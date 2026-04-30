Battlefield 6 überarbeitet Fan-Liebling und liefert größte Map bisher

Battlefield 6 bekommt mit Season 3 im Mai eine der bekanntesten Maps der Reihe zurück. Die neue Version von „Railway to Golmud“ basiert auf der Vorlage aus Battlefield 4, wurde aber laut Entwicklern von Grund auf modernisiert und deutlich erweitert.

Größte Map in Battlefield 6

Die Entwickler beschreiben Railway to Golmud als die bisher größte offizielle Map in Battlefield 6. Im Mittelpunkt steht ein klassisches All-Out-War-Szenario mit Infanterie, Panzern, Jets und Helikoptern.

Inhaltlich dreht sich alles um den Konflikt zwischen NATO und Pax Armata. Gekämpft wird in einer weitläufigen Region mit Dörfern, Tälern und offenen Flächen, die sowohl große Distanzen als auch intensive Gefechte auf engem Raum ermöglichen.

Ein zentrales Element bleibt der bewegliche Zug, der gleichzeitig als Kontrollpunkt dient und das Match dynamisch beeinflusst.

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Warum die Map neu aufgelegt wurde

Laut Entwickler Luka Grepl-Malmgren spielen vor allem technische Fortschritte eine große Rolle. Seit Battlefield 4 habe sich die Technologie deutlich weiterentwickelt, wodurch viele Ideen umgesetzt werden konnten, die damals noch nicht möglich waren.

Spannend ist auch, dass ehemalige Level-Designer der Original-Map weiterhin bei DICE arbeiten und direkt an der Neuauflage beteiligt waren. Ziel war es, den Kern der Map zu erhalten und gleichzeitig neue Möglichkeiten auszuschöpfen.

Der Zug wird zum echten Gameplay-Element

Der bekannte Zug steht wieder im Zentrum, funktioniert diesmal aber deutlich anders. In der neuen Version bietet er mehr Deckung, zusätzliche Waggons und verbesserte Bewegungsmöglichkeiten.

Außerdem wurde das Verhalten angepasst. Während der Zug im Original oft nur auf einer Seite der Map blieb, kann er jetzt flexibler eingesetzt werden und bewegt sich stärker ins Kampfgeschehen.

Teams erhalten dadurch neue taktische Optionen. Der Zug kann als mobiler Spawnpunkt dienen und hilft dabei, Druck in Richtung gegnerisches Hauptquartier aufzubauen.

Neue Umgebung und mehr spielerische Freiheit

Auch das Setting wurde verändert. Statt China spielt die Map nun in Tadschikistan. Damit passt sie besser zur neuen Story rund um NATO und Pax Armata.

Die Umgebung selbst wurde deutlich erweitert und angepasst:

Mehr Platz für Luftkämpfe mit Jets

Täler und Gebirge für neue Flugrouten

Überarbeitete Orte wie Dorf, Baustelle und Lagerhallen

Verbesserte Straßen für Fahrzeuge

Gerade für Piloten eröffnet das neue Design mehr Freiraum, um kreative Angriffe und Dogfights zu fliegen.

Viele Anpassungen durch Tests

Die Map wurde intensiv getestet und mehrfach überarbeitet. Dabei ging es nicht nur um das Layout, sondern auch um Balance-Themen.

Ein Beispiel ist das Flugabwehrsystem. Dieses wurde so angepasst, dass es Fahrzeuge schützt, ohne zu große Bereiche der Map zu dominieren. Die Reichweite liegt nun gezielt unter 100 Metern, um das Gameplay fair zu halten.

Was hinter der Neuauflage steckt

Die neue Version von Railway to Golmud zeigt gut, wie DICE aktuell an Battlefield 6 arbeitet. Klassische Inhalte werden nicht einfach übernommen, sondern gezielt weiterentwickelt.

Die Map bleibt ihrem Ursprung treu, fühlt sich aber durch neue Mechaniken, größere Areale und mehr taktische Möglichkeiten deutlich moderner an. Besonders der überarbeitete Zug und die größere Freiheit für Fahrzeuge und Flugzeuge könnten das Spielgefühl spürbar verändern.