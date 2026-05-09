Battlefield 6 Season 3 Patch Notes – Fahrzeug-Overhaul, Maps und Ranked

EA und Battlefield Studios haben die vollständigen Patch Notes zum Season-3-Update für Battlefield 6 veröffentlicht. Das Update erscheint am 12. Mai 2026 und soll den positiven Trend aus Season 2 fortsetzen: mehr Inhalte, mehr Feinschliff und vor allem spürbare Verbesserungen bei Balance, Feedback und Technik.

Nach einem starken Start 2025 geriet Battlefield 6 zeitweise unter Druck, doch die jüngsten Änderungen an Waffenhandling, Rückstoß und Bewegung sorgten wieder für mehr Rückenwind. Season 3 setzt genau dort an und liefert neben neuem Content auch einen großen Rundumschlag für Fahrzeuge, Gadgets und Netcode.

Neue Inhalte und Roadmap für Season 3

Was steckt in Season 3 von Battlefield 6? Der Season-3-Start ist in mehrere Teile gegliedert und kombiniert Ranked-Content, neue Progression und frische Schlachtfelder. Zum Auftakt kommt ein eigener Ranked-Quads-Modus für Redsec, außerdem neue Waffen wie die M16A4 sowie drei neue Aufsätze.

Parallel startet ein neuer Battle Pass mit über 100 Stufen. EA spricht dabei von einer verbesserten Nutzerführung, angepasster Navigation und korrigierter Preisdarstellung. Zusätzlich gibt es eine Pro-Option, die 25 Stufen überspringt, einen 5-Prozent-EP-Boost bietet und weitere exklusive Inhalte verspricht.

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Welche Maps und Modi kommen dazu? Season 3 bringt zwei Karten und zwei neue Multiplayer-Modi, verteilt über die Saison:

Railway to Golmud als Rückkehr von Battlefield 4 , passend für größere Gefechte und viel Fahrzeug-Action.

, passend für größere Gefechte und viel Fahrzeug-Action. Cairo Bazaar ab dem 4. Juni 2026 als Neuinterpretation von Grand Bazaar, die Veteranen aus Battlefield 3 kennen dürften.

Obliteration als Neutralbomben-Modus, bekannt aus Battlefield 4.

Ein taktischer Variantenmodus, bei dem einzelne Squads gegeneinander antreten.

Fahrzeug-Overhaul als Herzstück des Updates

Welche Fahrzeugänderungen sind besonders wichtig? Der größte Block der Season-3-Patch-Notes betrifft Fahrzeuge. Land- und Luftfahrzeuge erhalten breite Balance- und Handling-Anpassungen, dazu kommen überarbeitete Schadensmodelle, Regeneration und ein Retuning zahlreicher Bordwaffen. Ziel ist laut Patch-Notes mehr Vorhersehbarkeit bei Schadensoutput, besseres Counterplay und klarere Überlebensfenster.

Bei Panzern wird das Winkel- und Zonensystem vereinfacht: Treffer auf Türme verursachen immer 75 Prozent Schaden, Treffer auf den Rumpf mindestens 100 Prozent. Günstige Winkel von der Seite liegen bei 150 Prozent, Treffer von hinten bei 200 Prozent. Gleichzeitig werden Fahrzeugklassenwerte stärker vereinheitlicht: Waffen unterscheiden nicht mehr nach IFV, MBT, APT und AA, stattdessen wurden unter anderem MBT-Lebenspunkte auf 1200 erhöht und APT auf 800 reduziert.

Wie verändert sich Regeneration und Handling? Auch die Regeneration wird grundlegend umgebaut. Statt Health-Brackets regenerieren gepanzerte Fahrzeuge künftig wieder bis zur vollen Gesundheit, allerdings mit höherer Verzögerung. Kritischer Zustand blockiert die Regeneration nicht mehr vollständig, sondern verlangsamt sie stark. Dazu kommen spürbare Handling-Neuerungen für Kettenfahrzeuge, ein überarbeitetes Boost-Verhalten und moderat schnellere Turmgeschwindigkeiten bei MBT und IFV.

