Diablo 4 Season 14 – Heir of Perdition verliert 80-Prozent-Schadenbonus

Diablo 4 ist mit Season 14 und dem großen Mythic-3.0-Update gestartet, doch statt purer Loot-Euphorie gibt es direkt die erste große Enttäuschung: Ein früherer Top-Gegenstand unter den Mythics wurde so stark abgeschwächt, dass er für viele Builds kaum noch attraktiv wirkt.

Im Zentrum der Diskussion steht der Helm Heir of Perdition, der lange als quasi universelles Best-in-Slot-Teil galt. Wer Season 14 mit der Erwartung begonnen hat, das alte Powerlevel einfach weiterzuspielen, bekommt nun ein deutlich anderes Balance-Signal von Blizzard.

Mythic 3.0 verändert das gesamte System

Was ändert sich in Diablo 4 Season 14 bei Mythics? Mythic ist nicht länger eine eigenständige Seltenheitsstufe, sondern ein Qualitätsmerkmal. Heißt: Grundsätzlich kann jetzt jedes Unique als Mythic erscheinen und damit aufgewertet werden.

Als Ausgleich gibt es für Mythics einen Boost von 30 Prozent auf den jeweiligen Unique-Effekt. Gleichzeitig hat Blizzard einige ehemals exklusiv mythic-gebundene Teile in die Kategorie Iconic Mythics überführt und diese gezielt abgeschwächt, um die neue, breitere Verfügbarkeit nicht direkt in eine komplette Best-in-Slot-Pflicht umzuschlagen.

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Genau hier trifft es ausgerechnet einen der bekanntesten Kandidaten besonders hart.

Heir of Perdition verliert seinen Alles-kann-Helm-Status

Wie stark wurde Heir of Perdition in Season 14 generft? Der zentrale Punkt ist die drastische Reduktion des pauschalen Schadensbonus: Aus früher 80 Prozent mehr Schaden wird in Season 14 nur noch ein 15-Prozent-Bonus. Damit fällt der Helm von einem universellen Build-Turbo zu einer Option, die sich erst wieder gegen Alternativen beweisen muss.

Wert Früher Season 14 Blanket-Damage-Bonus durch Unique-Power 80 Prozent 15 Prozent Mythic-System Seltenheit Qualität Bonus auf Unique-Effekt bei Mythics nicht zutreffend 30 Prozent

Warum fühlt sich der Nerf noch härter an? Weil Heir of Perdition im neuen System nicht mehr mit denselben statischen Affixen wie zuvor kommt. Garantiert sind laut den aktuellen Angaben nur noch ein Affix auf den primären Kernwert sowie ein Affix auf Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist zwar solide, aber für viele Setups weniger wert als die früher fest eingeplanten Rolls.

Immerhin gibt es eine neue Stellschraube: Über den Horadrischen Würfel lassen sich die übrigen Affixe neu auswürfeln. Wer Zeit und Ressourcen investiert, kann den Helm also in Richtung All-Damage-Multiplikator oder Kritischer-Schaden-Multiplikator optimieren. Trotzdem bleibt unterm Strich das Gefühl, dass Heir of Perdition selbst mit dem allgemeinen 30-Prozent-Mythic-Boost nicht mehr die alte Krone trägt.

Drop-Frust und Lore-Theorien sorgen für zusätzliche Diskussionen

Welche weiteren Probleme beschäftigen die Community in Season 14? Neben den reinen Zahlen sorgt vor allem ein Punkt für schlechte Stimmung: Viele Fans berichten von einer insgesamt reduzierten Mythic-Drop-Rate, die in den Patch Notes zu Season 14 nicht ausdrücklich erwähnt wurde. Das macht das neue System ausgerechnet dann zäher, wenn bestimmte Builds auf Mythics angewiesen sind, um überhaupt richtig zu funktionieren.

Welche Rolle spielt die Hintergrundgeschichte beim Item? Heir of Perdition bleibt trotzdem eines der interessantesten Items aus Lore-Sicht. Der Helm besitzt einen inhärenten Bonus von 200 Prozent Schaden gegen Engel und Dämonen. Das wirkt aktuell merkwürdig, weil es derzeit keine Engel-Gegner im Spiel gibt. Da Season 14 thematisch um die Pläne eines Kults kreist, Sanctuary dauerhaft mit Pandämonium zu verbinden, spekulieren Teile der Community bereits über eine mögliche Rückkehr von Malthael aus Diablo 3 und damit über künftige Engel-Feinde, bei denen dieser Bonus endlich relevant werden könnte.

Wie empfindest du den Nerf von Heir of Perdition in Season 14: sinnvoller Balance-Schritt, oder nimmt Blizzard damit zu viel Power aus dem Endgame? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.