ARC Raiders Update 1.26 – neue Map Riven Tides, Event und große Balance-Änderungen

ARC Raiders bekommt mit Riven Tides sein nächstes großes Content-Paket und Embark legt direkt die kompletten Patch Notes für Update 1.26 offen. Das Update markiert außerdem das Ende der ersten Content-Roadmap für 2026, die das Studio bereits im Januar vorgestellt hatte. Unterm Strich bedeutet das: neue Map, neue Gegner, neue Items, ein Event, Trials Season 4 und ein großer Rundumschlag bei Balance, Komfortfunktionen und Stabilität.

Besonders spannend für PS5-Pro-Nutzer: ARC Raiders unterstützt jetzt Sonys PSSR-Feature. Das soll die Bildklarheit erhöhen und typische Artefakte wie Flimmern und Kanten-Schimmern reduzieren, während sich bewegende Geometrie sauberer darstellen soll.

Neue Inhalte in Riven Tides

Welche neuen Inhalte bringt das Riven-Tides-Update? Herzstück ist die neue Küsten-Map Riven Tides am verlassenen Azzurro Beach westlich des Rust Belt. Laut Embark wurde das Gebiet gleich zweimal aufgegeben: zuerst während des Exodus, später erneut, als Überlebende der First Wave von der ARC überrannt wurden, während sie dort eine exponierte Siedlung zu halten versuchten.

Auf der Map warten mehrere markante Orte, darunter das Panorama-Azzurro-Hotel sowie ein großer Hafen mit Dockyard. Dazu kommt eine neue, exklusive Map-Condition, die das Gebiet noch stärker von den bisherigen Zonen abheben soll.

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Was ist Beachcombing und wie funktioniert die neue Schatzsuche? Mit Beachcombing kommt eine neue, kleinere Map-Condition exklusiv für Riven Tides. Dabei sucht ihr an den Stränden nach vergrabenen Caches. Voraussetzung ist das passende Tool, gleichzeitig warnt Embark vor unerwarteten Entdeckungen, sprich: Es kann gefährlich werden, wenn man für Loot zu gierig wird.

Welcher neue ARC-Gegner ist dabei? Neu ist die ARC Turbine, ein großer Gegner, der sich deutlich anders verhält als die aggressiveren ARC-Typen. Zunächst wirkt die Turbine wie eine eher passive, schwebende Maschine, die durch die Gegend driftet. Sie wird aber aktiv, wenn man sie stört oder zu nah herangeht. Embark deutet hier einen speziellen Encounter an, inklusive defensiver Fähigkeiten, die Geduld und sauberes Vorgehen belohnen.

Welche Items und Projekte kommen neu ins Spiel? Riven Tides liefert mehrere neue Gegenstände, ein neues Projekt und ein neues Event. Hier die wichtigsten Neuzugänge aus den Patch Notes im Überblick:

Riven Tides Map

Beachcombing Map Condition (neue, kleinere Condition, exklusiv für Riven Tides)

Neuer Gegner: ARC Turbine

Expedition Window

Neue Items: Episches Gadget: Powered Descender Ungewöhnliches Wurfitem: Crash Mat Gewöhnliches Deployable: White Flag Gewöhnliches Gadget: Dockmaster’s Detector

Neues Projekt: Avian Alarm (führt unter anderem Richtung Dockmaster’s Detector)

Last Resort Event: Verdient Merits durch das Sammeln von Schiffsmodellen und über XP auf verschiedenen Maps, um Belohnungen freizuschalten: Wind Sprite Ship Model Twilight Compass Ship Model Velocity Ship Model Sirena Dorata Ship Model Leviathan’s Crown Ship Model

Trials Season 4

Solare Set

Rachetta Set

Neues Augment: Tactical Mk.3 Smoke

Große Balance-Runde bei Waffen, Items und ARC

Warum greift Embark jetzt in die Waffenökonomie ein? Laut Studio ist die Waffenökonomie zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten: PvP-lastige Runs bedeuten zu viele harte Entscheidungen rund um Loadouts, während sehr defensive und friedliche Spielweisen häufiger in eine Art Waffen-Hortung kippen. Ziel ist, dass Abnutzung und Ressourcenmanagement wieder für alle Spielstile relevant werden und es gleichzeitig neue Wege gibt, damit umzugehen.

Was ist Repair on Upgrade? Neu ist die Funktion Repair on Upgrade. Wer eine Waffe aufwertet, repariert dabei automatisch 25 Prozent der maximalen Haltbarkeit. Das soll Upgrades zugänglicher machen, weil man nicht mehr das Gefühl haben soll, vor jedem Upgrade erst teuer reparieren zu müssen.

Was ändert sich an Weapon Drops und Haltbarkeit? Waffen-Spawns am Rand der Maps werden reduziert, um High-Tier-Zonen und verschlossene Räume wertvoller und spannender zu machen. Gleichzeitig wird die Haltbarkeits-Spanne der gefundenen Waffen vergrößert und der Durchschnitt außerhalb von Locked Rooms sinkt.

Durchschnittliche Haltbarkeit bei gespawnten Waffen: 50 auf 30

Das bedeutet laut Patch Notes: Am Kartenrand könnt ihr auch mal ein Stück mit nur 15 Haltbarkeit finden, während in Locked Rooms weiterhin um die 60 Haltbarkeit möglich sind. Der neue Upgrade-Repair soll das abfedern.

