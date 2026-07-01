PS Plus Essential im Juli 2026 – Diese Gratis-Spiele sind offiziell bestätigt

PlayStation Plus hat die monatlichen Gratis-Games für Juli 2026 offiziell bestätigt. Das Line-up wirkt diesmal angenehm ungewöhnlich: Ein großer Shooter als Zugpferd trifft auf Koop-Roguelike-Flair und ein retro-inspiriertes Action-RPG, das gerade bei Fans von knackigen Rätseln und flottem Kampfsystem einen sehr guten Ruf genießt.

Auffällig ist vor allem das Timing: Die Ankündigung kam erst am 1. Juli 2026, was sich für manche spät anfühlen dürfte. Hintergrund ist der Release-Rhythmus, der in diesem Monat entsprechend im Kalender gelandet ist. Zusätzlich experimentiert PlayStation beim Rollout des Extra- und Premium-Katalogs, indem neue Titel über den Monat verteilt erscheinen, statt alles auf einmal zu droppen.

Die PS-Plus-Essential-Spiele im Juli 2026

Welche Gratis-Games sind im Juli 2026 bei PS Plus Essential dabei? Im Juli gibt es drei Spiele, die ihr mit einem aktiven PS-Plus-Essential-Abo (und natürlich auch mit höheren Stufen) ohne Zusatzkosten der Bibliothek hinzufügen könnt:

Call of Duty: Modern Warfare 3 (Cross-Gen-Bundle)

3 (Cross-Gen-Bundle) For the King 2

CrossCode

Damit deckt der Monat gleich mehrere Geschmäcker ab: Blockbuster-Action, taktisches Koop-Abenteuer und ein Indie-Liebling, der sich wie eine moderne Hommage an die 16-Bit-Ära spielt.

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Das steckt in den drei neuen Spielen

Was erwartet euch in Call of Duty: Modern Warfare 3, For the King 2 und CrossCode? Den Headliner gibt klar Call of Duty: Modern Warfare 3 im Cross-Gen-Bundle. Enthalten ist das komplette Paket aus Kampagne, Multiplayer und Zombies, wobei die Story direkt an Modern Warfare 2 anknüpft und Task Force 141 auf der Jagd nach Vladimir Makarov zeigt.

Im Multiplayer setzt Modern Warfare 3 stark auf Nostalgie und liefert 16 überarbeitete Maps aus dem Jahr 2009, diesmal mit modernisierter Optik und angepassten Mechaniken. Zombies geht in eine offenere Richtung und erweitert das Ganze zu einem Open-World-PvE-Ansatz, der sich klar von klassischen, rundenbasierten Varianten abgrenzt. Als Bonus für Timing-Fans: Modern Warfare 3 steht jetzt besonders im Fokus, weil später im Jahr noch Modern Warfare 4 ansteht.

For the King 2 schlägt dagegen in eine komplett andere Kerbe. Die Geschichte dreht sich um ein gefallenes Königreich unter der Herrschaft von Königin Rosomon, die ihr Volk versklavt und dunkle Bündnisse schmiedet, um ihre Macht zu sichern. Ihr zieht solo oder im Vierer-Koop los und bekommt eine Mischung aus Roguelike-Struktur und Tabletop-inspiriertem Spielgefühl, die im zweiten Teil weiter verfeinert wurde.

CrossCode rundet das Trio als retro-inspiriertes 2D-Action-RPG ab. Optisch gibt es 16-Bit-Vibes, spielerisch aber ein überraschend modernes Gesamtpaket: schnelles, physikbasiertes Kampfsystem, viele Puzzle-Elemente in Dungeon-Strukturen und eine Sci-Fi-Story, die sich bewusst Zeit für Worldbuilding nimmt. Wer Lust auf ein forderndes, aber extrem belohnendes Spiel hat, sollte das hier nicht übersehen.

Diese Juni-2026-Games könnt ihr noch sichern

Welche PS-Plus-Spiele aus Juni 2026 sind weiterhin verfügbar? Bevor die Juli-Titel den Monat bestimmen, lohnt sich ein letzter Blick zurück: Die Juni-Auswahl ist weiterhin abholbar, wenn ihr sie noch nicht in eure Bibliothek gepackt habt. Enthalten sind:

Grounded: Fully Yoked Edition

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Warhammer 40K: Darktide

Grounded ist ein Koop-Survival-Spiel mit dem Twist, dass ihr auf Ameisengröße geschrumpft im eigenen Garten ums Überleben kämpft. Nickelodeon All-Star Brawl 2 liefert Prügelspiel-Action mit klar erkennbarem Fokus auf bekannte Figuren. Warhammer 40K: Darktide ist ein düsteres Koop-Action-Spiel und in dieser Auswahl der Titel, der besonders stark auf Teamplay und Atmosphäre setzt.

Wichtig für die Plattform: Darktide ist in dieser Auswahl nur auf PS5 verfügbar, während Grounded und Nickelodeon All-Star Brawl 2 sowohl auf PS4 als auch auf PS5 spielbar sind.

Der größere Kontext rund um PlayStation

Warum wirkt das PS-Plus-Update im Juli 2026 wie ein Teil eines größeren Umbruchs? Rund um das neue Line-up laufen parallel gleich mehrere große Weichenstellungen: PlayStation hat bestätigt, dass die Produktion von physischen Discs im Januar 2028 eingestellt werden soll. Für Sammler bedeutet das, dass die Zeit für neue Retail-Editionen sichtbar abläuft.

Zusätzlich wurde angekündigt, dass der PS3- und PS-Vita-Store innerhalb des kommenden Jahres geschlossen werden soll. Zusammen mit dem stärkeren Fokus auf digitale Bibliotheken und Abo-Modelle wirkt das Juli-Line-up deshalb nicht nur wie ein monatliches Update, sondern auch wie ein weiterer Baustein in einer Branche, die sich gerade spürbar verändert.

Wie gefällt dir die PS-Plus-Auswahl für Juli 2026, und welches der drei Essential-Games landet bei dir als Erstes auf der Konsole? Schreib es gern in die Kommentare.