ARC Raiders – Crossplay nach Update 1.26.0 deaktiviert, das ist der Workaround

Mit dem großen Riven-Tides-Update hat ARC Raiders am 28. April 2026 frischen Content auf PlayStation 5, Xbox Series und PC bekommen. Doch kurz nach dem Patch häuften sich die Meldungen: Crossplay scheint bei vielen komplett ausgefallen zu sein. Wer plattformübergreifend zocken will, kann die Option in den Einstellungen offenbar nicht mehr aktivieren, selbst wenn sie vorher eingeschaltet war.

Gerade für Squads, die auf mehreren Plattformen unterwegs sind, ist das ein handfestes Problem. Denn ohne Crossplay wird nicht nur das gemeinsame Matchmaking schwieriger, sondern teils auch das direkte Zusammenspielen mit Freunden auf anderen Systemen unmöglich.

Was beim Crossplay derzeit schiefläuft

Was ist mit Crossplay in ARC Raiders nach Update 1.26.0 passiert? Mit Version 1.26.0 wurde Crossplay bei vielen Accounts offenbar automatisch deaktiviert und lässt sich anschließend nicht wie gewohnt wieder einschalten. In Community-Threads, unter anderem auf Reddit, berichten Betroffene davon, dass der Schalter zwar sichtbar ist, aber faktisch blockiert wirkt.

Embark Studios hat sich inzwischen im offiziellen ARC-Raiders-Discord zu Wort gemeldet und bestätigt, dass ein Problem mit Crossplay nach dem Patch bekannt ist. Laut Team wird an einer Lösung gearbeitet, ein genauer Termin für den Fix steht aber noch aus.

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Stand mehr als 24 Stunden nach dem Update gab es noch keine finale Entwarnung. Wer aktuell unbedingt wieder plattformübergreifend spielen will, muss daher auf Workarounds ausweichen oder vorerst innerhalb der eigenen Plattform bleiben.

Workaround von Embark und was er kostet

Wie lässt sich Crossplay vorübergehend wieder aktivieren? Embark nennt als temporären Ausweg, die Einstellungen vollständig auf Standard zurückzusetzen. Dadurch kann Crossplay bei manchen wieder funktionieren, allerdings mit einem Haken: Alle anderen Optionen werden ebenfalls zurückgesetzt.

Das betrifft je nach Setup unter anderem Controller- oder Maus- und Tastatur-Belegung, Sensitivität, Audio-Mix sowie Barrierefreiheits-Optionen. Wer sein Profil über Monate feinjustiert hat, sollte abwägen, ob sich der Reset lohnt oder ob es sinnvoller ist, auf den offiziellen Fix zu warten.

Temporäre Lösung: Komplettes Zurücksetzen der Einstellungen auf Standard

Nachteil: Alle individuellen Anpassungen werden gelöscht und müssen neu gesetzt werden

Status: Embark untersucht das Problem, ein Patch ist angekündigt

Riven Tides bringt trotzdem viel frischen Content

Welche Inhalte stecken im Riven-Tides-Update? Abseits der Crossplay-Panne ist Riven Tides ein dicker Content-Drop. Neu ist die gleichnamige Karte Riven Tides, die zusätzlich eine neue Kartenbedingung mitbringt: Beachcombing. Dabei könnt ihr an Stränden nach vergrabenen Schätzen suchen, unterstützt durch einen neuen Metalldetektor-Gegenstand.

Außerdem erweitert Embark das Gegner-Line-up um den ARC Turbine, der als neue, gefährliche Bedrohung beschrieben wird. Wer die Karte ausprobiert, sollte also nicht nur wegen anderer Raider aufmerksam bleiben, sondern auch wegen der neuen ARC-Gefahrenlage.

On top gibt es im Zuge des Updates auch neue kosmetische Inhalte, unter anderem drei neue Skins, die passend zum Riven-Tides-Thema ins Spiel kommen.

Expedition Window mit neuer Challenge bis 11. Mai 2026

Wie bekommt man die zusätzlichen Skill Points in der aktuellen Expedition? Mit Riven Tides startet auch das nächste Expedition Window, und Embark dreht am Belohnungssystem. Statt nur über einen reinen Wert-Check der mitgebrachten Ausrüstung zu gehen, sind zusätzliche Punkte jetzt an eine Schadens-Challenge gekoppelt.

Bis Montag, 11. Mai 2026, müsst ihr insgesamt 100.000 Schaden verursachen, um die fünf zusätzlichen Skill Points für den kommenden Reset mitzunehmen. Als grobe Einordnung: Das entspricht etwa dem Zerstören von rund 20 Bastions.

Damit dürfte das Update für viele gerade in aktiven Runden einen klaren Fokus setzen: raus auf die neue Map, Kämpfe suchen, Damage farmen. Umso ärgerlicher ist es, dass genau jetzt Crossplay bei vielen Gruppen den gemeinsamen Grind ausbremst.

Wie stark trifft euch das Crossplay-Problem in ARC Raiders gerade, und würdet ihr für den Workaround wirklich alle Einstellungen zurücksetzen oder lieber auf den Patch warten? Schreibt es in die Kommentare.