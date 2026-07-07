Cyberpunk 2077 ist längst nicht mehr nur die Geschichte eines völlig verpatzten Starts. Das Rollenspiel von CD Projekt Red schreibt gerade das nächste Kapitel seiner ungewöhnlichen Comeback-Story – und das fällt ziemlich beeindruckend aus.

Nachdem CD Projekt Red zuletzt einen neuen Verkaufsmeilenstein bestätigt hat, zieht auch das Interesse auf Steam wieder massiv an. Cyberpunk 2077 hat inzwischen mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft. Damit gehört das Sci-Fi-RPG weiterhin zu den erfolgreichsten Spielen der vergangenen Jahre.

Parallel dazu steigen die Spielerzahlen auf Steam wieder deutlich. Laut SteamDB erreichte Cyberpunk 2077 zuletzt Werte, die man seit dem großen Comeback rund um Update 2.0 und die Erweiterung Phantom Liberty im Jahr 2023 kaum noch gesehen hatte. Zwischenzeitlich wurden über 100.000 gleichzeitige Spieler gemeldet, aktuell liegt der 24-Stunden-Höchstwert weiterhin auffällig hoch.

Cyberpunk 2077 erlebt den nächsten Frühling

Eindrucksvoll ist das vor allem deshalb, weil Cyberpunk 2077 bereits Ende 2020 erschienen ist. Der Launch ging damals als eines der größten Debakel der jüngeren Spiele-Geschichte ein: Bugs, Performance-Probleme und massive Kritik an den Konsolenfassungen überschatteten den Release.

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Bildquelle: SteamDB

Heute ist die Lage eine völlig andere. Nach zahlreichen Updates, dem großen System-Umbau mit Version 2.0 und der starken Erweiterung Phantom Liberty hat sich Cyberpunk 2077 für viele Spielerinnen und Spieler vom Problemfall zum Vorzeige-Beispiel für eine gelungene Rettung entwickelt.

Der aktuelle Aufschwung dürfte mehrere Gründe haben. Neben dem neuen Verkaufsmeilenstein sorgt vor allem ein großer Steam-Rabatt für Aufmerksamkeit. SteamDB listet Cyberpunk 2077 derzeit weit oben in den Topsellern, was zeigt, dass offenbar noch immer viele neue Spielerinnen und Spieler den Weg nach Night City finden.

Vom Fehlstart zum Dauerbrenner

Dass ein Singleplayer-Rollenspiel fast sechs Jahre nach Release noch einmal derart stark performt, ist alles andere als selbstverständlich. Die meisten Spiele erleben ihre größten Ausschläge zum Launch, bei großen Updates oder durch neue Inhalte. Bei Cyberpunk 2077 kommt nun alles zusammen: ein niedriger Preis, ein inzwischen sehr guter Ruf und die anhaltende Faszination rund um Night City.

Hinzu kommt, dass das Cyberpunk-Universum weiter ausgebaut wird. CD Projekt Red arbeitet bereits am nächsten großen Spiel im Universum, außerdem soll mit Cyberpunk: Edgerunners 2 eine weitere Anime-Produktion folgen. Der erste Edgerunners-Anime hatte dem Spiel schon einmal einen massiven Popularitätsschub verschafft.

Gerade deshalb ist der aktuelle Erfolg mehr als nur eine nette Zahl auf Steam. Er zeigt, wie nachhaltig CD Projekt Red das Vertrauen vieler Spieler zurückgewinnen konnte – auch wenn der ursprüngliche Launch für manche bis heute ein rotes Tuch bleibt.

Ein Signal für The Witcher 4 und Cyberpunk 2

Für CD Projekt Red kommt dieser Rückenwind zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Studio arbeitet parallel an mehreren großen Zukunftsprojekten, darunter The Witcher 4 und das nächste Cyberpunk-Spiel. Ein langfristig erfolgreiches Cyberpunk 2077 ist dafür die perfekte Grundlage.

Der Fall zeigt aber auch, wie selten solche Comebacks sind. Viele Spiele erholen sich nie von einem schlechten Start. Cyberpunk 2077 dagegen hat es geschafft, seine Geschichte fast komplett umzuschreiben: vom Warnbeispiel für überzogene Versprechen zum Dauerbrenner, der Jahre später wieder Zehntausende Spieler gleichzeitig anzieht.

Night City ist also noch lange nicht fertig.