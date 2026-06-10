Assassins Creed Shadows – Ubisoft beendet Support mit letztem Patch am 16. Juni 2026

Am 16. Juni 2026 endet für Assassin’s Creed Shadows offiziell eine Ära: Ubisoft hat bestätigt, dass an diesem Tag das letzte Update für das Open-World-Rollenspiel erscheint. Damit geht eine mehr als einjährige Phase an Post-Launch-Support zu Ende, die das Japan-Abenteuer von Naoe und Yasuke seit dem Release im März 2025 stetig erweitert und verbessert hat.

Der Patch hebt das Spiel auf Version 1.1.11 und erscheint nur wenige Wochen vor dem nächsten großen Serieneintrag Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Für viele Fans dürfte das Datum deshalb gleich doppelt wichtig sein: Abschluss für Shadows, Startschuss für das nächste Kapitel.

Das letzte Update am 16. Juni 2026

Was passiert am 16. Juni 2026 in Assassin’s Creed Shadows? Ubisoft hat auf X angekündigt, dass Update 1.1.11 am 16. Juni 2026 veröffentlicht wird und zugleich der letzte Patch für Assassin’s Creed Shadows sein soll. Konkrete Patchnotes oder Details zu neuen Features wurden dabei nicht genannt.

Entsprechend bleibt vorerst offen, ob 1.1.11 noch einmal ein größeres Update mit spürbaren Änderungen wird oder eher ein finales Stabilitäts- und Bugfix-Paket. So oder so setzt Ubisoft mit dieser Ankündigung einen klaren Schlusspunkt unter die reguläre Update-Roadmap.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zur Einordnung hilft ein Blick auf den letzten großen Schritt: Patch 1.1.10 brachte unter anderem PSSR-2-Unterstützung sowie Maus- und Tastatur-Support auf Nintendo Switch 2. Das zeigt, dass selbst spät in der Lebenszeit des Spiels noch handfeste technische Verbesserungen nachgereicht wurden.

Ein erfolgreiches Comeback für Ubisoft

Warum war Assassin’s Creed Shadows so wichtig für Ubisoft? Als Assassin’s Creed Shadows im März 2025 erschien, stand Ubisoft spürbar unter Druck. Nach mehreren schwächer wahrgenommenen Releases war der Erfolg des nächsten großen Open-World-Titels auch ein Signal an Fans und Markt: Die Reihe trägt weiterhin.

Und genau das ist passiert. Trotz Diskussionen und Gegenwind aus Teilen des Netzes schlug die Stimmung nach dem Launch insgesamt klar ins Positive um, auch weil das Gesamtpaket bei Kritikern gut ankam. Auf OpenCritic landete Shadows bei einem Top-Critic-Average von 81, was den Kurs als RPG-lastiger Serienteil zusätzlich untermauerte.

Nicht jeder kann mit der stärker rollenspielorientierten Formel etwas anfangen, aber Shadows hat es geschafft, sein Publikum über Monate bei Laune zu halten, vor allem durch regelmäßige Updates und spürbaren Content-Nachschub.

Post-Launch-Support, Erweiterung und ein mögliches Nachspiel

Welche Inhalte hat Ubisoft nach dem Release nachgeliefert? Assassin’s Creed Shadows wurde nach dem Start nicht nur gepatcht, sondern auch inhaltlich ausgebaut. Das größte Highlight war die umfangreiche Erweiterung Claws of Awaji im September 2025, die die Geschichte von Naoe und Yasuke fortsetzte und eine neue, spielbare Region einführte.

Mit dem nun angekündigten Ende der Updates wirkt es zwar wie ein harter Schnitt, allerdings ist es in der Serienhistorie nicht unüblich, dass Ubisoft später doch noch einmal kleinere Anpassungen nachschiebt. Assassin’s Creed Unity, inzwischen über elf Jahre alt, bekam sogar in diesem Jahr noch kleine Hotfixes. Außerdem wurden bei mehreren Assassin’s Creed-Spielen lange nach dem eigentlichen Launch noch Updates ausgeliefert, etwa um Steam-Erfolge nachzurüsten.

Heißt unterm Strich: Auch wenn Patch 1.1.11 als finaler Stand geplant ist, sind spätere Mini-Updates für technische Korrekturen nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Der Blick nach vorn mit Black Flag Resynced und mehr

Was kommt als Nächstes nach Assassin’s Creed Shadows? Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, denn Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist bereits weniger als einen Monat entfernt. Der kommende Titel markiert den nächsten großen Schritt für die Marke und dürfte spätestens mit Release die volle Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Darüber hinaus ist im Assassin’s Creed-Universum noch mehr in Bewegung: Eine Serienadaption für Netflix befindet sich aktuell in Produktion. Auf der Spieleseite gilt Assassin’s Creed Hexe als nächster Hauptteil nach dem Black-Flag-Remake, auch wenn ein konkretes Datum dafür weiterhin aussteht.

Was meint ihr: Ist es für euch der richtige Zeitpunkt, den Support für Assassin’s Creed Shadows zu beenden, oder hättet ihr euch noch weitere Patches und Inhalte gewünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.