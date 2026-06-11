Leak zu LEGO Star Wars Januar 2027 – neun Sets mit Preisen und Nummern

Ein neuer Leak sorgt aktuell für Gesprächsstoff in der LEGO- und Star-Wars-Community: Online sind Details zu neun bislang unangekündigten LEGO Star Wars Sets aufgetaucht, die allesamt auf einen Release im Januar 2027 hindeuten. Konkrete Setbilder fehlen zwar noch, dafür kursieren bereits Setnummern und Preisstufen, inklusive drei namentlich identifizierter Modelle.

Die Star-Wars-Reihe ist seit den 1990er-Jahren ein Dauerbrenner im LEGO-Portfolio und wurde allein im ersten Halbjahr 2026 mit einer besonders großen Welle bedacht. Umso plausibler wirkt es, dass Anfang 2027 direkt der nächste Schwung folgt, offenbar wieder stark mit Fokus auf ikonische Raumschiffe.

Die bisher bekannten Set-Highlights

Welche Sets sind im Leak bereits konkret benannt? Laut den aktuell kursierenden Informationen lassen sich drei Produkte bereits eindeutig zuordnen: Slave I, ein X-Wing Microfighter und ein Y-Wing. Damit setzt LEGO offenbar wieder auf Schiffe, die sowohl bei Sammlern als auch bei Fans von Raumschlachten traditionell gut ankommen.

Besonders spannend ist die Nennung von Slave I, dem bekannten Gunship aus dem Star-Wars-Kanon, das eng mit Boba Fett verknüpft ist. Der Preis deutet hier auf ein kleines Setformat hin, was für viele nach einem Polybag klingt.

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Der X-Wing ist ohnehin ein LEGO-Dauerläufer. Allein 2026 sind bereits zwei neue Varianten des Designs erschienen, darunter ein interaktives Modell sowie ein weiterer Starfighter. Ein weiterer kleiner X-Wing als Microfighter würde ins Bild passen, gerade als günstiger Einstieg oder Mitnahme-Set.

Der Y-Wing ist im Vergleich etwas nischiger, aber für viele Fans gerade deshalb reizvoll. In der Star-Wars-Welt gibt es zwei prominente Varianten: eine klassische Version mit stärker geschlossener Außenhülle und die bekannte, teilweise freigelegte Rebel-Optik, die oft als pragmatischer Umbau zur leichteren Wartung erklärt wird. Welche Interpretation LEGO 2027 wählt, bleibt offen.

Alle geleakten Sets im Überblick

Welche Setnummern und Preise stehen im Raum? Für alle neun Produkte werden Setnummern und Preispunkte genannt. Angaben zu Teilezahl und Altersempfehlung sind in den kursierenden Daten bisher nicht konkretisiert, der Release wird jedoch durchgehend mit Januar 2027 angegeben. In der Vergangenheit war der 1. Januar häufig ein typischer Starttermin für neue Wellen.

Theme Setnummer Bezeichnung Preis Release Star Wars 30749 Slave I ca. 5 Euro Januar 2027 Star Wars 75463 X-Wing Microfighter ca. 15 Euro Januar 2027 Star Wars 75464 Unbekannt ca. 30 Euro Januar 2027 Star Wars 75466 Unbekannt ca. 80 Euro Januar 2027 Star Wars 75470 Unbekannt ca. 80 Euro Januar 2027 Star Wars 75476 Unbekannt ca. 30 Euro Januar 2027 Star Wars 75478 Y-Wing ca. 80 Euro Januar 2027 Star Wars 75480 Unbekannt ca. 80 Euro Januar 2027 Star Wars 75482 Unbekannt ca. 150 Euro Januar 2027

Die Preisangaben sind als grobe Euro-Richtwerte zu verstehen, da bislang keine offizielle Deutschland-UVP kommuniziert wurde. Auffällig ist aber die klare Staffelung: ein sehr günstiges Mini-Set, ein Microfighter-Einstieg, zwei 30-Euro-Slots, mehrere 80-Euro-Sets und ein großes Highlight im 150-Euro-Bereich.

Einordnung und Blick nach vorn

Was könnte das für die LEGO Star Wars Releases 2027 bedeuten? Dass ausgerechnet X-Wing und Y-Wing früh im Jahr auftauchen, passt zu einer klassischen Refresh-Welle: vertraute Designs, die sich immer wieder neu auflegen lassen, kombiniert mit einem größeren Premium-Set, das als Blickfang dient. Gerade der 150-Euro-Slot klingt nach einem Modell, das im Regal sofort Aufmerksamkeit zieht, egal ob als Raumschiff, Diorama oder displaytaugliches Sammlerstück.

Zusätzlich könnte die Welle mit dem Ausbau interaktiver Produktlinien zusammenhängen, nachdem 2026 bereits neue, spielerischere Konzepte gestartet sind. Ob die Januar-2027-Sets in diese Richtung gehen oder klassisch bleiben, wird sich wohl erst zeigen, wenn erste Bilder und Details auftauchen.

Welche der geleakten Setnummern macht dich am meisten neugierig, und welches Schiff fehlt dir in der aktuellen Star-Wars-Auswahl noch komplett? Schreib es gern in die Kommentare.