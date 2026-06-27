Battlefield 6 gratis spielbar vom 30. Juni bis 6. Juli 2026 – das ist drin

Battlefield Studios öffnet die Schleusen für alle, die Battlefield 6 bislang nur von Streams, Clips oder hitzigen Diskussionen rund um Balance und Performance kennen: Ab dem 30. Juni 2026 wird der Shooter für eine Woche komplett kostenlos spielbar. Die Aktion läuft bis zum 6. Juli 2026 und fällt zeitlich mit einem großen Inhaltsupdate zusammen, das zu den umfangreichsten seit dem Launch zählen soll.

Damit will das Studio nicht nur Neugierige abholen, sondern auch Rückkehrer ansprechen, die nach einem starken Start 2025 irgendwann abgesprungen sind. Auf Steam hatte sich die Stimmung später deutlich abgekühlt, nachdem sich Beschwerden über Gameplay-Probleme und technische Schwächen häuften und die Bewertung im Schnitt auf Mixed rutschte.

Zeitraum und Voraussetzungen der Gratiswoche

Wann ist Battlefield 6 kostenlos spielbar? Der Free-to-Play-Zeitraum startet am 30. Juni 2026 und endet am 6. Juli 2026. In diesem Fenster kann Battlefield 6 auf allen Plattformen gratis heruntergeladen und gespielt werden.

Welche Voraussetzungen gelten für den kostenlosen Zugriff? Laut offizieller Ankündigung ist auf bestimmten Plattformen zusätzlich Battlefield REDSEC erforderlich, das separat verfügbar ist. Außerdem setzt die Aktion voraus, dass alle aktuellen Spiel-Updates installiert sind, was praktisch bedeutet: Das große Update vom 30. Juni 2026 gehört zwingend dazu, wenn ihr in der Gratiswoche loslegen wollt.

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Diese Inhalte stecken im Free-to-Play-Zugang

Was ist in der kostenlosen Testphase enthalten? Battlefield 6 schaltet für die Aktion einen klar umrissenen Paketumfang frei, damit ihr einen repräsentativen Eindruck von den aktuellen Inhalten bekommt. Enthalten sind mehrere Modi sowie eine Auswahl an Maps, darunter auch besonders große und neu interpretierte Schauplätze.

Fünf Spielmodi

Vier Karten , darunter die bisher größte Map in Battlefield 6: Railway to Golmud

, darunter die bisher größte Map in Battlefield 6: Cairo Bazaar in einer neu aufgelegten Version

in einer neu aufgelegten Version Tactical Obliteration als weiterer Karteninhalt, der im Rahmen der Aktion spielbar ist

als weiterer Karteninhalt, der im Rahmen der Aktion spielbar ist Weitere Inhalte, die unter dem gleichen Free-to-Play-Zugang verfügbar sind

Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: Die Gratiswoche startet parallel zum großen Content-Drop Ende Juni. Wer also bisher gezögert hat, bekommt nicht nur einen kurzen Blick auf das Grundspiel, sondern direkt auch die Version, die Battlefield Studios mit dem nächsten großen Patch nach vorne bringen will.

Warum das Timing gerade jetzt spannend ist

Warum setzt Battlefield Studios auf eine Gratisaktion? Battlefield 6 hat nach dem Release am 10. Oktober 2025 zwar früh einen starken Player-Peak hingelegt, wurde später aber zunehmend für seine Baustellen kritisiert. Eine große Aktualisierung plus Gratiszugang ist ein klassischer Doppel-Schub: mehr Leute auf den Servern und gleichzeitig die Chance, den Ruf des Spiels mit spürbaren Verbesserungen aufzupolieren.

Unterm Strich ist das eine ziemlich gute Gelegenheit, dir selbst ein Bild zu machen, wie sich Battlefield 6 aktuell spielt, wie die neuen Inhalte funktionieren und ob die großen Baustellen wirklich angegangen wurden oder ob du lieber noch abwartest.

Wirst du in der Gratiswoche reinschauen und wenn ja, welche Map oder welcher Modus reizt dich am meisten? Schreib es gern in die Kommentare.