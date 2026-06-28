LEGO Millennium Falcon wird zu Megatron-Bust, ohne Zusatzteile

Ein LEGO-Fan hat gerade gezeigt, wie viel Potenzial in Alternate Builds steckt: Aus dem beliebten Set 75375 Millennium Falcon wurde ein Megatron-Bust, komplett ohne zusätzliche Teile. Statt neue Steine zuzukaufen, entsteht die Transformers-Optik ausschließlich aus dem, was in der Box bereits enthalten ist, inklusive sauberer Formen für Helm, Gesichtspartie und Schultern.

Das Projekt kommt aus der Community und sorgt vor allem deshalb für Aufsehen, weil es nicht nur ein netter Gag ist, sondern wie ein durchdachtes Display-Modell wirkt. Gerade für Fans von Star Wars und Transformers ist das eine dieser Ideen, bei denen man sich sofort fragt, warum es so etwas nicht längst offiziell gibt.

So entstand der Megatron aus dem Millennium Falcon

Wer steckt hinter dem Umbau? Der Macher ist in der LEGO-Community unter dem Namen Minute_Food_2881 bekannt und teilt seine Arbeiten regelmäßig, meist nach einem klaren Prinzip: Es wird nur mit den Teilen gebaut, die ein vorhandenes Set bereits mitbringt.

Für den Megatron-Bust wurde erneut der 75375 Millennium Falcon als Basis genutzt. Der Clou: Trotz der völlig anderen Silhouette bleibt die Konstruktion stabil und wirkt wie ein bewusst geplantes Modell, nicht wie ein zufälliges Teile-Puzzle.

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Welche Funktionen hat der Build? Der Umbau ist nicht nur ein reines Standmodell, denn der Kopf lässt sich nach links und rechts drehen. Das macht den Bust als Vitrinenstück deutlich lebendiger und passt gut zum typischen Sammler-Charakter vieler LEGO- und Transformers-Modelle.

Anleitung, Preis und woher Fans die Builds bekommen

Wie kommt man an die Bauanleitung? Die Instructions werden über das Profil CreationCaravan angeboten, unter dem Minute_Food_2881 seine Entwürfe veröffentlicht. Für den Megatron-Bust fällt eine Gebühr an, die bei 8 US-Dollar liegt.

In Euro umgerechnet entspricht das grob rund 7 Euro, je nach Wechselkurs. Wer den Build nachbauen will, braucht dann nur noch das entsprechende Millennium-Falcon-Set und kann direkt loslegen, ohne zusätzliche Brick-Orders.

Welche anderen Umbauten hat der Builder bereits gemacht? Der Fan ist nicht zum ersten Mal mit solchen Umbauten aufgefallen. Zu den bekannten Alternate Builds aus derselben Set-Basis gehören unter anderem:

ein AT-M6 Walker

ein Star-Trek-Schiff USS Defiant aus Deep Space Nine

Warum LEGO und Transformers weiter spannend bleiben

Welche offiziellen Transformers-LEGO-Sets gibt es bereits? LEGO und Transformers haben schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet, sowohl mit kleineren Modellen wie Bumblebee und Megatron als auch mit größeren Sets, die eine echte Transformation abbilden, darunter Optimus Prime und Soundwave.

Gerade deshalb wirkt der Fan-Umbau wie ein kleiner Fingerzeig: Es muss nicht immer ein kompletter Verwandlungsmechanismus sein, um Transformers als Set spannend zu machen. Ein hochwertiger Bust oder ein Display-Modell kann für Sammler mindestens genauso reizvoll sein.

Was ist als Nächstes denkbar? Mit Blick auf kommende Produkte wie die neuen LEGO Smart Play Sets, die ab dem 1. August 2026 starten, wäre auch bei Transformers mehr Experimentierfreude möglich, etwa über Sound-Elemente mit Fahrzeuggeräuschen oder typischen Charakterstimmen. Konkrete neue Transformers-Sets sind derzeit allerdings nicht Teil der bekannten Veröffentlichungen für 2026.

Würdet ihr euch offizielle Transformers-Busts von LEGO wünschen, oder soll es lieber bei großen Transformations-Sets bleiben? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.