Wie verändert sich der Haltbarkeitsverlust pro Schuss? Hochwertige Waffen sollen länger durchhalten als Low-Tier-Gear. Deshalb wird der Durability-Loss on Shot nach Seltenheit angepasst:

Gewöhnliche Waffen: plus 75 Prozent Haltbarkeitsverlust pro Schuss

Ungewöhnliche Waffen: plus 50 Prozent Haltbarkeitsverlust pro Schuss

Seltene Waffen: plus 35 Prozent Haltbarkeitsverlust pro Schuss

Epische Waffen: minus 5 Prozent Haltbarkeitsverlust pro Schuss

Legendäre Waffen: minus 10 Prozent Haltbarkeitsverlust pro Schuss

Was passiert mit Haltbarkeit bei einem Knockout? Um heavy PvP besser mit anderen Spielweisen zu verzahnen, reduziert Embark den Haltbarkeitsverlust der Waffen beim Knockout um 50 Prozent:

Haltbarkeitsverlust bei Waffen des ausgeschalteten Raiders: minus 30 Prozent auf minus 15 Prozent

Welche ARC-Änderungen sind enthalten? Embark reduziert bestimmte ARC-Gegner in eher einsteigerfreundlichen Sessions, weil Comets und Fireflies die Schwierigkeit dort zu stark angehoben hatten:

Comets aus Standard-Sessions in Dam Battlegrounds entfernt

Firefly-Präsenz in Dam Battlegrounds stark reduziert

Comet-Präsenz in Buried City reduziert

Welche Item-Anpassungen sind besonders wichtig? Mehrere Tools und Verbrauchsgegenstände werden angepasst, teils aus Balance-Gründen, teils um Spam zu verhindern:

Vaporizer Regulator: Stackgröße 1 auf 3

Trigger Nade: 1 Sekunde Delay nach dem Wurf, dazu 1,3 Sekunden Delay nach dem Triggern, um Spam zu reduzieren und das gleichzeitige Werfen und sofortige Auslösen zu verhindern

Photoelectric Cloak: Gewicht 1 auf 3 erhöht, Power-Verbrauch erhöht, um die bislang sehr starke Aktiv-Dauer einzubremsen

Welche Waffen wurden konkret angepasst? Im Fokus steht die Bettina, ein vollautomatisches Sturmgewehr, das sich laut Patch Notes vor allem gegen ARC besser anfühlen soll. Es gibt mehr Schaden, aber weniger Feuerrate, plus bessere Kontrolle für längere Bursts:

Bettina Basis-Schaden: 14 auf 16

Bettina Basis-Feuerrate: 285 auf 235 reduziert

Dispersion pro Schuss um rund 40 Prozent reduziert, Bloom steigt langsamer

Dispersion-Recovery-Time um rund 30 Prozent verbessert

Schaden gegen ARC-Rüstung um rund 33 Prozent erhöht

Heavy Ammo Stackgröße: 40 auf 60 erhöht

Quality of Life, Audio, Performance und bekannte Probleme

Welche Komfortfunktionen und Fixes stecken in Update 1.26? Embark schiebt eine lange Liste an Bugfixes und Verbesserungen nach, von Aim-Assist-Korrekturen über stabilere Expedition-Abläufe bis zu UI-Optimierungen. Dazu kommt ein überarbeitetes Emote-System, mit dem mehr Emotes auch im Laufen funktionieren sollen, sowie neue Optionen für Voice-Chat.

Was sind die wichtigsten Fix-Highlights aus den Patch Notes? Eine Auswahl der auffälligeren Punkte, die im Alltag schnell spürbar sein dürften:

Aim Assist: Zielt jetzt korrekt auf Bein-Gelenke und Schwachstellen bei Bastion, Bombardier, Queen und Matriarch

ARC-Patrouillen: Vaporizer und ARC Surveyor bleiben nicht mehr bis zum Alarm stehen

ARC-Reaktionen: Gegner reagieren wieder auf Breaching-Sounds in der Nähe

Voice Chat: Noise-Suppression-Option für klarere Kommunikation, Fix für Voice-Chat-Ausfälle nach Plattform-UI

Expedition: Fix für verpasste Abfahrt, Late-Departure-Option, überarbeitete Departure-Ansicht mit Fortschrittsanzeigen

Movement: Crouch-Speed beim Item-Nutzen gedeckelt, Heavy-Landing-Trigger korrigiert

Performance: Allgemeine Verbesserungen, Intel XeSS auf SDK 3.0.0 aktualisiert, weniger Rubber-Banding am Rand des Spielbereichs

VFX: Einschusslöcher folgen korrekt bewegten Objekten, weniger Pop-in bei Kleidung je nach Kameradistanz

Welche Map-Fixes sind enthalten? Mehrere Karten bekommen Environment- und Collision-Korrekturen, darunter The Blue Gate, Buried City, Spaceport und Dam Battlegrounds. Es geht um feststeckende Stellen, flackernde Texturen, fehlerhafte Materialien, kaputte Interaktionspunkte bei Supply-Call-Stations und eine entfernte Zipline in Old Town.

Welche Known Issues nennt Embark weiterhin? Auch nach dem großen Patch bleiben ein paar bekannte Probleme offen. Embark listet unter anderem seltene Kaufprobleme im Customization-Screen, gelegentlich verschwindende Fireflies, schwebende Shredders in Räumen des Hidden Bunker, ARC-Spawns in Geometrie am Dam, festhängende Flying-ARC-Idles, UI-Überlagerungen bei Raider Tokens, fehlerhafte Animationen beim Unterbrechen einer Baron-Husk-Search, eine nicht abschließbare Off The Radar Quest auf Riven Tides, einen Spectator-Visual-Bug beim Crash Mat, den Leaper-Sprung durch die Turbine, falsche Event-Skin-Preview-Anzeige sowie fehlende Farbdetails beim Rachetta-Outfit, die später nachgereicht werden sollen.

Wie gefällt dir Riven Tides bisher, und welche Änderung aus Update 1.26 wird deinen Runs am stärksten helfen? Schreib es uns in die Kommentare.