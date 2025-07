Neues Assassin’s Creed Shadows Update – New Game+ und Levelcap auf 80!

Ubisoft hat ein spannendes neues Update für Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht. Das Update mit der Versionsnummer 1.0.7 ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar und zählt zu den umfangreicheren Aktualisierungen, die das Spiel bisher erhalten hat. Vor allem der neue Spielmodus „New Game+“ ist eine der bedeutendsten Ergänzungen. Dieser Modus ermöglicht es dir, Assassin’s Creed Shadows von vorne zu beginnen, ohne dabei deine gesamte Ausrüstung, Fähigkeiten und bisherigen Fortschritte zu verlieren. Dies war eine der meistgewünschten Funktionen und erhöht den Wiederspielwert des Spiels enorm.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Was bietet das Update 1.0.7 für Assassin’s Creed Shadows? Neben dem „New Game+“ Modus hat Ubisoft auch das Levelcap auf 80 erhöht. Dies bedeutet, dass du dich nun stärkeren Gegnern stellen musst, die verbesserte Taktiken und eine erhöhte Wachsamkeit aufweisen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wurde das Wissensrangsystem auf die Ränge 9 und 10 erweitert, sodass du eine breitere Palette an Fähigkeiten und Kampftechniken freischalten und entwickeln kannst.

Zusätzlich kannst du nun die Schmiede auf Stufe 4 aufrüsten, was es dir ermöglicht, alle Waffen und Ausrüstungen auf Stufe 80 zu verbessern. Neue Erfolge und Trophäen sind ebenfalls Teil des Updates. Dazu gehören „Enjoy the Ride“ für das Erreichen von Level 80, „Stars Unseen“ für das Erreichen von Wissensrang 10 und „Worth its Wait“ für das Erhalten der Goldenen Katanas nach Abschluss des „New Game+“ Durchgangs.

Bugfixes und Balancing

Welche Fehler wurden behoben und wie hat sich das Balancing verändert? Das Update behebt eine Vielzahl von Fehlern, darunter Probleme mit der Fotomodus-Benutzeroberfläche und verschwundene Charaktere. Auch das Balancing wurde angepasst: Der Mon-Ertrag beim Handeln wurde verändert, die Anzahl der Ressourcen beim Demontieren von Gegenständen erhöht und die Anzahl der benötigten Materialien für Upgrades leicht gesteigert.

Fehler bei verschiedenen Fähigkeiten und Upgrades wurden korrigiert, sodass diese nun wie vorgesehen funktionieren. Dazu gehören Anpassungen an den „Verborgene Hand“, „Erweiterte Wahrnehmung“ und „Endlose Salve“ Upgrades.

Plattformspezifische Anpassungen

Gibt es spezifische Anpassungen für bestimmte Plattformen? Für PC-Spieler wurde der „Kritischer Treffer!“ Erfolg korrigiert und Übersetzungsfehler in der chinesischen und deutschen Lokalisierung behoben. Auf MacOS werden nun Gravuren korrekt verliehen, wenn legendäre Waffen geplündert werden.

Zusätzlich wurden weitere plattformspezifische Fehler behoben, um eine bessere Spielerfahrung sicherzustellen.

Das neue Update für Assassin’s Creed Shadows bringt nicht nur neue Inhalte und Verbesserungen, sondern sorgt auch für ein ausgewogeneres und fehlerfreieres Spielerlebnis. Was hältst du von den neuen Funktionen und Änderungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!