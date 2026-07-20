Modder haben in den klassischen GTA-Spielen über die Jahre praktisch alles verändert, was sich verändern lässt. Neue Karten, Missionen, Fahrzeuge und vollständige Total Conversions gehören längst zum Alltag der Community.

Der Modder Dryxio hat das Ganze jetzt allerdings auf eine bemerkenswert absurde Ebene gehoben: Er brachte GTA 3 und GTA Vice City als vollständig steuerbare Spiele auf einen Bildschirm innerhalb von GTA San Andreas.

Doch dabei blieb es nicht. In einer zweiten Demonstration läuft Vice City innerhalb von GTA 3, während GTA 3 wiederum innerhalb von San Andreas ausgeführt wird. Alle drei Spiele bleiben dabei gleichzeitig aktiv.

GTA 3 läuft auf einem Fernseher in San Andreas

In der ersten Demonstration stellt CJ auf der Grove Street einen Fernseher auf. Nähert sich der Spieler dem Gerät, kann er GTA 3 oder GTA Vice City starten.

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Zunächst könnte der Eindruck entstehen, dass auf dem Bildschirm lediglich ein aufgenommenes Video abgespielt wird. Tatsächlich handelt es sich aber um eine interaktive Darstellung des jeweiligen Spiels.

GTA 3 läuft auf der Oberfläche des Fernsehers in Echtzeit und lässt sich dort normal steuern. Gezeigt wird unter anderem der Beginn der ersten Mission mit Claude in Liberty City.

Per Tastendruck kann zwischen San Andreas und dem Spiel auf dem Fernseher gewechselt werden. Während GTA 3 gesteuert wird, läuft die Welt von San Andreas im Hintergrund weiter. Wechselt der Spieler zurück zu CJ, wird das eingebettete Spiel ebenfalls nicht einfach angehalten.

Dann startet Vice City innerhalb von GTA 3

Wenige Stunden später legte Dryxio noch einmal nach. In der zweiten Version startet CJ zunächst GTA 3 auf einem großen Bildschirm innerhalb von San Andreas. Anschließend fährt Claude in Liberty City zu einem weiteren Bildschirm und startet dort GTA Vice City.

Das Ergebnis lässt sich nur noch als GTA-Matrjoschka beschreiben:

GTA San Andreas bildet die äußere Spielebene. Innerhalb von San Andreas läuft GTA 3. Innerhalb von GTA 3 läuft wiederum GTA Vice City.

Der Spieler kann dabei bis zu Tommy Vercetti in Vice City wechseln und auch diese dritte Ebene direkt steuern. Missionen, Spielstände und die eigentlichen Spielsysteme sollen weiterhin funktionieren.

Keine einfache Videoeinblendung

Technisch besonders interessant ist, dass es sich offenbar nicht nur um drei parallel geöffnete Fenster oder vorab aufgenommene Videos handelt.

Nach Angaben zum Projekt werden die Spiele in Echtzeit auf Texturen innerhalb der jeweils anderen Spielwelt gerendert. GTA 3 erscheint somit als Textur in San Andreas, während Vice City wiederum auf eine Textur innerhalb von GTA 3 ausgegeben wird.

Alle drei Spiele sollen dabei innerhalb eines gemeinsamen Prozesses gleichzeitig laufen. Die jeweilige Darstellung wird also direkt in die Spielwelt eingebettet, statt lediglich als externer Videostream darübergelegt zu werden.

Wechsel zwischen den Spielen per Tastendruck

Der Spieler kann zwischen der äußeren und der eingebetteten Spielebene wechseln. In der ersten Version erfolgt der Wechsel laut den bisherigen Berichten über die Taste F10. Wird GTA 3 auf dem Fernseher gesteuert, bleibt CJ vor dem Bildschirm stehen, während NPCs und andere Elemente in San Andreas weiterlaufen.

Anschließend lässt sich die Steuerung wieder an San Andreas zurückgeben. Das Prinzip erinnert damit ein wenig an spielbare Arcade-Automaten innerhalb eines Spiels – nur dass hier ein vollständiges Open-World-Spiel in einem anderen Open-World-Spiel läuft.

Die vollständigen Spiele sollen funktionieren

Die bisherigen Videos zeigen nur kleine Ausschnitte der jeweiligen Spiele. Laut den Berichten soll die Umsetzung aber nicht auf einzelne Missionen oder vorbereitete Szenen beschränkt sein.

Stattdessen lassen sich offenbar die vollständigen Spiele starten. Dazu gehören demnach auch:

reguläre Missionen

freie Erkundung

Spielstände

Fahrzeugsteuerung

Wechsel zwischen den Spielebenen

Ob die Mod über längere Spielzeiten vollständig stabil bleibt und wirklich jeder Bereich ohne Probleme funktioniert, lässt sich anhand der kurzen Demonstrationen allerdings noch nicht beurteilen.

Kann man die Mod bereits herunterladen?

Bislang wirkt das Projekt vor allem wie eine technische Demonstration. Dryxio hat Videos und Beiträge zur Umsetzung veröffentlicht, aber noch keine leicht zugängliche öffentliche Download-Version angekündigt. Es ist daher momentan nicht klar, ob die Mod später für andere Spieler bereitgestellt wird.

Wer die drei Spiele selbst auf diese Weise ineinander verschachteln möchte, muss sich vorerst mit den Videos des Entwicklers begnügen.

Mehr als zwanzig Jahre Modding für San Andreas

Die PC-Version von GTA San Andreas erschien 2005. Mehr als zwei Jahrzehnte später besitzt das Spiel noch immer eine außergewöhnlich aktive Modding-Community.

Dass sich sogar vollständige Vorgänger auf eine Textur innerhalb des Spiels übertragen lassen, zeigt, wie weit technische Experimente mittlerweile gehen.

Vergleichbare Projekte gab es zuletzt auch in anderen Spielen. So brachte ein Modder beispielsweise The Elder Scrolls 3: Morrowind auf dem Pip-Boy-Bildschirm innerhalb eines Fallout-Spiels zum Laufen.

Dryxios Variante geht allerdings noch einen Schritt weiter, weil nicht nur ein Spiel eingebettet wird, sondern gleich drei GTA-Titel als verschachtelte und gleichzeitig laufende Ebenen miteinander verbunden werden.

GTA 3 hoch drei

Praktisch sinnvoll ist diese Art, GTA zu spielen natürlich nicht. Vice City auf einem Bildschirm innerhalb von GTA 3 zu steuern, das wiederum auf einem Bildschirm in San Andreas läuft, dürfte deutlich unübersichtlicher sein als der normale Start des jeweiligen Spiels.

Darum geht es bei dem Projekt aber auch nicht. Die Mod ist vor allem ein technisches Experiment – und ein ziemlich eindrucksvoller Beweis dafür, was sich mit alten Spielen, Reverse Engineering und ausreichend Geduld noch immer umsetzen lässt.

Oder anders formuliert: CJ schaut Claude dabei zu, wie dieser Tommy Vercetti spielt. Genau so hatten die Houser-Brüder die GTA-Trilogie vermutlich immer geplant.