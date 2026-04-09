Planet Coaster 2 im Xbox Game Pass – diese Abo-Stufen sind dabei

Xbox Game Pass legt im April 2026 weiter nach und hat ab sofort einen echten Kreativkasten im Angebot: Planet Coaster 2 ist seit dem 9. April 2026 im Abo verfügbar. Der Themenpark-Manager aus dem Jahr 2024 setzt wieder voll auf Feintuning, Detailarbeit und die berüchtigte Eine-Runde-geht-noch-Mentalität, wenn man eigentlich nur kurz einen neuen Coaster bauen wollte.

Für den Service ist es bereits der vierte Neuzugang im April 2026 und insgesamt die 58. Aufnahme im laufenden Jahr. Wer Lust auf einen neuen Sandbox-Dauerbrenner hat, bekommt damit eines der aktuell besser bewerteten Tycoon-Spiele der letzten Zeit in die Bibliothek gespült.

Verfügbarkeit und Einordnung im Abo

Auf welchen Game-Pass-Stufen ist Planet Coaster 2 spielbar? Planet Coaster 2 ist zum ersten Mal überhaupt im Xbox Game Pass gelandet und steht auf Xbox Series-Konsolen, am PC sowie via Cloud bereit. Freigeschaltet wurde es für Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass Premium und PC Game Pass.

Der Zeitpunkt ist dabei nicht zufällig gewählt: Rund 17 Monate nach dem ursprünglichen Release erweitert das Spiel das bislang eher schlanke Themenpark-Angebot im Abo, das zuletzt unter anderem Cities: Skylines Remastered und Zoo Tycoon umfasste. Gerade wer im Game Pass gezielt nach Aufbau- und Managementspielen sucht, bekommt damit spürbar mehr Auswahl in einem Subgenre, das sonst gerne mal unterrepräsentiert ist.

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Interessant ist auch der Blick zurück: Der erste Teil Planet Coaster war bereits zwischen November 2020 und November 2021 im Game Pass verfügbar. Wenn sich Microsoft und Drittanbieter erneut an einem typischen Zeitfenster orientieren, könnte auch Planet Coaster 2 ungefähr ein Jahr lang im Abo bleiben.

Warum Planet Coaster 2 für Kreative so reizvoll ist

Wodurch hebt sich Planet Coaster 2 als Tycoon-Spiel ab? Wie schon der Vorgänger setzt Planet Coaster 2 stark auf die Mischung aus Kontrolle und Kreativität. Du planst Wege, Shops und Deko nicht nur funktional, sondern kannst ganze Themenbereiche wie kleine Filmsets inszenieren, inklusive komplexer Fahrgeschäfte und großer Wasserpark-Anlagen.

Das passt zur Historie der Reihe: Planet Coaster von 2016 gilt für viele Fans als moderner Klassiker, gerade weil das Spiel die Baulogik so offen gestaltet, dass aus einem simplen Park schnell ein persönliches Prestigeprojekt wird. Der Erstling soll sich auf dem PC laut Schätzungen mehrerer Tracking-Dienste auf rund 4,8 Millionen Einheiten verkauft haben, eine Hausnummer, an die der Nachfolger bislang nicht ganz herankommt.

Bei der Kritik kommt Planet Coaster 2 aber gut weg: Auf OpenCritic steht ein Strong-Rating im Raum, basierend auf 50 Reviews, mit einem Schnitt von 78 sowie einer Empfehlungsrate von 85 Prozent. Auf Steam sind zudem über 7.500 Nutzerwertungen gesammelt, von denen im April 2026 rund 71 Prozent positiv ausfallen. In Summe ist das ein ziemlich klares Signal, dass sich der zweite Teil im Kreis aktueller Achterbahn- und Parkmanager-Spiele oben mit einordnet.

Weitere Game-Pass-Zugänge im April 2026

Welche Spiele kommen als Nächstes in den Xbox Game Pass? Planet Coaster 2 ist nur der Anfang, denn Microsoft hat für April 2026 noch eine ganze Reihe weiterer Zugänge terminiert. Hier die bislang bestätigten Neuzugänge in zeitlicher Reihenfolge:

Datum Spiel Game-Pass-Stufe(n) Plattform(en) Hinweise 09.04.2026 Planet Coaster 2 Ultimate, Premium, PC Cloud, PC, Series Erstmalig im Abo 10.04.2026 Tiny Bookshop Ultimate, Premium, PC Cloud, Handheld, PC, Series 13.04.2026 Football Manager 26 Premium Cloud, Konsole, PC Auf Ultimate und PC Game Pass seit November 2025; Konsolenfassung als eigenständiges Spiel 14.04.2026 Replaced Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14.04.2026 Hades II Ultimate, PC, Premium Cloud, Handheld, PC, Series Day-one; Series-Release 14.04.2026 The Thaumaturge Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 16.04.2026 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Premium Cloud, PC, Series Auf Ultimate und PC Game Pass seit April 2025 16.04.2026 EA Sports NHL 26 Ultimate Cloud, Series 17.04.2026 Call of Duty: Modern Warfare Ultimate, PC, Premium Cloud, Konsole, PC 21.04.2026 Vampire Crawlers Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-one-Release 21.04.2026 Little Rocket Lab Premium Cloud, Konsole, PC Auf Ultimate und PC Game Pass seit Oktober 2025 21.04.2026 Sopa: Tale of the Stolen Potato Premium Cloud, Konsole, Handheld, PC Auf Ultimate und PC Game Pass seit Oktober 2025 23.04.2026 Kiln Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Series Day-one-Release 28.04.2026 Aphelion Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 19.05.2026 Forza Horizon 6 Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 13.07.2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 04.08.2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release 14.08.2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Series Day-one-Release

Parallel dazu steht schon die nächste Wechselwelle an: Am 15. April 2026 sollen mehrere Titel den Dienst verlassen, darunter Grand Theft Auto 5 als prominentester Abgang. Außerdem gilt es als wahrscheinlich, dass um den 21. April 2026 herum die nächste Ankündigungsrunde für die zweite Monatshälfte folgt.

Wie steht ihr zu Planet Coaster 2 im Game Pass: Baut ihr lieber effizient auf Profit, oder versenkt ihr Stunden in Deko, Themenwelten und perfekt getimten Attraktionen? Schreibt es gerne in die Kommentare.