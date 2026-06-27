GTA 6 – Warum 39 Millionen Verkäufe in 8 Stunden nur ein Gerücht sind

GTA 6 ist noch Monate vom Release entfernt, aber im Netz kocht die Gerüchteküche bereits über. Auf X machen gerade Posts die Runde, die von einem völlig absurden Start sprechen: 39 Millionen verkaufte Exemplare in 8 Stunden und angeblich 3 Milliarden Euro Umsatz. Das klingt nach einem Rekord für die Geschichtsbücher, hat allerdings einen entscheidenden Haken.

Denn auch wenn der Hype um Rockstars nächstes Open-World-Schwergewicht real ist, sind diese Zahlen es nicht. Der offizielle Release-Termin für GTA 6 steht auf dem 19. November 2026. Zum aktuellen Zeitpunkt können also weder Millionen Kopien ausgeliefert noch gespielt worden sein.

Warum die Rekordzahlen nicht passen

Woran erkennt man den Haken an den 39 Millionen Verkäufen? Ganz simpel: GTA 6 ist noch nicht erschienen. Was derzeit läuft, sind Vorbestellungen, die am 25. Juni 2026 gestartet sind. Damit kann es zwar große Nachfrage geben, aber keine echten Verkaufszahlen im Sinne von ausgelieferten und genutzten Kopien.

Auffällig ist außerdem die Formulierung in den viralen Posts, die sich selbst absichert. Dort ist sinngemäß von angeblich die Rede, während eine offizielle Bestätigung durch Rockstar Games oder Take-Two Interactive komplett fehlt. Genau diese Lücke ist der Punkt, an dem die spektakulären Angaben in sich zusammenfallen.

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Die Wortwahl verkaufte Kopien und Umsatz wird üblicherweise außerdem für den Release-Tag verwendet, nicht für eine Phase, in der das Produkt noch gar nicht bei euch auf der Konsole oder dem PC installiert werden kann.

Vorbestellung ist nicht gleich Verkauf

Was bedeutet Vorbestellen bei GTA 6 überhaupt? Eine Vorbestellung kann je nach Plattform oder Händler zwar bedeuten, dass bereits Geld fließt, sie ist aber nicht automatisch ein endgültig abgeschlossener Verkauf. Bei digitalen Käufen wird häufig direkt bezahlt, während bei physischen Vorbestellungen in vielen Fällen erst kurz vor dem Release abgebucht wird.

Vorbestellungen sind in der Regel bis kurz vor Veröffentlichung beziehungsweise bis zum Versand stornierbar. Das macht sie zu einem starken Stimmungsbarometer, aber eben nicht zu einer belastbaren Kennzahl für verkaufte, ausgelieferte und tatsächlich genutzte Exemplare.

Selbst wenn die Vorbestellungen bereits sehr hoch sein sollten, bleibt die konkrete Größenordnung offen. Rockstar hat bislang keine offiziellen Zahlen dazu genannt, weder zu Einheiten noch zu Umsatz.

Was zur Vorbestellphase offiziell bekannt ist

Welche Infos zu Preis, Editionen und Plattformen sind bestätigt? Fest steht aktuell, dass ihr GTA 6 seit dem 25. Juni 2026 vorbestellen könnt, unter anderem über den PlayStation Store, den Xbox Store sowie bei ausgewählten Händlern wie Amazon und MediaMarkt.

Auch die Preise sind klar kommuniziert. Für den deutschen Markt werden folgende Beträge genannt:

Edition Preis Standard Edition 79,99 Euro Ultimate Edition 99,99 Euro

Mehr als diese harten Eckdaten gibt es derzeit nicht. GTA 6 dürfte sehr wahrscheinlich einen der größten Gaming-Starts überhaupt hinlegen, aber Mondzahlen wie 39 Millionen Verkäufe in 8 Stunden sind aktuell klar fehl am Platz.

Habt ihr GTA 6 schon vorbestellt oder wartet ihr lieber bis zum Release im November 2026? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.