Welche Waffen und Ausrüstung wurden bei Fahrzeugen angepasst? Neben allgemeinen Regeln wie konsistentem Schaden bei Lock-on-Waffen (ohne Winkel und Zonen) wurden viele Systeme feinjustiert, darunter Aim-Guided- und Air-to-Ground-Raketen, Panzer-Munitionsarten, IFV-Kanonen und Gunner-Waffen. Auch Ausrüstung wurde teils ersetzt oder umgebaut, etwa durch das neue Contingency Systems anstelle von Reinforced Plating. Thermal Smoke wird länger aktiv, reduziert Cooldowns und verursacht nun moderaten Schaden an Infanterie im Rauch, inklusive Zerstörung von C-4. Zusätzlich gibt es neue und klarere HUD-Indikatoren, etwa für Below Radar sowie Bedrohungen durch Jets und aim-guided Missiles.

Waffen, Gadgets, Netcode und Komfort-Verbesserungen

Welche Gameplay-Verbesserungen spürt man sofort? EA nennt schnellere und konsistentere Pings, klarere Trefferreaktionen und deutlichere Schadensindikatoren als zentrale Punkte. Die Schadensanzeige skaliert jetzt nach Schadenshöhe, und Hit-Reactions beim Zielen sollen Feedback geben, ohne Duelle zu verfälschen. Dazu kommen diverse Netcode-Fixes, etwa bei Projektil-Positionen unter schlechten Netzwerkbedingungen und bei Animationen.

Was ändert sich bei Gadgets und Anti-Vehicle-Tools? Viele Anti-Fahrzeug-Gadgets wurden im Zuge des Fahrzeugpasses neu ausbalanciert. Dazu zählen Minen, Launcher, Laser-Designatoren und Support-Tools. Beispiele: C-4 verursacht nun 350 Schaden an Panzern und Helikoptern sowie 1000 an Jets, die M15-AV-Mine erlaubt bis zu neun platzierte Minen und despawnt nicht mehr nach dem Tod des Besitzers, und Laser-Designatoren geben jetzt einen konsistenten 20-Prozent-Boost auf Lock-on-Reichweite, reduzieren aber nicht mehr die Lock-on-Zeit von Flugabwehrraketen. Beim Engineers Supply Crate fällt in Standard-Multiplayer zudem die Begrenzung von Vorratsladungen, Fahrzeuge können in der Nähe dauerhaft versorgt werden.

Was passiert mit Gunplay und Bedienung? Automatic-Recoil wurde angepasst, unter anderem auch als Folge vorheriger Bugfixes bei Rückstoßkompensation. Shotguns erhalten neue Optionen wie Speedloader-Magazinaufsätze, der Magnifier wird als geteiltes Optik-Zubehör eingeführt, und zahlreiche Animationen, Reticles und Attachment-Probleme wurden behoben. Ergänzend gibt es viele Quality-of-Life-Änderungen, etwa Waffen werden in Menüs abgesenkt, neue Controller-Tools für Deadzones kommen dazu, und Upcaling-Optionen wurden erweitert, inklusive AMD FidelityFX Super Resolution 4.1 und Intel XeSS 3.0. Auf PlayStation 5 Pro wird die Upscaling-Qualität ebenfalls verbessert.

Welche Neuerungen gibt es bei Profil, Portal und KI? Das Profil erhält Saison-Statistiken mit Filtern, auch für Ranked, inklusive Kernwerte wie Kills, Assists, Revives, Siege und Spielzeit sowie Most Played-Übersichten. Strikepoint-KI wurde verbessert, und Battlefield Portal wächst weiter: neue Tools, zusätzliche Inhalte aus Season 2 für Portal, Support für Railway to Golmud in Verified-Modi, neue Musiktracks sowie diverse Stabilitäts- und Speicher-Verbesserungen.

Welche der Season-3-Änderungen klingt für dich nach dem größten Gamechanger: Ranked-Quads, die Map-Rückkehrer oder der große Fahrzeug-Umbau? Schreib deine Meinung in die Kommentare.