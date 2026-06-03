Nach der offiziellen Enthüllung von Tomb Raider: Legacy of Atlantis haben Crystal Dynamics, Flying Wild Hog und Amazon Game Studios die verschiedenen Editionen des Spiels vorgestellt.

Spieler können zwischen einer Standard Edition, einer Deluxe Edition und einer umfangreichen Collector’s Edition wählen. Vorbestellungen sind bereits für PS5, Xbox Series X/S und PC möglich.

Preis: 59,99 Euro

Inhalt:

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis (Vollversion)

Survivor-Outfit (Vorbestellerbonus)

Wer das Spiel vorbestellt, erhält das Survivor-Outfit, das optisch an die neueren Tomb-Raider-Spiele angelehnt ist.

Preis: 69,99 Euro

Inhalt:

Alles aus der Standard Edition

48 Stunden Early Access

Parisian Fugitive Outfit

Story-DLC nach Veröffentlichung

Spieler der Deluxe Edition dürfen bereits zwei Tage vor dem offiziellen Release loslegen und erhalten zusätzlich ein exklusives Outfit sowie Zugang zu einem später erscheinenden Story-DLC.

Collector’s Edition

Preis: 199,99 Euro

Inhalt:

Alles aus der Deluxe Edition

Premium-Steelbook

Lara-Croft-vs.-T-Rex-Statue

Mini-Artbook

Croft-Signet-Anstecknadel

Atlantean-Talisman-Schlüsselanhänger

Besonders die T-Rex-Statue dürfte für viele Fans ein Highlight sein. Der ikonische Kampf gegen den Dinosaurier zählt zu den bekanntesten Momenten der gesamten Tomb-Raider-Geschichte und spielt auch in Legacy of Atlantis erneut eine wichtige Rolle.

Release im Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis erscheint am 12. Februar 2027 für:

PlayStation 5

Xbox Series X/S

PC (Steam)

Nintendo Switch 2

Die Nintendo-Switch-2-Version erscheint ebenfalls direkt zum Launch und soll laut den Entwicklern den vollen Umfang der anderen Versionen bieten.

Das erwartet Spieler

Legacy of Atlantis ist eine vollständige Neuinterpretation des ersten Tomb Raider aus dem Jahr 1996.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Komplett überarbeitete Grafik auf Basis der Unreal Engine 5

Modernisierte Kämpfe und Bewegungsmechaniken

Neu gestaltete Rätsel

Größere und offenere Areale

Rückkehr legendärer Momente wie des T-Rex-Kampfes

Erweiterte Story-Elemente rund um Lara Crofts erstes Abenteuer

Vorbestellungen für alle Editionen sind ab sofort verfügbar.

Mit Tomb Raider: Legacy of Atlantis möchte Crystal Dynamics sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger ansprechen. Während Veteranen zahlreiche bekannte Schauplätze und Momente wiedererkennen dürften, versprechen die Entwickler gleichzeitig neue Überraschungen und moderne Gameplay-Systeme.

Welche Edition sich letztlich am meisten lohnt, hängt vor allem davon ab, wie wichtig euch der Early Access, der angekündigte Story-DLC oder die Sammlerstücke der Collector’s Edition sind. Wer einfach nur Laras legendäres erstes Abenteuer neu erleben möchte, dürfte bereits mit der Standard Edition bestens bedient sein.

Der Release von Tomb Raider: Legacy of Atlantis erfolgt am 12. Februar 2027. Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar.