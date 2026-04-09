Planet Coaster 2 im Xbox Game Pass – diese Abo-Stufen sind dabei

Xbox Game Pass legt im April 2026 weiter nach und hat ab sofort einen echten Kreativkasten im Angebot: Planet Coaster 2 ist seit dem 9. April 2026 im Abo verfügbar. Der Themenpark-Manager aus dem Jahr 2024 setzt wieder voll auf Feintuning, Detailarbeit und die berüchtigte Eine-Runde-geht-noch-Mentalität, wenn man eigentlich nur kurz einen neuen Coaster bauen wollte.
Für den Service ist es bereits der vierte Neuzugang im April 2026 und insgesamt die 58. Aufnahme im laufenden Jahr. Wer Lust auf einen neuen Sandbox-Dauerbrenner hat, bekommt damit eines der aktuell besser bewerteten Tycoon-Spiele der letzten Zeit in die Bibliothek gespült.
Verfügbarkeit und Einordnung im Abo
Auf welchen Game-Pass-Stufen ist Planet Coaster 2 spielbar? Planet Coaster 2 ist zum ersten Mal überhaupt im Xbox Game Pass gelandet und steht auf Xbox Series-Konsolen, am PC sowie via Cloud bereit. Freigeschaltet wurde es für Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass.
Der Zeitpunkt ist dabei nicht zufällig gewählt: Rund 17 Monate nach dem ursprünglichen Release erweitert das Spiel das bislang eher schlanke Themenpark-Angebot im Abo, das zuletzt unter anderem Cities: Skylines Remastered und Zoo Tycoon umfasste. Gerade wer im Game Pass gezielt nach Aufbau- und Managementspielen sucht, bekommt damit spürbar mehr Auswahl in einem Subgenre, das sonst gerne mal unterrepräsentiert ist.
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Interessant ist auch der Blick zurück: Der erste Teil Planet Coaster war bereits zwischen November 2020 und November 2021 im Game Pass verfügbar. Wenn sich Microsoft und Drittanbieter erneut an einem typischen Zeitfenster orientieren, könnte auch Planet Coaster 2 ungefähr ein Jahr lang im Abo bleiben.
Warum Planet Coaster 2 für Kreative so reizvoll ist
Wodurch hebt sich Planet Coaster 2 als Tycoon-Spiel ab? Wie schon der Vorgänger setzt Planet Coaster 2 stark auf die Mischung aus Kontrolle und Kreativität. Du planst Wege, Shops und Deko nicht nur funktional, sondern kannst ganze Themenbereiche wie kleine Filmsets inszenieren, inklusive komplexer Fahrgeschäfte und großer Wasserpark-Anlagen.
Das passt zur Historie der Reihe: Planet Coaster von 2016 gilt für viele Fans als moderner Klassiker, gerade weil das Spiel die Baulogik so offen gestaltet, dass aus einem simplen Park schnell ein persönliches Prestigeprojekt wird. Der Erstling soll sich auf dem PC laut Schätzungen mehrerer Tracking-Dienste auf rund 4,8 Millionen Einheiten verkauft haben, eine Hausnummer, an die der Nachfolger bislang nicht ganz herankommt.
Bei der Kritik kommt Planet Coaster 2 aber gut weg: Auf OpenCritic steht ein Strong-Rating im Raum, basierend auf 50 Reviews, mit einem Schnitt von 78 sowie einer Empfehlungsrate von 85 Prozent. Auf Steam sind zudem über 7.500 Nutzerwertungen gesammelt, von denen im April 2026 rund 71 Prozent positiv ausfallen. In Summe ist das ein ziemlich klares Signal, dass sich der zweite Teil im Kreis aktueller Achterbahn- und Parkmanager-Spiele oben mit einordnet.
Weitere Game-Pass-Zugänge im April 2026
Welche Spiele kommen als Nächstes in den Xbox Game Pass? Planet Coaster 2 ist nur der Anfang, denn Microsoft hat für April 2026 noch eine ganze Reihe weiterer Zugänge terminiert. Hier die bislang bestätigten Neuzugänge in zeitlicher Reihenfolge:
|Datum
|Spiel
|Game-Pass-Stufe(n)
|Plattform(en)
|Hinweise
|09.04.2026
|Planet Coaster 2
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, PC, Series
|Erstmalig im Abo
|10.04.2026
|Tiny Bookshop
|Ultimate, Premium, PC
|Cloud, Handheld, PC, Series
|13.04.2026
|Football Manager 26
|Premium
|Cloud, Konsole, PC
|Auf Ultimate und PC Game Pass seit November 2025; Konsolenfassung als eigenständiges Spiel
|14.04.2026
|Replaced
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-one-Release
|14.04.2026
|Hades II
|Ultimate, PC, Premium
|Cloud, Handheld, PC, Series
|Day-one; Series-Release
|14.04.2026
|The Thaumaturge
|Ultimate, PC, Premium
|Cloud, PC, Series
|16.04.2026
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|Premium
|Cloud, PC, Series
|Auf Ultimate und PC Game Pass seit April 2025
|16.04.2026
|EA Sports NHL 26
|Ultimate
|Cloud, Series
|17.04.2026
|Call of Duty: Modern Warfare
|Ultimate, PC, Premium
|Cloud, Konsole, PC
|21.04.2026
|Vampire Crawlers
|Ultimate, PC
|Cloud, Handheld, PC, Series
|Day-one-Release
|21.04.2026
|Little Rocket Lab
|Premium
|Cloud, Konsole, PC
|Auf Ultimate und PC Game Pass seit Oktober 2025
|21.04.2026
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|Premium
|Cloud, Konsole, Handheld, PC
|Auf Ultimate und PC Game Pass seit Oktober 2025
|23.04.2026
|Kiln
|Ultimate, PC
|Cloud, Handheld, PC, Series
|Day-one-Release
|28.04.2026
|Aphelion
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-one-Release
|19.05.2026
|Forza Horizon 6
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-one-Release
|13.07.2026
|Ascend to Zero
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-one-Release
|04.08.2026
|Beast of Reincarnation
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-one-Release
|14.08.2026
|Grave Seasons
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Series
|Day-one-Release
Parallel dazu steht schon die nächste Wechselwelle an: Am 15. April 2026 sollen mehrere Titel den Dienst verlassen, darunter Grand Theft Auto 5 als prominentester Abgang. Außerdem gilt es als wahrscheinlich, dass um den 21. April 2026 herum die nächste Ankündigungsrunde für die zweite Monatshälfte folgt.
Wie steht ihr zu Planet Coaster 2 im Game Pass: Baut ihr lieber effizient auf Profit, oder versenkt ihr Stunden in Deko, Themenwelten und perfekt getimten Attraktionen? Schreibt es gerne in die Kommentare.