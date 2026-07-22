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Netflix Neuheiten im August 2026: Diese Filme, Serien und Highlights starten jetzt

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg22. Juli 2026
0 3 Minuten gelesen
Bild: PlayCentral-Bildmontage

Ein neuer Monat bedeutet auch neue Inhalte bei Netflix. Im August 2026 erweitert der Streamingdienst sein Angebot wieder um zahlreiche Filme, Serien, Dokumentationen, Live-Events und weitere Formate.

Zu den größten Neustarts gehören unter anderem Outer Banks Staffel 5, Ich und die Walter Boys Staffel 3, das neue Comedy-Format Ricky Gervais Alley Cats, der Netflix-Film Mein bester Freund, seine Freundin und ich sowie das große WWE SummerSlam 2026-Live-Event.

Wir zeigen euch die wichtigsten Netflix-Neuzugänge im August 2026 und verraten, welche Titel sich besonders lohnen könnten.

Die wichtigsten Netflix-Serien im August 2026

Outer Banks: Staffel 5 startet am 20. August

Eines der größten Serien-Highlights im August ist die fünfte Staffel von Outer Banks.

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Nach einem schmerzhaften Verlust zählt für die Pogues nur noch eines: Rache. Ein gestohlenes Artefakt könnte dabei der Schlüssel sein, doch bevor sie es finden können, müssen sie sich gegen zahlreiche Gefahren behaupten.

  • Start: 20. August 2026
  • Genre: Drama

Ich und die Walter Boys: Staffel 3

Auch Ich und die Walter Boys kehrt im August zurück. Die dritte Staffel setzt die Geschichte rund um Jackie und die Walters fort.

Eine gesundheitliche Krise verändert das Leben der Familie. Gleichzeitig sorgen ein unerwarteter Besuch und neue Beziehungen für weitere Herausforderungen.

  • Start: 6. August 2026
  • Genre: Drama

Ricky Gervais Alley Cats

Mit Ricky Gervais Alley Cats startet außerdem eine neue animierte Comedyserie.

Wenn verwilderte Katzen auf den Straßen für Chaos sorgen, entstehen zahlreiche schräge Situationen und wilde Missgeschicke. Hinter dem Format steckt Comedian Ricky Gervais.

  • Start: 7. August 2026
  • Genre: Comedy

Weitere Serienstarts im August

Netflix bringt außerdem weitere neue Staffeln und Serien:

TitelStart
Badly in Love: Staffel 24. August
1670: Staffel 35. August
Let’s Marry Harry5. August
One Hundred Years of Solitude: Part 2: Part 15. August
Death Inc.: Staffel 47. August
Our Sticky Love7. August
My Brilliant Career13. August
Tires: Staffel 313. August
Love Is Blind: UK Staffel 319. August
Leanne: Staffel 227. August

Neue Netflix-Filme im August 2026

Mein bester Freund, seine Freundin und ich

Einer der größeren deutschen Netflix-Filmstarts im August ist Mein bester Freund, seine Freundin und ich.

Olli und Matze sind seit ihrer Kindheit unzertrennlich. Sie teilen Wohnung, Alltag und den Traum einer gemeinsamen Weltreise. Doch als Matze sich in Rebecca verliebt, gerät die Freundschaft ins Wanken.

Olli versucht daraufhin in einem chaotischen Wettstreit, seinen besten Freund zurückzugewinnen. Dabei stellt sich heraus, dass Rebecca nicht so schnell aufgibt.

  • Start: 14. August 2026
  • Genre: Comedy

The Last House

In The Last House erwartet Zuschauer ein düsterer Sci-Fi-Thriller.

Eine Familie wird auf mysteriöse Weise in ihrem eigenen Zuhause gefangen und muss angesichts schwindender Vorräte und einer unbekannten Bedrohung ums Überleben kämpfen.

  • Start: 7. August 2026
  • Genre: Sci-Fi

Der Kinderflüsterer

Der Thriller Der Kinderflüsterer startet Ende August.

Als sein Sohn verschwindet, bittet ein Witwer seinen entfremdeten Vater um Hilfe. Der pensionierte Ermittler kennt den Hauptverdächtigen bereits: Es handelt sich um den Serienkiller, den er einst selbst verhaftete.

  • Start: 28. August 2026
  • Genre: Thriller

WWE SummerSlam 2026 live auf Netflix

Auch Sportfans kommen im August auf ihre Kosten. Netflix zeigt den WWE SummerSlam 2026 als Live-Event.

Beim größten WWE-Event des Sommers steigen die Superstars wieder in den Ring und kämpfen um die Aufmerksamkeit der Wrestling-Fans weltweit.

  • Start: 2. August 2026
  • Genre: Live-Event

Weitere Film-Highlights im August

Neben den Netflix Originals und großen Serienstarts kommen auch einige bekannte Filme als Lizenztitel hinzu.

Dazu gehören unter anderem:

  • Momo – Fantasy (3. August)
  • Evil Dead Rise – Horror (6. August)
  • Black Adam – Action (14. August)
  • King’s Land – Drama (14. August)
  • Companion – Die perfekte Begleitung – Sci-Fi (24. August)
  • Regretting You – Drama (24. August)

Neue Netflix-Dokumentationen im August 2026

Auch im Bereich Dokumentationen gibt es mehrere interessante Neustarts.

Mourinho

Die Dokuserie Mourinho beleuchtet den Aufstieg des bekannten Fußballtrainers José Mourinho und seine Karriere bei einigen der größten Vereine der Welt.

  • Start: 11. August 2026

Freier Fall: Abrechnung mit Boeing

Die Dokumentation beschäftigt sich mit den Vorwürfen rund um Sicherheitsprobleme, Unternehmenskultur und interne Entscheidungen bei Boeing.

  • Start: 19. August 2026

Netflix bringt im August viele bekannte Marken zurück

Der August 2026 fällt bei Netflix vor allem durch mehrere neue Staffeln bekannter Serien auf. Outer Banks Staffel 5, Ich und die Walter Boys Staffel 3 und das WWE SummerSlam Live-Event dürften dabei besonders viele Zuschauer ansprechen.

Auch Filmfans bekommen mit Mein bester Freund, seine Freundin und ich, The Last House und Der Kinderflüsterer mehrere neue Titel geboten.

Wie immer gilt: Netflix kann Starttermine kurzfristig ändern. Die genannten Daten stammen aus der aktuellen Monatsübersicht und stehen unter Vorbehalt.

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Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg22. Juli 2026
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Bild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
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