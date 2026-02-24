Pokémon GO – Community Day im März 2026 angekündigt, Details stehen noch aus

Pokémon GO hat das Community-Day-Pokémon für März 2026 bekannt gegeben und damit schon jetzt einen klaren Termin im Kalender vieler Fans markiert. Wie gewohnt dreht sich an diesem Tag mehrere Stunden lang alles um ein einziges Pokémon, das in der Wildnis deutlich häufiger auftaucht und mit etwas Glück auch als schillernde Variante ins Netz geht.

Der Community Day gilt seit Jahren als eines der zuverlässigsten Monats-Highlights in Pokémon GO. Neben dem reinen Sammeln stehen dabei meist auch Weiterentwicklungen, exklusive Attacken und zusätzliche Boni im Fokus, die sich besonders für den Ausbau von Raid-Teams oder die Kampfliga lohnen.

Das Community-Day-Pokémon im März 2026

Welches Pokémon steht im März 2026 im Mittelpunkt? Für März 2026 hat Niantic ein Community-Day-Pokémon angekündigt, das den gesamten Eventzeitraum über verstärkt in der Wildnis erscheinen wird. Damit verbunden sind in der Regel auch erhöhte Schiller-Chancen, Spezialforschung und zeitlich begrenzte Herausforderungen, die das Thema des Tages aufgreifen.

Welche zusätzlichen Details am Ende wirklich gelten, hängt wie immer vom finalen Event-Post ab: Startzeit, Laufzeit, Boni und die konkrete exklusive Attacke werden häufig erst näher am Termin vollständig aufgelöst. Wer den Tag optimal ausnutzen will, sollte vor allem auf die Bedingungen für die exklusive Attacke achten, denn die ist normalerweise nur in einem festen Zeitfenster rund um das Event verfügbar.

Typische Inhalte, die ihr beim Community Day erwarten könnt, sind:

Deutlich erhöhte Spawn-Rate des ausgewählten Pokémon in der Wildnis

Verbesserte Chance auf ein schillerndes Exemplar

Eine exklusive Attacke für die finale Entwicklung innerhalb des Eventfensters

Optionale Spezialforschung und zeitlich begrenzte Feldforschungen

Event-Boni, die je nach Monat variieren können, zum Beispiel mehr Fang-Sternenstaub oder kürzere Brutdistanzen

So holt ihr das Maximum aus dem Event

Wie bereitet man sich am besten auf den Community Day vor? Am wichtigsten ist ein bisschen Inventar-Management: Beeren, Pokébälle und genug Platz im Pokémon-Lager sorgen dafür, dass ihr während der aktiven Stunden nicht ausgebremst werdet. Gerade bei beliebten Community-Day-Pokémon kann sich außerdem ein Tauschabend im Anschluss lohnen, um gute IVs, Glücks-Pokémon oder eine schillernde Sammlung zu optimieren.

Wenn ihr auf PvP setzt, lohnt es sich zusätzlich, mehrere Exemplare zu sichern: eins mit idealen Werten für die Superliga, eins für die Hyperliga und je nach Pokémon auch ein Exemplar für Raids. Die exklusive Attacke ist oft der entscheidende Faktor, der ein ansonsten solides Pokémon plötzlich richtig relevant macht.

Praktisch für unterwegs: Wer Lockmodule und Rauch aktiviert, kann die Spawn-Dichte weiter pushen, besonders an Orten mit vielen PokéStops. Und falls das Wetter mitspielt, lohnt sich ein Gebiet mit guter Laufroute, damit ihr mehr Begegnungen pro Stunde mitnehmt.

Freut ihr euch auf das Community-Day-Pokémon im März 2026, und jagt ihr eher schillernde Varianten oder perfekte Werte? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.