Microsoft Flight Simulator 2024 im Xbox Game Pass – das bietet der Neuzugang

Der Xbox Game Pass bekommt frischen Nachschub aus dem Jahr 2024: Microsoft Flight Simulator 2024 ist ab sofort Teil des Abo-Angebots und bringt damit eine der technisch beeindruckendsten Simulationen der letzten Jahre direkt auf Xbox Series X|S und PC. Der Titel ist der Nachfolger von Microsoft Flight Simulator aus dem Jahr 2020 und setzt noch stärker auf Missionsvielfalt, detailreiche Welt-Streams und ein ausgebautes Karriere-System.

Spannend ist vor allem, dass das Spiel in der Community und bei Kritiken immer wieder für seine Features und Optik gelobt wird. Wer also Lust auf ein modernes Flugsim-Erlebnis hat, kann ohne Zusatzkosten über das Abo einsteigen und direkt loslegen, egal ob entspanntes Sightseeing oder harte Einsätze in Spezialmissionen.

Ein großer Neuzugang für Simulation-Fans

Was steckt hinter Microsoft Flight Simulator 2024 im Game Pass? Microsoft Flight Simulator 2024 wurde von Asobo Studio entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht. Der Release erfolgte am 19. November 2024 für Windows und Xbox Series X|S. Inhaltlich ist es ein eigenständiges Spiel, das das Fundament des 2020er-Ablegers erweitert und dabei spürbar stärker auf strukturierte Aktivitäten setzt.

Im Fokus steht ein Karriere-Modus, der nicht nur freie Flüge abbildet, sondern Aufgaben in unterschiedlichsten Rollen bietet. Damit ist der Titel nicht mehr nur eine Sandbox für Aviation-Nerds, sondern auch ein Missionsspiel für alle, die konkrete Ziele, Fortschritt und Abwechslung wollen.

Besonders praktisch für bestehende Fans: Microsoft hatte angekündigt, dass praktisch alle Add-ons, die über den Ingame-Marktplatz für den Vorgänger gekauft wurden, auch in der neuen Version funktionieren sollen. Wer sich also über die Jahre eine Bibliothek aufgebaut hat, kann vieles davon weiter nutzen.

Neue Missionen, neue Fluggeräte, mehr Naturgewalten

Welche neuen Inhalte machen den 2024-Ableger so besonders? Microsoft Flight Simulator 2024 erweitert die klassische Flugroutine um eine lange Liste neuer Einsatzarten. Dazu zählen unter anderem Brandbekämpfung aus der Luft, Such- und Rettungsmissionen, Helikopter-Transporte mit Lastenhaken, Luftambulanz-Einsätze, Agrarflüge, Bergrettung, Fallschirmsprung-Setups, kommerzielle Luftfahrt, Luftkran- und Bauaufgaben sowie Rennformate.

Auch bei den Fluggeräten wird die Auswahl breiter. Neben klassischen Maschinen kommen neue Typen hinzu, etwa Segelflugzeuge, Luftschiffe und Heißluftballons. Das sorgt nicht nur für mehr Spielarten, sondern auch für völlig andere Steuerungsgefühle und Routenplanung.

Zusätzlich baut der Simulator seine Umwelt-Systeme aus. Genannt werden unter anderem Waldbrände, Schnee, Tornados, Polarlichter, Tierwanderungen und Herden, Live-Tracking für Schiffe und Flüge, die vier Jahreszeiten sowie verbesserte Berichte zum Bodenverkehr. Wer gern in Wetterlagen fliegt oder die Welt einfach beobachtet, bekommt damit deutlich mehr Dynamik als zuvor.

Karriere- und Missionsfokus mit vielen Job-Rollen

Neue Fluggeräte wie Segler, Luftschiffe und Heißluftballons

Mehr Natur- und Wetterereignisse inklusive Tornados und Waldbränden

Technische Upgrades wie EFB, verbesserte Physik und bessere Systemsimulationen

So fiel die Resonanz nach dem Release aus

Wie wurde Microsoft Flight Simulator 2024 aufgenommen? Auf Aggregatoren wie Metacritic wird die Kritikerresonanz als insgesamt positiv beschrieben, häufig mit Lob für neue Features, die Optik und die Streaming-Darstellung der Landschaften. Gleichzeitig gab es zum Start deutliche Kritik an Ladezeiten und Engpässen, die durch den großen Ansturm mit Serverproblemen zusammenhingen.

Diese Startschwierigkeiten sorgten zeitweise auch für sehr negative Nutzerstimmen auf Steam. In der öffentlichen Diskussion wurde dabei unter anderem von möglichem Review-Bombing gesprochen. Kurz nach Veröffentlichung wurden zusätzliche Serverkapazitäten bereitgestellt, dennoch blieb der Zugang in der Anfangsphase für einige Nutzer holprig.

Wenn du jetzt über den Xbox Game Pass einsteigst, triffst du auf ein Spiel, das inhaltlich klar gewachsen ist und vor allem für Fans von Simulation, Technik und Mission-Gameplay eine Menge zu bieten hat.

Wie stehst du zu Microsoft Flight Simulator 2024 im Game Pass: genau dein Ding oder bleibt Flugsimulation für dich eher ein Nischen-Genre? Schreib es gern in die Kommentare.