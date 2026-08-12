Marvels Wolverine: Sony kündigt limitierte PS5-Edition samt Controller an

Am 15. September erscheint Marvels Wolverine 2026 für die PS5. Passend dazu bringt Sony Interactive eine ganze Konsolen-Kollektion auf den Markt, mit der Fans das Abenteuer im passenden Logan-Look erleben können. Das Ganze gibt es pünktlich zum Release im Bundle mit zwei unterschiedlichen Designs. Für diese haben Insomniac und Marvel mit dem schottischen Comic-Künstler Jock zusammengearbeitet.

Das „Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle“ umfasst eine gelb-schwarze PS5 Digital Edition mit dreidimensionalen Kratzspuren sowie den passenden Controller und einen Download-Code für das Spiel. Die tiefen Krallenspuren gewähren zudem einen Einblick unter die Hülle der Konsole, die aussehen, als hätte Wolverine in einem Wutanfall persönlich zugelangt.

Ausgefallenes Design hat seinen Preis

Für jene, die sich nicht gleich eine neue Konsole kaufen können oder wollen – der Controller soll übrigens auch separat erhältlich für 84,99 Euro sein. Immerhin liegt der Preis für das gesamte Bundle bei 649,99 Euro. Wer bereits eine PS5 Slim oder PS5 Pro besitzt, kann auch einfach nachrüsten. Für 74,99 Euro lassen sich die Konsolen-Cover auch einzeln erwerben. Trotzdem lässt sich mit dem Gesamtpaket ein bisschen was sparen. Einzeln kostet eine PS5 derzeit 599,99 Euro und der Preis für das Spiel beläuft sich einzeln auf 79,99 Euro.

Wie eingangs schon erwähnt, ist es aber mit einem Design nicht getan. Für die PlayStation 5 Pro und den DualSense Wireless-Controller gibt es auch eine schicke „Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition“ – jeweils für 74,99 Euro, respektive 84,99 Euro. Da einige Versionen nur bei PlayStation Direct erhältlich sind, folgt das Ganze noch einmal als Übersicht.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

PS5 Digital Edition Bundle (Battle Yellow inkl. DualSense & Game-Code): 649,99 Euro – PlayStation Direct & Handel

(Battle Yellow inkl. DualSense & Game-Code): 649,99 Euro – PlayStation Direct & Handel DualSense Controller (Battle Yellow): 84,99 Euro – PlayStation Direct & Handel

(Battle Yellow): 84,99 Euro – PlayStation Direct & Handel DualSense Controller (Adamantium Edition): 84,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct

(Adamantium Edition): 84,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct PS5 Slim Cover (Battle Yellow): 74,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct

(Battle Yellow): 74,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct P S5 Pro Cover (Battle Yellow): 74,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct

(Battle Yellow): 74,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct PS5 Pro Cover (Adamantium Edition): 74,99 Euro – exklusiv bei PlayStation Direct

Vorbestellung und Lieferung des Wolverine-Bundles

Interessierte sollten sich nicht allzu viel Zeit mit der Bestellung lassen, die die Stückzahl nur begrenzt ist. Wer ab dem Preorder-Stichtag am 19. August bei PlayStation Direct vorbestellt, erhält seine Lieferung dann kostenlos und pünktlich zum 15. September. Vorher – also beispielsweise auf der Gamescom – lässt sich leider nicht in das Spiel hineinschnuppern, da Sony nicht in Köln vertreten sein wird.

Erste mutmaßliche Einblicke in Marvels Wolverine

Einer bereits wieder gelöschten Preview zufolge soll Marvels Wolverine in typischer Logan-Manier mit aggressivem Kampfgeschehen und einem Rage-System punkten. Bei mehreren Gegnern droht es hier wohl aber auch schnell unübersichtlich zu werden. Auch die Erfassung von Zielen soll noch ausbaufähig sein. So soll Logan im Gegnerpulk nicht immer den Richtigen treffen, was den Spielfluss sehr stören und Missionen zum Scheitern verurteilen könnte.

Für die Handlung hat sich das Entwickler-Team für einen linearen Verlauf entschieden – also keine Open World. Wenig überraschend dürfte auch sein, dass die Handlung der Comic-Vorlage folgt. Menschen, Mutanten und Logans bewegte Vergangenheit, die dem Hauptprotagonisten seine charmante Grimmigkeit verliehen hat. Auch Boss-Kämpfe sollen nach bekannten Mustern stattfinden: Auf den Gegner einprügeln, bis sich ein kurzes Zeitfenster für den K.O.-Schlag öffnet. Immerhin soll die Mischung aus Stealth, Kampf und Parkour ausgewogen sein.

Fans von Marvels Mutanten – und insbesondere Wolverine – könnten mit dem Action-Game dennoch auf ihre Kosten kommen, solange sie kein allzu innovatives Gameplay erwarten. Kaufgründe gibt es inzwischen immerhin zur Genüge. Während der San Diego Comic-Con Ende Juli wurde nebst neuem Story-Trailer auch ein kostenloses Extra-Outfit vorgestellt.

Abgesehen von dem Umstand selbst in die Rolle von Wolverine schlüpfen und Gegner verprügeln zu können, bleibt bis zum Release also die Frage: Lohnt sich das Spiel? Wie denkst du darüber? Schreib es gern in die Kommentare.