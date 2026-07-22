Ein neuer Monat bedeutet auch neue Inhalte bei Netflix. Im August 2026 erweitert der Streamingdienst sein Angebot wieder um zahlreiche Filme, Serien, Dokumentationen, Live-Events und weitere Formate.

Zu den größten Neustarts gehören unter anderem Outer Banks Staffel 5, Ich und die Walter Boys Staffel 3, das neue Comedy-Format Ricky Gervais Alley Cats, der Netflix-Film Mein bester Freund, seine Freundin und ich sowie das große WWE SummerSlam 2026-Live-Event.

Wir zeigen euch die wichtigsten Netflix-Neuzugänge im August 2026 und verraten, welche Titel sich besonders lohnen könnten.

Die wichtigsten Netflix-Serien im August 2026

Outer Banks: Staffel 5 startet am 20. August

Eines der größten Serien-Highlights im August ist die fünfte Staffel von Outer Banks.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Nach einem schmerzhaften Verlust zählt für die Pogues nur noch eines: Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte dabei der Schlüssel sein, doch bevor sie es finden können, müssen sie sich gegen zahlreiche Gefahren behaupten.

Start: 20. August 2026

20. August 2026 Genre: Drama

Ich und die Walter Boys: Staffel 3

Auch Ich und die Walter Boys kehrt im August zurück. Die dritte Staffel setzt die Geschichte rund um Jackie und die Walters fort.

Eine gesundheitliche Krise verändert das Leben der Familie. Gleichzeitig sorgen ein unerwarteter Besuch und neue Beziehungen für weitere Herausforderungen.

Start: 6. August 2026

6. August 2026 Genre: Drama

Ricky Gervais Alley Cats

Mit Ricky Gervais Alley Cats startet außerdem eine neue animierte Comedyserie.

Wenn verwilderte Katzen auf den Straßen für Chaos sorgen, entstehen zahlreiche schräge Situationen und wilde Missgeschicke. Hinter dem Format steckt Comedian Ricky Gervais.

Start: 7. August 2026

7. August 2026 Genre: Comedy

Weitere Serienstarts im August

Netflix bringt außerdem weitere neue Staffeln und Serien:

Titel Start Badly in Love: Staffel 2 4. August 1670: Staffel 3 5. August Let’s Marry Harry 5. August One Hundred Years of Solitude: Part 2: Part 1 5. August Death Inc.: Staffel 4 7. August Our Sticky Love 7. August My Brilliant Career 13. August Tires: Staffel 3 13. August Love Is Blind: UK Staffel 3 19. August Leanne: Staffel 2 27. August

Neue Netflix-Filme im August 2026

Mein bester Freund, seine Freundin und ich

Einer der größeren deutschen Netflix-Filmstarts im August ist Mein bester Freund, seine Freundin und ich.

Olli und Matze sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich. Sie teilen Wohnung, Alltag und den Traum einer gemeinsamen Weltreise. Doch als Matze sich in Rebecca verliebt, gerät die Freundschaft ins Wanken.

Olli versucht daraufhin in einem chaotischen Wettstreit, seinen besten Freund zurückzugewinnen. Dabei stellt sich heraus, dass Rebecca nicht so schnell aufgibt.

Start: 14. August 2026

14. August 2026 Genre: Comedy

The Last House

In The Last House erwartet Zuschauer ein düsterer Sci-Fi-Thriller.

Eine Familie wird auf mysteriöse Weise in ihrem eigenen Zuhause gefangen und muss angesichts schwindender Vorräte und einer unbekannten Bedrohung ums Überleben kämpfen.

Start: 7. August 2026

7. August 2026 Genre: Sci-Fi

Der Kinderflüsterer

Der Thriller Der Kinderflüsterer startet Ende August.

Als sein Sohn verschwindet, bittet ein Witwer seinen entfremdeten Vater um Hilfe. Der pensionierte Ermittler kennt den Hauptverdächtigen bereits: Es handelt sich um den Serienkiller, den er einst selbst verhaftete.

Start: 28. August 2026

28. August 2026 Genre: Thriller

WWE SummerSlam 2026 live auf Netflix

Auch Sportfans kommen im August auf ihre Kosten. Netflix zeigt den WWE SummerSlam 2026 als Live-Event.

Beim größten WWE-Event des Sommers steigen die Superstars wieder in den Ring und kämpfen um die Aufmerksamkeit der Wrestling-Fans weltweit.

Start: 2. August 2026

2. August 2026 Genre: Live-Event

Weitere Film-Highlights im August

Neben den Netflix Originals und großen Serienstarts kommen auch einige bekannte Filme als Lizenztitel hinzu.

Dazu gehören unter anderem:

Momo – Fantasy (3. August)

– Fantasy (3. August) Evil Dead Rise – Horror (6. August)

– Horror (6. August) Black Adam – Action (14. August)

– Action (14. August) King’s Land – Drama (14. August)

– Drama (14. August) Companion – Die perfekte Begleitung – Sci-Fi (24. August)

– Sci-Fi (24. August) Regretting You – Drama (24. August)

Neue Netflix-Dokumentationen im August 2026

Auch im Bereich Dokumentationen gibt es mehrere interessante Neustarts.

Mourinho

Die Dokuserie Mourinho beleuchtet den Aufstieg des bekannten Fußballtrainers José Mourinho und seine Karriere bei einigen der größten Vereine der Welt.

Start: 11. August 2026

Freier Fall: Abrechnung mit Boeing

Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Vorwürfen rund um Sicherheitsprobleme, Unternehmenskultur und interne Entscheidungen bei Boeing.

Start: 19. August 2026

Netflix bringt im August viele bekannte Marken zurück

Der August 2026 fällt bei Netflix vor allem durch mehrere neue Staffeln bekannter Serien auf. Outer Banks Staffel 5, Ich und die Walter Boys Staffel 3 und das WWE SummerSlam Live-Event dürften dabei besonders viele Zuschauer ansprechen.

Auch Filmfans bekommen mit Mein bester Freund, seine Freundin und ich, The Last House und Der Kinderflüsterer mehrere neue Titel geboten.

Wie immer gilt: Netflix kann Starttermine kurzfristig ändern. Die genannten Daten stammen aus der aktuellen Monatsübersicht und stehen unter Vorbehalt.