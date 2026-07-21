Ein mögliches Gothic 3 Remake sorgte in den vergangenen Tagen für neue Spekulationen. Auslöser war eine kleine Änderung am Namen des Originals, die von einigen Fans als Vorbereitung auf eine Neuauflage interpretiert wurde.

THQ Nordic hat diese Theorie nun allerdings zurückgewiesen. Die neue Bezeichnung sei kein versteckter Hinweis auf ein weiteres Remake der Rollenspielreihe.

„Gothic 3 Classic“ löste die Gerüchte aus

Auf digitalen Plattformen wurde der Name des 2006 veröffentlichten Rollenspiels offenbar um den Zusatz „Classic“ ergänzt.

Für Fans klang das zunächst verdächtig. Publisher verwenden solche Zusätze häufig, wenn eine ältere Version weiterhin angeboten wird, während gleichzeitig ein Remaster oder Remake erscheint. Das ursprüngliche Spiel lässt sich dadurch klar von der modernen Neuauflage unterscheiden.

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Genau deshalb entstand schnell die Theorie, dass THQ Nordic bereits im Hintergrund an einem Gothic 3 Remake arbeiten könnte.

THQ Nordic nennt einen anderen Grund

Der Publisher stellte nun klar, dass die Änderung lediglich Teil einer einheitlicheren Benennung innerhalb der Reihe sei.

Die neue „Classic“-Bezeichnung habe demnach nichts mit einem unangekündigten Remake zu tun. Weder handle es sich um einen Teaser noch um eine versteckte Ankündigung.

Damit ist zumindest der konkrete Anlass für die Spekulationen vom Tisch.

Ein Gothic 3 Remake für die fernere Zukunft schließt THQ Nordic dadurch allerdings nicht grundsätzlich aus. Der Publisher bestätigt lediglich, dass die aktuelle Namensänderung keinen entsprechenden Hinweis liefern soll.

Zunächst konzentriert sich alles auf Gothic 1

Aktuell liegt der Fokus von THQ Nordic und Entwickler Alkimia Interactive vollständig auf dem Gothic 1 Remake.

Die Neuauflage soll die bekannte Strafkolonie mit moderner Technik, überarbeitetem Kampfsystem und einer erweiterten Spielwelt zurückbringen. Dabei möchte das Team möglichst nah an der Atmosphäre des Originals bleiben, gleichzeitig aber zahlreiche spielerische und technische Schwächen modernisieren.

Der Erfolg dieses Projekts dürfte entscheidend dafür sein, wie umfangreich THQ Nordic die Marke anschließend weiterführt.

Gothic 2 wäre der wahrscheinlichere nächste Schritt

THQ Nordic deutete bereits in der Vergangenheit an, dass nach einem erfolgreichen ersten Remake auch Gothic 2 neu aufgelegt werden könnte.

Das wäre der logischste nächste Schritt: Gothic 2 baut direkt auf dem ersten Teil auf, genießt innerhalb der Community einen besonders guten Ruf und besitzt eine klarere Struktur als sein Nachfolger.

Ob ein Gothic 2 Remake tatsächlich entsteht, hängt vermutlich von mehreren Faktoren ab:

den Verkaufszahlen des ersten Remakes

den Kritiken und Spielerbewertungen

den Produktionskosten

der langfristigen Nachfrage nach der Reihe

der Frage, wie gut Alkimia Interactive das ursprüngliche Spielgefühl trifft

Mehrere Remakes gleichzeitig zu genehmigen, wäre für THQ Nordic dagegen mit einem deutlich größeren wirtschaftlichen Risiko verbunden.

Warum Gothic 3 besonders schwierig wäre

Ein Gothic 3 Remake wäre vermutlich das aufwendigste Projekt der ursprünglichen Trilogie.

Der dritte Teil bietet eine deutlich größere und offenere Spielwelt als seine Vorgänger. Statt einer vergleichsweise kompakten Region umfasst das Spiel mehrere große Gebiete, zahlreiche Städte und unterschiedliche Fraktionen.

Hinzu kommen Probleme, für die das Original bis heute bekannt ist:

ein technisch schwieriger Veröffentlichungzustand

zahlreiche Bugs

unausgewogene Kämpfe

schwankende Questqualität

eine weniger fokussierte Handlung

komplizierte Fraktions- und Rufsysteme

Ein Remake müsste daher nicht nur Grafik und Steuerung modernisieren. Viele zentrale Systeme müssten vermutlich umfassend überarbeitet oder teilweise neu entworfen werden.

Das würde Gothic 3 deutlich teurer und riskanter machen als eine Neuauflage der ersten beiden Teile.

Eine Absage für immer ist es nicht

Fans sollten das Statement deshalb nicht als endgültige Absage an ein Gothic 3 Remake verstehen.

THQ Nordic sagt lediglich, dass die neue „Classic“-Bezeichnung nicht als Hinweis darauf gedacht war. Über die langfristigen Pläne für die Reihe verrät die Klarstellung wenig.

Sollten Gothic 1 und ein mögliches Gothic 2 Remake erfolgreich sein, könnte der Publisher das Thema zu einem späteren Zeitpunkt erneut prüfen.

Bis dahin bleibt Gothic 3 Remake aber reine Spekulation.

Erst muss die Rückkehr der Reihe funktionieren

Für THQ Nordic dürfte es sinnvoll sein, die Gothic-Reihe Schritt für Schritt wieder aufzubauen.

Das erste Remake muss zeigen, ob die Marke auch außerhalb ihrer langjährigen Fangemeinde noch genügend Spieler erreicht. Gleichzeitig muss Alkimia Interactive beweisen, dass das Studio den besonderen Ton, die raue Welt und die ungewöhnliche Progression des Originals überzeugend modernisieren kann.

Erst danach dürfte sich entscheiden, ob aus der Neuauflage eines Klassikers tatsächlich ein vollständiges Remake-Projekt für die gesamte Trilogie wird.