, darunter mit Kingdom Come: Deliverance ein realistisches Mittelalter-Abenteuer und mit Farming Simulator 25 ein deutlich entspannterer Gegenpol.

Warum Sony den Extra-Katalog anders verteilt

Warum setzt Sony bei PS Plus Extra auf einen Wochenrhythmus? Eine offizielle Begründung für die gestaffelte Veröffentlichung gibt es nicht, aber der Ansatz liegt auf der Hand: Wenn in ausgewählten Regionen wöchentlich neue Inhalte auftauchen, schauen Abonnenten potenziell häufiger in den Katalog. Gleichzeitig bekommen einzelne Spiele mehr Aufmerksamkeit, statt in einem großen Drop unterzugehen.

Ob es sich dabei um ein einmaliges Experiment handelt oder ob Sony den Extra-Katalog künftig öfter so ausrollen will, bleibt abzuwarten. Klar ist aber: Wer im Juni 2026 auf einen bestimmten Titel schielt, sollte die Termine im Blick behalten, weil nicht mehr alles am selben Tag freigeschaltet wird.

Wie gefällt dir diese neue PS Plus Extra-Strategie: lieber alles auf einmal oder gestaffelt über den Monat verteilt? Schreib es gern in die Kommentare.