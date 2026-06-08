Gears of War E-Day – Release am 6. Oktober 2026, Xbox und PC bestätigt

Microsoft hat den Xbox Games Showcase 2026 mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von Gears of War E-Day eröffnet und dabei direkt zwei Kernfragen beantwortet: Wie spielt sich das Prequel und wann erscheint es? Obendrauf gab es auch Klarheit zur Plattformstrategie und die dürfte vor allem PS5-Fans enttäuschen.

Im Mittelpunkt des gezeigten Materials stehen Marcus Fenix und Dom Santiago, die in einer deutlich düsteren Stimmung gegen die einfallenden Locust ankämpfen. Inhaltlich geht es damit zurück an den Anfang der Katastrophe, lange bevor die Ereignisse der bekannten Hauptreihe ihren Lauf nehmen.

Release und Plattformen

Wann erscheint Gears of War E-Day? Laut Microsoft und Entwickler The Coalition ist der Release-Termin der 6. Oktober 2026. Damit steht das Datum nach der heutigen Präsentation offiziell fest.

Für welche Plattformen kommt Gears of War E-Day? Bestätigt sind PC und Xbox Series. Xbox-CEO Asha Sharma ordnete das Projekt zudem klar als konsolenexklusiven Xbox-Titel ein, was die Konsolenfrage eindeutig beantwortet.

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Kommt Gears of War E-Day für PS5? Nein, eine PS5-Version ist nicht geplant. Trotz der zuletzt sichtbaren Multiplattform-Ausrichtung von Microsoft bleibt E-Day auf Konsole exklusiv bei Xbox.

Info Details Genre Shooter Release 6. Oktober 2026 Plattformen PC, Xbox Series Konsolenexklusivität Xbox (keine PS5-Version) Setting 14 Jahre vor Gears of War (2006), Beginn der Locust-Invasion

Gameplay setzt stärker auf Serienwurzeln

Was zeigt das Gameplay von Gears of War E-Day? Die präsentierten Szenen wirken thematisch und spielerisch wie eine bewusste Rückbesinnung auf die Ursprünge der Reihe: düsterer Ton, intensiver Kampf ums Überleben und der Fokus auf eine unmittelbare Bedrohung durch die Locust.

Gleichzeitig sollen neue Bewegungsoptionen frischen Wind bringen. Genannt wurden dynamische Slides sowie die Möglichkeit, höhere Objekte zu erklimmen, was im Gefecht zusätzliche Wege für Positioning, Flanking und Tempo-Wechsel eröffnet.

Worum geht es in der Story? Die Handlung setzt 14 Jahre vor dem ersten Gears of War aus dem Jahr 2006 an. An einem schicksalhaften Tag bricht die Locust-Invasion aus dem Untergrund über die Menschheit herein und zwingt die Überlebenden in einen gnadenlosen Kampf um den Fortbestand ihrer Spezies.

Multiplayer, Horde und Klassen kehren zurück

Welche Multiplayer-Inhalte sind bestätigt? The Coalition verspricht das bisher ambitionierteste Gears-of-War-Abenteuer und bringt dabei auch den ikonischen Multiplayer zurück. Ebenfalls bestätigt ist die Rückkehr beliebter Modi wie Horde.

Wie funktioniert der neue Horde-Modus? Im Horde-Modus sollt ihr eine Klasse wählen und als 4-köpfige Truppe gegen die Locust antreten. Genannt wurden dabei folgende Rollen:

Sturm

Scharfschütze

Sanitäter

Brecher

Zusätzlich soll es möglich sein, dass sich mehrere Truppen zusammenschließen, um gemeinsame Ziele zu erfüllen und Weltbosse zu besiegen. Wer überlebt, sammelt Belohnungen, schaltet Anpassungen frei und verbessert seine Ausrüstung für das nächste Match.

Wähle deine Klasse, stürzt euch als 4-köpfige Truppe in den Kampf gegen die Locust, verbündet euch mit weiteren Trupps für gemeinsame Ziele und Weltbosse und sammelt durch das Überleben Belohnungen, Freischaltungen und Upgrades für die nächste Runde.

Wie gefällt euch bisher, dass E-Day spielerisch wieder stärker an die frühen Serienteile anknüpfen will, und wie hart trifft euch die klare Absage an eine PS5-Version? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.