PS Plus Extra und Premium im Juli 2026 – das sind die neuen Spiele

Die Juli-Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und Premium sind ab sofort freigeschaltet. Sony liefert damit ein Line-up, das vor allem Fans von großen Open-World-Abenteuern und actionreichen Settings abholen dürfte. Im Mittelpunkt steht diesmal Avatar: Frontiers of Pandora, flankiert von einem Samurai-Abenteuer im Japan des 19. Jahrhunderts und gleich mehreren kleineren, aber spannenden Ergänzungen für unterschiedliche Genres.

Wer ein Extra- oder Premium-Abo hat, kann die neuen Titel ab heute direkt aus dem Spielekatalog beziehungsweise dem Klassiker-Katalog herunterladen. Auch diesmal gilt: Je nach Region können einzelne Spiele abweichen, in Deutschland sind zudem zwei der genannten Titel nicht verfügbar.

Highlights im Spielekatalog

Welche Spiele sind die größten Neuzugänge im Juli 2026? Das Aushängeschild ist Avatar: Frontiers of Pandora für PS5. Der Open-World-Shooter erschien im Dezember 2023 und wurde seitdem kontinuierlich erweitert und verbessert. Dazu zählt auch ein Third-Person-Modus, der mit Update 2.0 ins Spiel kam und das Erkunden der Welt deutlich anders wirken lässt als in der klassischen Ego-Perspektive.

Ebenfalls prominent dabei ist Rise of the Ronin für PS5 von Team Ninja. Euch erwartet ein Japan des 19. Jahrhunderts, geprägt von Konflikten und politischen Umbrüchen. Als Ronin formt ihr euren eigenen Weg und entscheidet, welche Fraktionen ihr in einem weitreichenden Krieg unterstützt. Gerade dieser Fokus auf Entscheidungen und Fraktionen dürfte für viele der Hook sein, wenn ihr Lust auf ein actionbetontes Samurai-Setting habt.

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Alle PS-Plus-Extra-Spiele im Juli 2026

Welche neuen Spiele sind ab sofort mit PS Plus Extra verfügbar? Sony hat für Extra im Juli 2026 folgende Titel freigeschaltet:

Avatar: Frontiers of Pandora – PS5

Rise of the Ronin – PS5

Firefighting Simulator: Ignite – PS5

Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind – PS5, PS4

Dying Light – PS4 (Nicht in Deutschland)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – PS5

Snow Bros. Wonderland – PS5

Damit ist von Action über Simulation bis hin zu eher ungewöhnlichen Genre-Mischungen einiges abgedeckt. Besonders praktisch: Ein großer Teil des Line-ups ist klar auf PS5 ausgelegt, gleichzeitig ist mit Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind auch ein PS4-Titel mit dabei.

Alle PS-Plus-Premium-Inhalte im Juli 2026

Welche Premium-Neuzugänge ergänzen den Klassiker-Katalog im Juli 2026? Premium-Abonnenten bekommen zusätzlich zwei Klassiker-Titel, wobei einer davon in Deutschland nicht verfügbar ist. Freigeschaltet wurden:

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy – PS5, PS4 (Nicht in Deutschland)

Fahrenheit – PS5, PS4

Mit Fahrenheit ist im Juli auch ein Stück PlayStation-Historie dabei, falls ihr neben den aktuellen Blockbustern gezielt Lust auf ältere, bekannte Namen habt.

Ausblick auf PS Plus Essential im August 2026

Wann werden die PS-Plus-Essential-Spiele für August 2026 angekündigt? Nach der Freischaltung der Extra- und Premium-Neuzugänge folgt als nächster Fixpunkt die Enthüllung der Essential-Titel für den kommenden Monat. Sony kündigt die Neuzugänge am letzten Mittwoch des Monats an, also am 29. Juli 2026 gegen 17:30 Uhr.

Die Freischaltung der neuen Essential-Spiele erfolgt anschließend am Dienstag nach der Ankündigung, sprich am 4. August 2026 gegen 10 Uhr. Parallel dazu verschwinden die Essential-Spiele aus dem Juli aus dem Angebot. Wenn ihr die Juli-Titel noch nicht eurer Bibliothek hinzugefügt habt, solltet ihr das entsprechend zeitnah erledigen.

Zusätzliche Premium-Boni mit Spieltests

Welche neuen Spieltestversionen gab es für PS-Plus-Premium im Juli 2026? Neben den Katalog-Neuzugängen hat Sony Premium-Abonnenten in dieser Woche auch mehrere Spieltestversionen bereitgestellt. Den Auftakt machte eine Trial zum Roguelite-Shooter Saros von Housemarque, die euch zweieinhalb Stunden Probespielen ermöglicht.

Vor wenigen Tagen folgten außerdem vier weitere Spieltestversionen zu kleineren Titeln, unter denen sich laut Ankündigung auch ein echter Geheimtipp befinden soll. Wenn ihr Premium vor allem für Trials nutzt, lohnt sich der Blick in den entsprechenden Bereich also ebenfalls.

Welche der Juli-Neuzugänge ladet ihr euch als Erstes herunter und worauf hofft ihr bei den Essential-Spielen für August 2026? Schreibt es gern in die Kommentare.